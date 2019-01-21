Hai kiểu chồng lấy được phúc đức ngàn đời, kiểu cuối nặng nghiệp lắm mới gặp phải

Phụ nữ yêu 21/01/2019 16:32

Phụ nữ lấy chồng phải dựa vào may mắn và phúc đức tích được. Người không may sẽ lấy phải kiểu chồng nghiệp chướng, còn người phúc đức sẽ an yên bên kiểu chồng như thế này.

Muốn lấy được người chồng tốt, phụ nữ nên xem xét thật kỹ tính cách, nhân phẩm của đối phương. Đừng đặt quá nặng việc có tướng mạo đẹp trai hay không. Và nên nhớ trong cuộc sống, có 2 kiểu đàn ông nên lấy làm chồng và một kiểu nên tránh càng xa càng tốt.

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Phụ nữ lấy chồng phải chọn lựa cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông nên lấy làm chồng

Người có công ăn việc làm đàng hoàng

Cuộc đời phụ nữ không thể cứ đâm đầu mù quáng vào một người chẳng có gì trong tay. Yêu đương là một chuyện, cưới nhau lại là chuyện hoàn toàn khác. Cả hai không thể ở cùng nhau trong một túp lều tranh với hai quả tim vàng được. Mà phải có công việc, có tiền.

Hai kiểu chồng lấy được phúc đức ngàn đời, kiểu cuối nặng nghiệp lắm mới gặp phải - Ảnh 2
Hãy chọn người có công ăn việc làm đàng hoàng...

Khi cưới nhau về, có rất nhiều vấn đề cần phải lo, chứ chẳng còn như thời độc thân. Chi phí sinh hoạt, học phí, tiền ăn tiền sữa của con… và còn rất nhiều thứ cần đến tiền. Vì vậy phụ nữ lấy chồng nên chọn cho mình một người có sự nghiệp ổn định.

Phụ nữ khôn ngoan đừng chọn người ăn không ngồi rồi. Bởi không có công việc, họ sẽ chẳng thể nào gánh vác được trách nhiệm gia đình. Họ sẽ không thể cho bạn cuộc sống đủ ăn đủ mặc như bao người phụ nữ khác.

Hai kiểu chồng lấy được phúc đức ngàn đời, kiểu cuối nặng nghiệp lắm mới gặp phải - Ảnh 3
... vì cuộc sống hôn nhân khắc nghiệt hơn bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nói phụ nữ phải dựa vào chính mình nhưng khi lấy chồng, ít nhất anh ấy cũng phải san sẻ gánh nặng với bạn phần nào. Hơn nữa người có sự nghiệp đàng hoàng sẽ có những suy nghĩ trưởng thành hơn. 

Người của gia đình

Đàn ông chí lớn, luôn muốn vùng vẫy biển khơi để đạt được những thứ mình muốn. Khi còn trẻ, họ muốn ra ngoài kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp hơn là ở nhà.

Hai kiểu chồng lấy được phúc đức ngàn đời, kiểu cuối nặng nghiệp lắm mới gặp phải - Ảnh 4
Người đàn ông luôn nghĩ về gia đình sẽ có trách nhiệm hơn với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy ít ai chịu yên vị bên một người quá sớm. Tuy nhiên nếu có một người chịu vì bạn mà chấp nhận cuộc sống hôn nhân, bạn nên vui mừng vì đã chọn đúng người. Mẫu người đàn ông của gia đình sẽ có trách nhiệm hơn với vợ con.

Họ sẵn sàng gạt bỏ hết những cuộc vui bên ngoài để về cùng vợ ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Họ ý thức được rằng mình là người đã có vợ, có mái nhà ấm êm và có người bạn đời đang chờ đợi mỗi ngày.

Kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng: Người lười biếng

Kiểu đàn ông lười biếng không phải là người để phụ nữ có thể nương tựa cả đời. Người không có ý chí tiến thủ, dù có thương bạn đến mấy cũng sẽ không thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

Hai kiểu chồng lấy được phúc đức ngàn đời, kiểu cuối nặng nghiệp lắm mới gặp phải - Ảnh 5
Đàn bà lấy phải chồng lười khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà, dù muốn dù không, sướng khổ gì cũng phải nhờ vào người đàn ông bên cạnh. Người tốt thì được nhờ, người tệ thì suốt đời phải gánh chịu hậu quả. Đàn ông lười sẽ khiến cuộc sống của phụ nữ vô cùng bấp bênh.

Họ suốt ngày chỉ biết nằm không chơi game hoặc tụ tập ăn chơi chẳng thèm đụng tay đụng chân việc nhà. Phải mang nghiệp nặng lắm, đàn bà mới lấy phải người chồng như thế này.

Gửi tất cả phụ nữ: Sống ở đời đừng quá đặt nặng mọi thứ, cho được cứ cho, buông được cứ buông

Gửi tất cả phụ nữ: Sống ở đời đừng quá đặt nặng mọi thứ, cho được cứ cho, buông được cứ buông

Tôi luôn tâm niệm một điều, cuộc đời ngắn ngủi, hờn giận, sân si với nhau làm gì. Biết đâu ngày mai chẳng còn thấy nhau nữa, khi đó tiếc nuối bao nhiêu. Vì vậy sống ở đời đừng quá đặt nặng mọi thứ, cho được cứ cho và đặc biệt buông được cứ buông.

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