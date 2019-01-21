Gửi tất cả phụ nữ: Sống ở đời đừng quá đặt nặng mọi thứ, cho được cứ cho, buông được cứ buông

Vì vậy đừng vội phán xét về nhân phẩm cũng như cách hành xử của bất cứ ai. Cũng đừng tự mang đá đặt trong lòng chỉ khiến bản thân u sầu hơn mà thôi. Nhất là phụ nữ, đừng quá coi trọng những lời người khác nói với mình.

Mỗi người sinh ra đều có vai trò riêng. Không có người nào khiến bạn ghét cay ghét đắng và đáng hận cả. Ở thời khắc đó, họ buộc phải làm những điều như vậy để khiến bạn chán ghét chứ chẳng thể làm khác hơn. Cứ đặt mình ở vị trí đó, chắc chắn bạn sẽ hiểu được.

Trong chuyện tình cảm hãy chân thành, đừng tính toán thiệt hơn với nhau. Trong mối quan hệ bạn bè thân thiết, đừng chơi với nhau chỉ vì cần nhau, mà phải thương nhau, đối đãi với nhau bằng tất cả tấm chân tình. Trong gia đình, đừng quá keo kiệt với người nhà, đừng chờ đối phương cho đi rồi mình mới đáp lại.

Cuộc sống mà, cho được cứ cho, đừng sân si và đừng tính toán quá nhiều. Tiền chẳng thể theo bạn đến thế giới bên kia. Tiền chỉ là vật phòng thân, vì vậy đừng quá keo kiệt với người khác, cũng đừng hà tiện với bản thân.

Trời sinh phụ nữ có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hiền lành, dịu dàng. Bản chất ai cũng lương thiện, vì vậy đừng phá vỡ điều đó. Hãy giữ cho mình cái tâm trong sáng và cách nhìn đời tích cực một chút.

Suy nghĩ đơn giản một chút sẽ thoải mái hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, đừng cay cú. Đặc biệt đừng dùng trăm phương ngàn kế để hãm hại người khác. Hãy nhẹ nhàng buông bỏ những điều vướng bận trong lòng. Đó là cách duy nhất để bản thân thảnh thơi trong cuộc sống đầy thị phi này.

Người khôn ngoan khi gặp chuyện, khi đứng trước người mình ghét sẽ không cay cú mà ngược lại còn đối xử lịch thiệp nhất có thể. Người ngu dại sẽ tìm mọi cách để hạ bệ lòng tự trọng của đối phương. Tuy nhiên khi làm điều đó, chưa chắc bạn đã thật sự hạnh phúc.

Phụ nữ đừng đem lòng đố kỵ hay ganh ghét ai - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì chuyện đó mà những ngày tháng sau này chắc chắn trong lòng bạn vẫn luôn tồn tại nút thắt nặng nề không thể tháo gỡ được. Sống ở đời đừng ganh ghét ai. Mỗi người đều có một cuộc đời để sống, chỉ cần cố gắng sống tốt cuộc đời của mình, bạn đã hoàn thành tốt trách nhiệm.

Còn cuộc đời của người khác, cứ kệ đi, giúp đỡ về vật chất được thì càng tốt, không thì đừng nói những lời cay đắng hành hạ tinh thần của bất cứ ai. Đừng áp đặt những ý nghĩ của mình lên người khác.

Đừng tự mang đá nặng đặt vào tâm, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Suy nghĩ đơn giản, tích cực một chút, điều gì giữ được thì giữ, buông được thì buông. Bạn không nhất thiết phải tự làm khó chính mình. Cũng đừng ganh ghét ai, vì người tị nạnh cuộc sống của người khác vốn dĩ chỉ là người nhỏ nhen.

Phụ nữ ơi, hãy sống cuộc đời mình thích, cho được cứ cho đi, biết đâu sẽ nhận lại một chút thanh thản trong tâm hồn. Chuyện gì buông được cứ buông, đừng đặt trong lòng, đừng tự chuốc phiền phức vào người.