Phụ nữ đừng e ngại lấy đàn ông đã từng ly hôn

Khi mới 24 tuổi, trong mắt người khác tôi thật trẻ trung, năng động, tháo vát và nồng nàn xuân sắc. Tôi có bao người theo đuổi, tán tỉnh. Tôi thấy mình có nhiều cơ hội để gặp gỡ, lựa chọn một tình yêu trọn vẹn và xứng đáng. Nhưng chồng tôi bây giờ lại là người đã từng ly hôn .

Trước khi yêu và lấy anh, tôi cho rằng đàn ông đã ly hôn không có điểm nào tốt đáng tin cậy. Tôi nghĩ đàn ông ly hôn thường là do họ gia trưởng hà khắc, “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” thích bắt bẻ chỉ trích bất kì chuyện lớn chuyện nhỏ trong gia đình. Họ cũng có thể là người đàn ông trăng hoa bay bướm, hám của lạ không quan tâm gì đến vợ con...

Thế nhưng không biết có phải ông trời trêu ngươi, thử thách tôi không khi giờ đây tôi lại là vợ của người đàn ông đã từng ly hôn. Tuy nhiên cho đến giờ phút này, sau năm năm kết hôn, tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình. Đời người còn dài, quãng thời gian hôn nhân còn ngắn chưa đủ khẳng định bất kì một điều gì nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất đủ đầy, rất hạnh phúc với chồng, bé gái 3 tuổi và đứa con sắp chào đời.

Khi tôi vừa chia tay mối tình đầu vì bạn trai lăng nhăng, tôi đã gặp anh. Anh lúc đó đã ly hôn vợ được hai năm. Tôi có định kiến với người từng ly hôn nên rất dè chừng khi tiếp xúc với anh. Trong một lần hội họp bạn bè vô tình ngồi gần, tôi thấy anh cứ mải chăm chú nhìn con gái nhỏ của một chị đồng nghiệp với ánh mắt trìu mến, buồn buồn. Sau này tôi mới biết trước đây vì vợ anh chưa muốn sinh con nên đã bỏ đi đứa con đầu tiên, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn. Anh trách chị, chị có lí lẽ của riêng mình. Công ty chị đang trong giai đoạn đầu kinh doanh không thể để đứa con cản trở sự phát triển của chị. Sau đó chị cặp với một người đàn ông là đối tác kinh doanh. Mọi chuyện vỡ lỡ anh chị ly hôn. Anh sống khép mình vì cuộc hôn nhân tan vỡ.

Hai người cùng bị phản bội gặp nhau có sự đồng điệu trong tâm hồn nên tôi nói chuyện với anh rất hợp. Chúng tôi chia sẻ cho nhau chuyện tình cảm tan vỡ một cách tự nhiên. Trong khi tôi căm hận, trách móc người yêu cũ bội bạc thì anh chưa một lần phàn nàn về vợ cũ dù chị là người dứt áo ra đi trước. Anh nói ly hôn không chỉ do lỗi của riêng ai, chồng hay vợ... mà là khi đó hai người có lẽ đã tận duyên, hết phận không còn sự đồng điệu trong tâm hồn nữa.

Sau gần một năm quen nhau anh ngỏ lời với tôi. Lúc ấy tôi rất bối rối không dám nhận lời, anh không thúc giục mà vẫn quan tâm chia sẻ hỏi han công việc cuộc sống của tôi. Tôi nhớ sau sinh nhật lần thứ 25 của tôi, ba tôi ốm nằm viện vì tai biến một tháng. Thời gian đó tôi đi công tác nước ngoài nên không ai báo cho tôi, sợ ảnh hưởng công việc của tôi. Anh khi đó dù bận bịu công việc nhưng luôn tranh thủ qua thăm và trò chuyện với ba tôi. Khi ba tôi xuất viện, tôi nhận lời yêu anh.

Để có hạnh phúc viên mãn

Yêu nhau một năm tôi với anh mới tiến tới hôn nhân. Trong một năm đó tôi gặp không ít lời can ngăn, khuyên bảo của người nhà và bạn bè khi quen người đã từng ly hôn. Duy chỉ có bố tôi là không nói gì và nhìn vào mắt bố, tôi hiểu ông đã chấp nhận người con rể này.

Kết hôn rồi, tôi mới thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Sống với anh, tôi có những tháng ngày yên bình và hạnh phúc nhất. Có thể từ cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ do anh quá cứng nhắc nên trong gia đình, bất cứ việc gì anh cũng đều thảo luận trao đổi với tôi. Anh sốt ruột muốn có con vì anh cũng đã hơn 35 tuổi. Tuy nhiên không vì thế mà anh thúc ép tôi bởi tôi đang làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Ngày tôi có thai, sinh con anh vui mừng, chăm lo cho mẹ con tôi từng li từng tí làm tôi rất hạnh phúc.

Giờ đây, sắp sửa làm mẹ lần thứ hai tôi vẫn nhận được sự quan tâm săn sóc của anh trọn vẹn và chu đáo. Tôi nhận ra rằng, chưa hẳn yêu và lấy người chưa có vợ là tốt nhất cho hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ. Đàn ông ly hôn lần đầu đáng để trân trọng lắm. Kinh nghiệm từ sự thất bại trong lần ly hôn đầu sẽ giúp họ quan tâm sâu sắc đến gia đình, tránh được những tổn thương đã từng gặp phải giúp cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc và ổn định hơn.