Sự quyến rũ của đàn bà 40: Đủ để giữ chân một người bên mình suốt đời

Tâm sự gia đình 24/01/2019 10:59

Người ta ví đàn bà 40 như loại rượu vang thượng hạng, chát nơi đầu lưỡi nhưng lại có cái hậu ngọt ngào. Ai đã thử một lần thì suốt đời cũng không thể nào dứt bỏ được hương vị nồng nàn, say đắm lòng người đó.

Đàn bà 40, nghe có vẻ già dặn và đầy sương gió. Đàn bà 40, nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Bởi đàn ông luôn thích những cô nàng đôi mươi tươi xanh mơn mởn. Phụ nữ đôi mươi như những chồi xanh mới mọc, đơn thuần, xinh đẹp và thơ ngây khiến ai cũng muốn có được.

Còn đàn bà 40 như chai rượu vang được ủ lâu năm, người uống sẽ đổ rượu vào những chiếc ly xinh xắn rồi nâng niu và thưởng thức. Lần đầu thử sẽ có vị chát nhưng sau đó để lại cái hậu ngọt ngào, vương vấn nơi đầu lưỡi. Và đặc biệt loại rượu này chỉ có những người biết thưởng thức mới cảm nhận được.

Sự quyến rũ của đàn bà 40: Đủ để giữ chân một người bên mình suốt đời - Ảnh 1
Phụ nữ đôi mươi như chồi xanh mới mọc đơn thuần và xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Chị và tôi ngồi trong một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Chị cầm trên tay ly rượu vang xoay nhẹ, đưa lên mũi hít một hơi rồi bắt đầu uống một ngụm. Đây là loại rượu khá đặc biệt, khác rất nhiều so với những loại rượu thông thường khác. Không nồng như những loại rượu khác, cũng chẳng dễ dàng say. Chúng chỉ mang lại cảm giác choáng nhẹ và thích hợp với nhiều người.

Bỏ ly rượu xuống, chị nói với tôi “đàn bà 40 như chị cũng giống như ly rượu vang này”. Đẳng cấp không nằm ở vẻ bề ngoài mà là sự thú vị bên trong. Phụ nữ 40 chẳng còn sân si chiếc quần cái áo, cây son hay tấm chồng như những cô nàng đôi mươi, ba mươi. Họ không còn chạy theo những hào nhoáng, phù phiếm bên ngoài.

Sự quyến rũ của đàn bà 40: Đủ để giữ chân một người bên mình suốt đời - Ảnh 2
Đàn bà 40 như loại rượu vang hảo hạng càng uống càng say - Ảnh minh họa: Internet

Họ cũng không thèm chấp nhặt những thị phi nhỏ nhặt. Với họ chỉ cần có thể cười tươi mỗi ngày đã là một dạng hạnh phúc. Hạnh phúc với họ đơn giản lắm, chẳng cần dựa vào chồng, chẳng cần nhờ chồng yêu thương, chiều chuộng. Hạnh phúc của họ dựa vào chính mình. Chỉ cần tự kiếm tiền mua cho mình những món đồ yêu thích, chỉ cần tự biết chiều chuộng bản thân một chút, vậy là đủ.

Đàn bà 40 sẽ không dựa vào đàn ông để kiếm tìm hạnh phúc. Họ không giao phó cuộc sống của mình cho một người. Bởi họ có đủ bản lĩnh và can đảm để buông bỏ những điều mình không thích. Họ cũng có thể lấy tiền túi ra để chi trả cho những bữa ăn, cho những bộ quần áo, son phấn của mình mà không cần phải xin xỏ ai.

Sự quyến rũ của đàn bà 40: Đủ để giữ chân một người bên mình suốt đời - Ảnh 3
Ở họ luôn toát ra sự quyến rũ nao lòng người - Ảnh minh họa: Internet

Đi qua hơn nửa cuộc đời, họ nhận thức được những gì cần buông bỏ và điều gì nên nắm giữ. Họ cũng cần tiền, nhưng không cần phải đạp đổ vị trí của người khác để có điều đó.

Đàn bà 40 giống như loại rượu vang ủ lâu năm, đủ thời gian để tỏa ra hương thơm và mùi vị làm say đắm lòng người. Chỉ cần một lần thử là suốt đời không thể dứt ra được. Đối với những người không biết thưởng thức sẽ cảm thấy khó uống, nhưng khi đã uống rồi thì chỉ muốn thử thêm vài ngụm nữa.

Sự quyến rũ của đàn bà 40: Đủ để giữ chân một người bên mình suốt đời - Ảnh 4
Phụ nữ 40 như loại rượu vang càng uống càng không thể dứt ra được - Ảnh minh họa: Internet

Loại rượu này không khiến người ta phải say mèm, đánh mất lý trí. Chúng chỉ khiến bạn chếnh choáng nhẹ nhưng vẫn giữ đủ bình tĩnh để không làm ra những chuyện quá giới hạn. Suy cho cùng, đàn bà 40 là loại rượu vừa nhẹ vừa mạnh, đủ để níu giữ một người bên mình suốt đời.

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