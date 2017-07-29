Cuộc sống địa ngục phía sau những đòn thù tinh thần hèn hạ của chồng

Tâm sự gia đình 29/07/2017 15:33

Thay vì tìm phương pháp để cải thiện quan hệ vợ chồng thì nhiều người lại âm ỉ ghen tuông với những lỗi lầm đã qua của người bạn đời. Và họ đã vô tình làm mất đi hạnh phúc gia đình khi tự cho mình cái quyền được hành hạ vợ con, lôi những đứa trẻ vào vòng bi kịch của người lớn.

Tưởng như hạnh phúc nằm trong tay...

Chị Thu Ng. là một phụ nữ đơn thân. Không thể bước qua miệng tiếng của dư luận, chị một mình bế con nhỏ lên Lạng Sơn – nơi rừng thiêng nước độc để xin vào dạy học. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng chị cứ cắn răng chịu đựng, hy vọng tìm được một tình yêu mới. Và đến một ngày, ngôi trường hẻo lánh của chị xôn xao bởi sự xuất hiện của thầy giáo V.

V. đẹp trai, ăn nói có duyên, lại chưa có vợ nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cô giáo chưa chồng. Thật không ngờ, V. lại để ý đến người phụ nữ đơn thân như chị Ng. Rồi một ngày, tình yêu đến với hai người để rồi sau đó là những chuỗi ngày sống trong mơ ước về một hạnh phúc gia đình.

Cuộc sống địa ngục phía sau những đòn thù tinh thần hèn hạ của chồng - Ảnh 1
Chị cứ tưởng đã tìm được hạnh phúc sau bi kịch - Ảnh minh họa: Internet

Không giống như chị Ng, chị M. có chồng là lái xe đường dài. Do quan hệ vợ chồng trẻ xa cách nhiều, chị đã trót sa chân vào ngoại tình. Người tình của chị M. đã ly hôn, anh nhận nuôi con gái. Lắng nghe những tâm sự gia đình côi cút của bố con anh, chị M. đã xiêu lòng trước anh và lén lút ngoại tình. Mọi việc tưởng được giấu giếm trong bí mật, nhưng một đồng nghiệp do cũng thích người tình của chị nên đã gọi điện thoại cho chồng chị M. tố cáo. Đứng trước lựa chọn giữa người tình và hạnh phúc gia đình, chị M. đã chọn quay về tiếp tục vun đắp hạnh phúc gia đình.

...nhưng kết thúc không có hậu

Tưởng lấy V., chị Ng. sẽ có được một bến đỗ mới, không ngờ ngay sau khi lấy nhau, quan hệ vợ chồng của họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân bắt nguồn từ đứa con riêng của chị Ng. Thời gian đầu, V. cũng tỏ ra quan tâm đến con gái riêng của vợ, nhưng càng về sau, sự xuất hiện của con bé càng làm cho anh ta khó chịu, nhất là những lúc con bé vô tư trở thành “kì đà cản mũi” mỗi khi V. có ý định làm chuyện vợ chồng với chị Ng.

Sự khó chịu càng ngày càng lộ rõ, nhất là khi con riêng của chị Ng. nhất định không chịu nằm riêng. Chị đành thỏa hiệp với V., mỗi tối chị sẽ ru con ngủ, rồi sẽ làm chuyện vợ chồng với V. Tuy nhiên, V. chỉ thỏa hiệp với chị Ng được một vài bữa, rồi anh ta lại không đồng ý. Anh ta bắt đầu giở thái độ, đối xử với con chị Ng. rất lạnh nhạt. Anh ta còn chửi con gái chị là con hoang, nếu không ngoan sẽ “tống cổ” con bé về quê…

Không chịu được sự đối xử bạc bẽo của V. với con gái, chị Ng. lại một lần nữa nuốt nước mắt ký vào lá đơn ly hôn. Kể từ đó, chị thu mình vào một cuộc sống buồn bã, mặc cảm.

Còn chị M., tưởng chấm dứt viêc ngoại tình là chồng chị sẽ vì các con mà bỏ qua lỗi lầm của mình. Không ngờ, chồng chịbắt đầu chiến dịch trả thù vợ. Anh ta tự chà đạp lên hạnh phúc gia đình khi cho mình cái quyền mắng nhiếc, chửi bới vợ con bất cứ lúc nào tùy thích. Trong nhiều bữa cơm, anh chì chiết, sỉ nhục chị. Anh bảo các con phải cảm ơn mẹ vì anh và các con có được bữa cơm ngon là do công của mẹ “cải thiện” bên ngoài.

Dù rất muốn giữ hạnh phúc gia đình nhưng cuối cùng chị M. vẫn phải lựa chọn biện pháp ly thân. Chị giao ước với chồng, nếu sau 1 năm, quan hệ vợ chồng vẫn còn căng thẳng từ thói ghen tuông mù quáng thì chị sẽ ly hôn.

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