Hôn nhân đứng bên bờ vực thẳm bởi 'giặc bên Ngô'

Trước khi bước vào hôn nhân gia đình, chị Thoa đã được nhiều người cảnh báo 'giặc bên Ngô' là thế lực rất ghê gớm, nhưng chị ậm ừ cho qua. Chị nghĩ, mình cứ làm đúng, sống đúng thì lo gì mọi người không yêu quý mình, sợ gì chuyện chị dâu – em chồng. Nhưng sự chủ quan của chị Thoa lập tức bị trả giá ngay sau những tháng ngày đầu tiên làm dâu. Thu – em chồng của chị Thoa kém chị 3 tuổi, là cô gái rất xinh đẹp, sắc sảo. Từ bé đến lớn, Thu hầu như không phải động tay động chân vào việc nhà mà chỉ có nhiệm vụ học sao cho giỏi, ăn sao cho ngon. Chính vì thế, dù kém tuổi chị dâu nhưng Thu đã có bằng Thạc sĩ.

Tương tự như chị Thoa, chị Hải cũng khốn khổ với cảnh chị dâu – em chồng. Tâm sự gia đình của chị Hải cũng thật lắm nỗi niềm khi bị em chồng xét nét, chê trách đủ điều. Chị làm bất cứ chuyện gì cũng không được cô em chồng ủng hộ, không những thế, 'giặc bên Ngô' còn “thêm mắm thêm muối" kể xấu chị Hải khắp xóm. Đến nỗi, chị đi đến đâu mọi người cũng xì xào bàn tán, nào là “chỉ biết ăn”, nào là “sướng mà không biết điều”, thậm chí có người còn cạnh khóe “chỉ con nhà thiếu giáo dục mới thế” khiến chị Hải ức phát khóc.

Khi chị Thoa về làm dâu, Thu coi thường chị dâu ra mặt. Cô luôn cạnh khóe nói chị Thoa “chuột sa hũ nếp”, may mắn được anh trai cô 'rước'. Rồi thì Thu chê chị dâu dốt nát, vụng về. Tất cả mọi việc nội trợ trong nhà Thu đều giao cho chị dâu. Không muốn mâu thuẫn chị dâu – em chồng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, chị Thoa phải bấm bụng quà cáp cho Thu, nhưng bất cứ thứ gì chị mua về, Thu đều chê ỏng chê eo, rồi còn bảo chị dâu quê mùa nên chỉ dùng những thứ rẻ tiền.

Những “đối sách” đắng lòng…

Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, xóa khoảng cách chị dâu – em chồng, làm vừa lòng 'giặc bên Ngô', ngay sau hôm lĩnh lương, chị Thoa rủ Thu đi mua sắm. Được chị dâu rủ, Thu “quyết không nề hà”. Cô dẫn chị dâu thẳng ra shop giày dép, quần áo hàng hiệu, rồi xuýt xoa, thích thú. Vụ lấy lòng đó, chị Thoa phải “ngậm bồ hòn” móc túi hơn 2 triệu đồng để trả cho mấy món đồ hiệu em chồng chọn. Sau lần đó, Thu ít chê chị dâu quê mùa, rẻ tiền hơn trước. Nhưng thay vào đó, thỉnh thoảng Thu khoe khéo cô đang thích đôi giày này, có kế hoạch mua chiếc đầm kia, vậy là đến tháng lương, chị Thoa lại “biết ý” dẫn em chồng đi mua sắm.

Còn chị Hải lại chọn cách lên kế hoạch “phản pháo” lại em chồng. Chị âm thầm ghi lại tất cả những cuộc đối đầu, cãi vã giữa chị và 'giặc bên Ngô', sau đó chị xin phép bố mẹ chồng mở giúp chị một cuộc họp gia đình kín. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, chị đưa tất cả những chứng cứ ghi lại lời lẽ thiếu văn hóa của cô em chồng Thạc sĩ trong những tình huống ứng xử với chị để cả nhà được mắt thấy, tai nghe.

Chị nói với 'giặc bên Ngô': “Cô không thể ở với gia đình đến hết đời, rồi cô cũng phải bước vào hôn nhân gia đình. Nếu cô mong muốn sau này được gia đình chồng đối đãi tốt với mình thì cô cũng nên nhìn lại cách ứng xử của mình với chị. Chị tuyên bố trước cả gia đình, từ giờ chị sẽ không nhún nhường cô mãi. Nếu cô thấy chị làm dở, làm chưa được, chị sẽ nhường hết cho cô làm…”

Sau lần nói chuyện đó, chị Hải bị cô em chồng giận mất mấy ngày. Nhưng ngấm ngầm quan sát, chị Hải thấy cô em chồng dần có sự thay đổi. Cô ít chanh chua, ngấm nguýt chị dâu hơn, thay bằng việc ngồi soi mói chị dâu, cô em chồng đã chăm vào bếp và chịu khó làm việc nhà hơn.

Một số người quan niệm, chị dâu – em chồng không chung sống nhiều với nhau nên nếu xảy ra mâu thuẫn cũng “kệ”. Nhưng, trên thực tế, mối quan hệ chị dâu – em chồng ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ khác, tới hạnh phúc gia đình. Nhiều lứa đôi thừa nhận tình yêu nguội tắt thậm chí đã phải dẫn nhau ra tòa li dị chỉ vì người vợ không thể chịu nổi sự “tác oai tác quái” của cô em chồng. Nhiều người vợ chịu đựng đến mức trở nên trầm cảm, có nhà cũng không muốn về nhà vì muốn... tránh mặt “giặc bên Ngô”.