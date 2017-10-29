Hí hửng cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ...

Tâm sự gia đình 29/10/2017 08:16

Vợ chồng tôi vừa làm đám cưới được hơn 2 tháng . Tôi năm nay 28 tuổi và hiện đang làm nhân viên cho một công ty nước ngoài, còn chồng tôi, anh hơn tôi hai tuổi và đang là giám đốc đại diện cho một công ty lớn.

Hai chúng tôi phải nói là trai tài gái sắc, cả hai lại đều được sinh trưởng trong những gia đình vừa khá giả lại nề nếp gia giáo, vì vậy bạn bè của tôi và anh đều nói chúng tôi như “trời sinh một cặp”, không lấy nhau thì quá phí.

Yêu mấy năm cấm tiệt chồng nên đêm tân hôn tôi hí hửng chuẩn bị dâng hiến cho anh đời con gái của mình. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, sẽ có một đêm tân hôn đáng nhớ nào ngờ điện vừa vụt tắt thì tôi thấy trong phòng ngủ có một người đàn ông khác ngoài chồng. Tôi hốt hoảng bật đèn thì chết ngất khi người đàn ông đó đang khỏa thân.

- Anh là ta là ai hả chồng?

- Em bình tĩnh đi...đó là bạn anh đấy. Cậu ấy hôm nay đến chúc mừng vợ chồng mình nên uống say quá đi vào đây ngủ đấy.

- Bạn anh đúng thật là vui tính, say kiểu gì mà lại khỏa thân rồi ngủ phòng tân hôn người khác như này chứ? Anh dìu bạn anh ra đi

Hí hửng cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ... - Ảnh 1
Tôi hốt hoảng bật đèn thì chết ngất khi người đàn ông đó đang khỏa thân. Ảnh: Internet

Nói rồi chồng tôi dìu anh bạn đó ra, tôi vẫn chẳng nghi nghờ gì vì đàn ông say rượu thường thế. Đêm tân hôn của chúng tôi vẫn diễn ra vô cùng mỹ mãn.

1 tuần sau khi kết hôn, anh cũng vẫn là một người chồng tuyệt vời của tôi, anh quan tâm chăm sóc tôi từng chút. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, nhưng đối với tôi, được quen và kết hôn với anh chính là một giấc mơ có thật. Tôi thầm cám ơn ông trời vì đã đem anh đến bên tôi.

Nhưng tôi đâu ngờ được con người thật đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia của anh. Nếu không có cái ngày định mệnh đó, có lẽ tới giờ tôi vẫn còn giương giương tự đắc trước mặt mọi người về người chồng mẫu mực lý tưởng của mình.

 Một lần, tôi có lịch đi công tác nước ngoài một tuần, nhưng vì công việc kết thúc trước dự kiến nên tôi đã dành ngày cuối về với anh. Tôi cố ý không gọi anh ra sân bay đón mà tự bắt xe về.

Đến nơi, tôi hơi bất ngờ vì thấy cửa nhà không khóa. Bây giờ mới là 3h chiều, giờ này anh đáng lẽ phải ở công ty chứ sao lại về nhà, tôi đoán có lẽ hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày.

Đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi là một đống quần áo nam vương vãi trên sàn, ở góc tủ giày thì có hai đôi giày nam, một của chồng tôi, còn một hình như là của người lạ. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó phát ra trong phòng, một âm thanh nhạy cảm mà tôi có thể đoán được đó là gì, linh cảm mách bảo tôi có chuyện chẳng lành sắp diễn ra.

Bước đến cạnh phòng ngủ của chúng tôi, nhìn qua khe cửa,tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, chồng tôi đang làm cái chuyện kinh khủng đó với một người đàn ông. Hai người họ đang quằn quại quấn lấy nhau trên chiếc giường của chúng tôi.

Hí hửng cưới được chồng giám đốc, đêm tân hôn điện vừa phụt tắt thì sốc óc trước cảnh tưởng hãi hùng trong phòng ngủ... - Ảnh 2
Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viên, bên cạnh là anh ta và người đàn ông kia. Ảnh minh họa: Internet

Tôi khóc thét lên rồi ngất lịm đi vì quá sốc.Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viên, bên cạnh là anh ta và người đàn ông kia. Chồng tôi, anh ta lại quay trở về với dáng vẻ lịch lãm mà tôi vẫn thường thấy. Anh ta và tình nhân của mình quỳ xuống van xin tôi tha thứ, họ thừa nhận đã quen và yêu nhau trước khi gặp tôi, nhưng vì muốn giấu diếm giới tính thật của mình với mọi người. Chồng tôi đã lên kế hoạch tiếp cận, tán tỉnh rồi cưới tôi để che đậy mọi việc.

Còn cái người được gọi là tình nhân kia, hắn ta nắm lấy tay tôi mà van xin, xin tôi hãy tha cho chồng tôi, xin tôi tha thứ cho họ. Anh ta còn nói rất yêu chồng tôi, không thể sống thiếu chồng tôi, xin tôi hãy hiểu cho họ.

Tôi nhìn thẳng vào hai con người ấy rồi gào rú, ném văng tất cả mọi thứ trong phòng và đuổi hai con người kinh tởm đó ra ngoài.Tôi thấy bẩn thỉu và khiếp sợ khi nghĩ lại những cử chỉ âu yếm mà anh ta dành cho tôi, hóa ra anh là một tên bệnh hoạn, tôi đã bị vẻ lịch lãm bảnh bao của anh ta che mắt.Tôi hoàn toàn sốc khi phát hiện mình chỉ là một cái vỏ bọc, cái bình phong cho chồng, giúp anh ta che giấu giới tính, che giấu những việc làm bẩn thỉu của anh ta với người tình đồng giới của mình.

Tôi đã hoàn toàn suy sụp, không còn người chồng trong mơ, không còn gia đình hạnh phúc nữa, nếu mọi người biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói tôi đáng đời. Bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi muốn ngay lập tức chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng cũng rất sợ ánh mắt của người đời.Ngày tháng sau này tôi sẽ phải sống sao đây.

Thứ vũ khí của đàn bà có chồng ngoại tình…

Thứ vũ khí của đàn bà có chồng ngoại tình…

Thứ vũ khí của đàn bà có chồng ngoại tình vốn không nhiều nhưng luôn đủ sức để bảo vệ mình và con cái.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đồng tính chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới