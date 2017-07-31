4 bí mật hôn nhân chị em chớ dại thổ lộ với ai, dù thân thiết đến mấy

Yêu - Hôn nhân 31/07/2017 15:25

Nếu muốn giữ hôn nhân hạnh phúc có một số vấn đề nhạy cảm dù bức xúc đến mấy phụ nữ cũng không nên thổ lộ ra ngoài.

Hôn nhân là quả ngọt của tình yêu. Nhưng đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng là thảm hoa hồng. Để giữ hôn nhân hạnh phúc có một số vấn đề nhạy cảm dù bức xúc đến mấy phụ nữ cũng không nên thổ lộ với bất kì ai nếu không muốn gặp phiền toái.

Cuộc sống phòng the

Cuộc sống phòng the không được như mong muốn khiến nhiều phụ nữ cảm thấy không thỏa mãn. Thay vì chia sẻ với chồng để cùng tìm giải pháp, một số chị em lại đi tâm sự điều này với những người bạn thân.

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Hãy tế nhị trao đổi với chồng về chuyện phòng the để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tỉnh táo! Đây là vấn đề nhạy cảm số một mà phụ nữ nên tự tìm cách giải quyết. Những việc liên quan đến chuyện giường chiếu chị em nên giữ phía sau bốn bức tường phòng ngủ của hai vợ chồng. Tâm sự chuyện phòng the cho bạn bè, cho dù bạn thân cũng chẳng thể cải thiện được mối quan hệ của hai vợ chồng bạn. Hãy tìm cách trao đổi điều đó với chồng để cùng nhau giữ lửa hôn nhân.

Chuyện nhà chồng

Khi về làm dâu, phụ nữ phải hiểu rằng chuyện nhà chồng cũng chính là chuyện của nhà mình. Phụ nữ sẽ dễ dàng rước họa vào thân nếu đi buôn chuyện nhà chồng với người ngoài. Chỉ khi luôn tự răn mình như thế bạn mới hạn chế được những phiền phức không đáng có.

Nếu có mẫu thuẫn lớn với nhà chồng bạn cũng tuyệt đối đừng “buôn dưa lê, bán dưa chuột” với bất kì ai bởi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Người ngoài sẽ chẳng giúp bạn giải quyết được vấn đề gì đâu. Thậm chí, câu chuyện sẽ được truyền từ người nọ sang người kia, tam sao thất bản. Nếu đến tai nhà chồng thì mối quan hệ của bạn với gia đình chồng thêm căng thẳng dễ dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Các tính xấu của chồng

Không chỉ lúc tức giận mà nhiều lúc trong những lần tụ họp vui vẻ, phụ nữ vẫn thường hay đưa các thói xấu của chồng mình ra để mua vui cho bạn bè.

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Kể lể với bạn bè các tật xấu của chồng chẳng giúp ích gì cho cuộc sống hôn nhân của phụ nữ. ảnh minh họa. Ảnh minh họa: Internet

Hãy dừng ngay việc này lại bởi phơi bày các thói quen tật xấu của anh ấy sẽ làm cho bạn bè có cái nhìn thiếu thiện cảm về người chồng đồng thời chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Thay vì kể lể các thói xấu của chồng với người ngoài, phụ nữ nên tìm cách khéo léo nói cho chồng biết để anh ấy điều chỉnh bản thân dần dần.

Vấn đề tài chính

Nếu tài chính gia đình giàu có, tiền tiêu không hết, nhà lầu xe hơi khắp chốn, thu nhập 'khủng'... thì phụ nữ làm ơn đừng dại dột khoe khoang với bất kì ai. Đây là tài sản riêng của vợ chồng bạn, đừng vì một phút bốc đồng công khai với người ngoài bởi bạn có thể phải đối mặt với sự ghen ghét đố kị của người khác hay thường xuyên lâm vào tình trạng khó xử từ những cuộc thăm viếng bất ngờ mà mục đích của người đến chỉ là để vay mượn, nhờ vả mà thôi.

Còn nếu không may vấn đề tài chính đang gặp khó khăn, phụ nữ hay cân nhắc kĩ khi lựa chọn một ai đó để trút bầu tâm sự. Đôi khi, khó khăn tài chính chưa được giải quyết lại gặp phải ánh mắt thương hại dè bỉu của người khác khiến bạn càng tự ti.

Phụ nữ đừng e ngại lấy đàn ông đã từng ly hôn

Phụ nữ đừng e ngại lấy đàn ông đã từng ly hôn

Chưa hẳn yêu và lấy người chưa vợ là tốt nhất cho hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ. Đàn ông ly hôn lần đầu cũng đáng trân trọng lắm!

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