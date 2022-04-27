Bí mật GÂY SỐC về đứa con nuôi càng lớn càng giống chồng tôi

Theo như câu chuyện kể là một phụ nữ Malaysia 41 tuổi đã kết hôn với một người đàn ông nước ngoài là ông B (48 tuổi).

Mới đây chia câu chuyện được đăng tải câu chuyện của một người phụ nữ gần đây đã ly hôn sau khi biết được danh tính của đứa con nuôi của mình.

Sau đó, người chồng B đã đi công tác nước ngoài và đem về một câu chuyện bất ngờ. Đó là nếu bà A mơ ước về một gia đình đông con thì người chồng B đề xuất bà A nên nhận nuôi con quốc tế.

Sau đó, bà A đã có ba người con trai và một người con gái, nhưng không dừng lại ở đó, bà A đã luôn mơ ước có một gia đình lớn đông người nên đã cố gắng nhận nuôi thêm con cùng chồng mình nhưng không thành.

Bà A đồng ý với điều này, ông B nói sẽ tự lo liệu cho tất cả các thủ tục và đã đưa người con trai nuôi là C về nhà.

Dù không phải là con ruột nhưng với vẻ ngoài đáng yêu của C, bà A đã dốc hết tâm huyết và tấm lòng để nuôi nấng C như một đứa con ruột.

Tuy nhiên, từ khi con nuôi được 7 tuổi, mầm móng của sự nghi ngờ trong bà A bắt đầu phát triển. Đó là bởi vì, mặc dù là con nuôi nhưng C lớn lên rất giống chồng bà A.

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Đây không phải là sự nhầm tưởng của riêng mình bà A. Tất cả những người quen xung quanh đều nói đùa rằng đứa con nuôi C rất giống người chồng của bà A.

Mỗi lần như vậy, chồng bà A lại cười và nói: "Vì anh quá yêu con, nên nó trông giống anh ấy mà".

Một thời gian sau, bà A đã phát hiện ra chồng bà đã bỏ hồ sơ giấy tờ nhận con nuôi vào két sắt và khóa lại, bà A bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa đứa con nuôi và chồng mình.

Do đó, bà A đã yêu cầu chồng mình và đứa con muôi xét nghiệm ADN. Và kết quả khiến bà A sốc nặng. C thực sự là con trai ruột của chồng bà A.

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Hóa ra chồng bà A thường xuyên đi công tác nước ngoài đã gặp một người phụ nữ ở đó và ngoại tình. Cuối cùng người phụ nữ đó đã mang thai.

Người phụ nữ đó không muốn có con nên chồng bà A đã lợi dụng ước mơ về một gia đình đông con của của vợ mình để đem đứa con ngoài giá thú về nhà và nuôi nấng.

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Dù đã biết tất cả sự thật nhưng bà A vẫn không thể bỏ mặc đứa con trai mà bà đã nuôi dạy bằng tình yêu trong suốt 7 năm trời.

Bà A nói: "Tôi sẽ tiếp tục yêu thương con trai mình vì tôi là mẹ của nó, nhưng tôi không thể tha thứ cho sự phản bội của chồng nên tôi đã quyết định ly hôn".

Bà A bức xúc kể lại câu chuyện của mình và nhờ cư dân mạng an ủi.

Sau khi nghe câu chuyện của bà A, cư dân mạng đã cổ vũ cho tương lai của bà A với những bình luận như "Người chồng thật trơ trẽn", "Người chồng không thể làm như vậy với cả con cái lẫn vợ mình được", "Dù bạn đã biết hết sự thật, nhưng bạn thật tuyệt vời khi vẫn yêu đứa con ấy".