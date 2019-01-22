Đàn bà có tính đàn ông được gọi là mạnh mẽ, kiên cường. Tuy nhiên họ cũng có thể làm một người mẹ, người vợ tốt. Nhưng đàn ông có tính đàn bà chắc chắn sẽ không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Phụ nữ hãy biết những đặc điểm nhận dạng đàn ông có tính cách như vậy để tránh càng xa càng tốt.

Người đàn ông “chuẩn men” sẽ tập trung vào một vấn đề và nói ngắn gọn dứt khoát. Khi đã nói ra thì họ sẽ bỏ qua chứ không giữ trong lòng. Đa số đàn ông khá hời hợt nên ít khi nhớ mãi một chuyện. Nhưng người có “tính đàn bà” sẽ ghim chuyện đó trong lòng và nói mãi. Phụ nữ nên để ý đến đặc điểm này của đàn ông bên cạnh, nếu được hãy chấm dứt ngay để tránh khổ đau về sau.

Nếu đàn ông cứ nói dai về một chuyện, chắc chắn anh ta là kiểu người ích kỷ hay so đo. Kiểu người này khi lấy về làm chồng sẽ khiến bạn đau đầu vì cứ lặp đi lặp lại mãi một chuyện. Đàn ông có “tính đàn bà” sẽ khiến chị em có nhiều áp lực hơn trong cuộc sống hôn nhân.

Tính toán trong chuyện tiền bạc

Đàn ông đích thực sẽ không tính toán chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đích thực sẽ không tính toán chi li từng đồng với phụ nữ. Họ sẽ sẵn sàng chi trả cho những buổi hẹn hò, mua cho người mình yêu quần áo, quà cáp. Còn người đàn ông có tính đàn bà sẽ khá chi li trong chuyện tiền bạc. Kiểu này không được gọi là sòng phẳng mà đúng hơn là ích kỷ, ky bo.

Người có tính cách này sẽ khiến phụ nữ có cuộc sống khá chật vật và khó khăn. Chị em nên tránh xa kiểu đàn ông này kẻo chuốc khổ vào người. Nên nhớ, người đàn ông quá toan tính với người phụ nữ của mình không phải là người có trách nhiệm.

Người yêu bạn thật lòng sẽ không để bạn thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không may lấy phải người này, phụ nữ chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Khi chồng tính toán từng chút một, bạn sẽ không cảm thấy thoải mái. Làm gì cũng phải suy trước tính sau, nhìn sắc mặt của chồng.

Tranh cãi đến cùng không nhường nhịn

Kiểu người hơn thua với phụ nữ, quả thật không phải là người đàn ông tốt. Khi tranh cãi, nếu người ấy luôn muốn giành phần thắng về mình, lúc nào cũng hạ bệ, sỉ nhục bạn, chắc chắn họ không thương bạn.

Đàn ông có tính cách đàn bà sẽ tranh cãi đến cùng với người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người thương bạn thật lòng sẽ không để bạn chịu thiệt thòi. Người đàn ông đích thực sẽ không đôi co với người phụ nữ mình yêu vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ sẽ nhường nhịn dù bản thân không hề sai.

Họ sẽ chịu lùi về sau một bước để phụ nữ trút hết những bực dọc trong lòng. Còn người đàn ông có tính đàn bà sẽ cãi tay đôi và không bao giờ chịu nhường nhịn. Kiểu người này khá nguy hiểm, chị em nên tránh xa.

Thù dai, nhớ rõ những chuyện vặt

Người nhớ dai, thù lâu sẽ không mang lại hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này khá nhỏ mọn, rất dễ mất bình tĩnh trong những cuộc tranh cãi. Phụ nữ nên nhớ người thẳng thắn nói một mạch khi tức giận rồi bỏ qua mọi thứ thì không đáng sợ. Đáng sợ nhất là kiểu người thù dai, chuyện gì cũng để trong lòng rồi chờ ngày bùng phát. Kiểu người này khó lòng mà sống chung hòa bình, yêu thương bất cứ ai.