Nếu bản thân đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn không khiến trái tim của người đàn ông quay về thì hãy nhẹ nhàng buông bỏ. Thay vì cứ mãi níu kéo, hãy tiễn người ấy đi bằng một nụ cười thật tươi rồi đón nhận một người khác đến với cuộc đời mình.

Đàn bà ạ, người đã phụ mình thì đừng vương vấn nữa. Nếu được hãy cho bản thân một cơ hội để thoát khỏi những đớn đau. Đôi khi buông bỏ là cách giúp bản thân có một cuộc sống mới tốt hơn. Đừng tự giam giữ mình trong cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Đừng để người khác phải xem thường nhân cách của bạn. Đàn ông đã tệ bạc, phụ nữ cũng đừng bạc đãi chính mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ nên nhớ, có chồng sẽ vui nhưng khổ quá thì hãy rời đi. Lấy chồng sẽ khiến cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc hơn, nhưng độc thân vẫn có cái vui riêng. Sống cùng chồng khổ quá thì chẳng thể nào hạnh phúc được. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để được hưởng những điều tuyệt vời nhất chứ không phải là nơi trút giận của đàn ông.

Biết rằng buông bỏ một người mình từng yêu thương sẽ rất khó khăn. Và đàn bà một đời chồng sẽ khó tìm kiếm hạnh phúc hơn. Vì vậy nhiều người phụ nữ cứ loay hoay mãi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ. Họ biết khổ nhưng vẫn không muốn rời đi. Họ biết đau nhưng vẫn dặn lòng là mọi chuyện sẽ qua. Thế nên mấy ai đủ can đảm để rời khỏi người đàn ông tệ bạc. Có chồng tệ như vậy hãy tự giải thoát cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thì luôn tìm lý do để ngoại tình còn đàn bà lại dùng lý lẽ riêng để tha thứ. Đa số phụ nữ chấp nhận đón chồng về sau những lần vấp ngã. Không ai đành đoạn vứt bỏ, vì vậy mà khổ đau chẳng dứt. Bạn nên nhớ đàn ông sẽ không vì điều đó mà yếu lòng, mà thôi làm bạn đau.

Đôi khi sự tha thứ mù quáng của bạn càng khiến họ có cớ để tiếp tục mắc sai lầm. Thế nên người đã tệ bạc, đừng giữ làm gì. Đừng biết đó là bụi rậm đầy gai nhọn nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Sống một mình sẽ rất nhàm chán nhưng đổi lại yên ổn cả một đời - Ảnh minh họa: Internet Nếu biết chồng phản bội, đầu tiên hãy xem xét lại mối quan hệ của mình. Xem bản thân mình có sai ở chỗ nào hay không. Là lỗi của bản thân thì sửa chữa. Không phải lỗi của bản thân thì đừng nhân nhượng. Đừng tạo cơ hội để người ta làm mình đau thêm một lần nào nữa. Phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, cầm được buông được. Đôi khi buông những thứ không xứng đáng để nắm những điều giá trị hơn lại là một điều tốt cho bạn. Cuộc đời đàn bà đừng sợ hãi bất cứ điều gì. Mang tiếng một đời chồng thì đã sao, không chồng, một mình nuôi con thì như thế nào. Miễn là sống tốt, sống đúng với bản chất của mình. Nếu người đã tệ bạc, hãy cho mình cơ hội để đến với người khác - Ảnh minh họa: Internet Một mình nuôi con sẽ rất vất vả nhưng còn đỡ hơn gấp vạn lần sống chung với người đã từng phản bội mình. Phụ nữ ơi! Nếu được hãy cho mình một cơ hội để rời đi. Đừng mải mê thay đổi bản thân để làm vừa lòng người khác mà hãy thay đổi người đàn ông bên cạnh. Khi đó bạn mới mong có thể mỉm cười an yên mỗi ngày.

Sự quyến rũ của đàn bà 40: Đủ để giữ chân một người bên mình suốt đời Người ta ví đàn bà 40 như loại rượu vang thượng hạng, chát nơi đầu lưỡi nhưng lại có cái hậu ngọt ngào. Ai đã thử một lần thì suốt đời cũng không thể nào dứt bỏ được hương vị nồng nàn, say đắm lòng người đó.

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