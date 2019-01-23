Có 2 điều của chồng phụ nữ phải ‘lờ đi mà sống’, như vậy mới mong bình yên

Dù đã là vợ chồng nhưng có hai thứ của chồng, vợ đừng bao giờ muốn biết. Cách tốt nhất là “lờ đi mà sống”, có như vậy mới mong cuộc đời bình yên, chẳng sóng gió.

Có những chuyện trên cuộc đời này hãy “lờ đi mà sống”, bởi biết càng nhiều càng khiến bạn tổn thương hơn mà thôi. Vì chưa chắc đàn ông khi ở bên bạn bè đã nói tốt về bạn. Thực tế những lời họ nói chỉ là than thở về việc vợ nói quá nhiều, vợ như thế này như thế kia.

Nếu cả hai có bạn bè chung, tốt nhất là phụ nữ đừng bao giờ dò xét chuyện chồng nói gì về mình. Hoặc không có bạn bè chung, bạn cũng đừng tìm cách để biết chồng nói về vợ như thế nào với mọi người xung quanh.

Mười người đàn ông thì hết tám, chín người không hề khen vợ trước mặt người khác. Cũng giống như phụ nữ thường than phiền về chồng mình vậy.

Đàn ông có những bí mật mà càng muốn biết, bạn sẽ càng bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng tò mò về những điều này. Mặc kệ chồng, anh ấy muốn nói gì cũng đừng quan tâm. Bạn chỉ cần sống tốt với vai trò và trách nhiệm của mình là được. Không cần phải biết người khác nghĩ gì về mình.

Cuộc đời này bạn không thể làm vừa lòng hết mọi người, kể cả người đàn ông bên cạnh. Những việc bạn hy sinh, chưa chắc người ta đã hiểu và cảm thông. Chưa chắc người ta đã biết và không làm tổn thương bạn.

Suy cho cùng những chuyện gì bơ được cứ bơ, đừng nghe nhiều, đừng nghĩ nhiều. Cuộc sống hôn nhân đã quá nhiều vất vả, hãy suy nghĩ thoáng hơn một chút, đừng tự tạo áp lực cho mình nữa.

Điện thoại của chồng

Điện thoại của chồng, tốt nhất đừng đụng tới - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng tò mò về việc điện thoại của chồng chứa những gì càng khiến cho cuộc sống mệt mỏi. Bởi lúc nào bạn cũng lo lắng liệu anh ấy có nhắn tin hay gọi điện qua lại với ai không. Hay anh ấy có làm chuyện gì đó lén lút sau lưng bạn hay không.

Phụ nữ thường có tính suy diễn và đa nghi rất lớn. Những động thái dù nhỏ của chồng cũng khiến họ nghĩ ngợi lung tung. Vì vậy mà phụ nữ luôn có chung một bệnh đó là khổ tâm. Trên thực tế chẳng ai làm họ khổ, chẳng qua họ tự chuốc phiền não vào người mà thôi.

Phụ nữ đừng quá tò mò về những chuyện riêng tư của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ ơi! Đừng tò mò về những thứ sẽ làm tổn thương mình nữa. Hãy tập sống cuộc đời tích cực một chút. Bỏ ngoài tai những thứ không hay, lờ đi những thứ mình thấy được.

Có như vậy cuộc đời của bạn mới mong được hạnh phúc trọn vẹn. Trong cuộc sống hôn nhân, tốt nhất là nên cho nhau khoảng không gian riêng. Đừng xâm phạm vào lãnh thổ của nhau. Có những bí mật của đàn ông, bạn biết càng nhiều hôn nhân càng khó lòng hạnh phúc.