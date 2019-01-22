Tâm sự của người đàn bà 50: Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng

Rồi trường hợp của chị Thắm ở xóm giữa, có chồng giỏi, con ngoan. Nghe đâu sắp tới sẽ cùng chồng sang nước ngoài định cư... Bao nhiêu ví dụ chứng minh phụ nữ sung sướng khi lấy chồng. Nhưng cũng có người nói, hôn nhân là nơi vắt kiệt sức của phụ nữ nhiều nhất. Không có ngành nghề nào cực khổ, gian nan bằng nghề làm vợ .

Có người nói phụ nữ lấy chồng xong sướng lắm. Như chị Hạnh đầu ngõ lấy được tấm chồng giàu có, là giám đốc công ty, tiền kiếm về đưa hết cho vợ, sướng biết bao nhiêu. Chị Hân ở cuối ngõ mới lấy chồng năm ngoái, năm nay đã có thai, chồng cho ở nhà nghỉ làm, đúng là quý hóa.

Nghề làm vợ chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với người phụ nữ. Phụ nữ đâu phải chỉ biết ăn rồi đẻ, họ phải gánh vác vô số những việc từ trên trời rơi xuống. Họ đâu có ngày nào được yên thân, không chồng nhậu nhẹt, say xỉn thì con ốm con đau. Cuộc đời phụ nữ lấy chồng, mấy ai được yên thân.

Không có nghề nào quẩn quanh cả cuộc đời nhưng chẳng lời lãi gì cho bản thân. Nai lưng ra làm kiếp ôsin cho người khác để rồi bị cho là ăn bám, vô dụng. Thực tế, phụ nữ trong hôn nhân chẳng mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu cuộc sống hiện tại của họ đang viên mãn thì chắc chắn trong quá khứ cũng đã trải qua không ít sóng gió.

Vai trò của người đàn bà trong gia đình lớn lắm, không có họ nhà cửa sẽ không gọn gàng. Không có họ, mọi việc sẽ rối tung. Không có họ, con sẽ khóc đòi mẹ, chồng sẽ càm ràm vì giờ này chưa có cơm.

Từ xưa đến nay, vai trò của người phụ nữ trong xã hội dù không lớn bằng đàn ông, nhưng trong gia đình chắc chắn không thể thiếu. Họ không chỉ là “máy đẻ” hay “ôsin cấp cao” mà còn là người gánh vác gia đình. Mái ấm có hạnh phúc, thuận hòa hay không đều phải dựa vào người phụ nữ vun vén.

Phụ nữ luôn phải chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói trách nhiệm của phụ nữ không thua kém gì người đàn ông. Đôi khi còn nặng nề và áp lực hơn rất nhiều. Ai cũng nghĩ làm nội trợ có khó khăn gì đâu, nhưng khi bắt tay làm rồi mới biết. Thà đi ra ngoài kiếm tiền còn hơn là suốt ngày quanh quẩn trong nhà làm việc không ngơi tay.

Vì vậy hôn nhân là nơi vắt kiệt sức của đàn bà nhiều nhất và nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cô này lấy được người chồng tốt vì có cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng. Cô kia được chồng mua cho chiếc xe mới chắc cuộc sống hôn nhân cũng viên mãn lắm. Nhưng cuộc sống hôn nhân vốn chẳng đẹp đẽ như bề ngoài. Vì vốn dĩ những cái xấu người ta đều che đậy rất cẩn thận, chứ chẳng ai phô bày cho người khác biết.

Trong hôn nhân, đàn bà luôn chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng giống như đặt cược hết tài sản mà mình có được, may thì nhờ, xui xẻo thì tự chịu. Một khi đã chọn nghề làm vợ thì phải mạnh mẽ, kiên cường và đặc biệt hãy giữ lòng tự trọng. Đừng đánh mất danh dự của mình dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.