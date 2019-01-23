Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông

Tâm sự gia đình 23/01/2019 11:16

Tiền mình kiếm được chắc chắn là quý giá hơn tiền của người khác đưa cho. Cuộc đời của phụ nữ không có tiền trong tay thì hẩm hiu lắm, muốn gì cũng phải xin, thích gì cũng phải dò xét ý kiến.

Vì vậy phụ nữ hãy tự kiếm tiền để mua mọi thứ như quần áo, giày dép, kể cả sự chung thủy của một người đàn ông.

Phụ nữ kiếm được tiền mặc sức kiêu hãnh với đời

Đừng lười biếng, đừng nghĩ mình sẽ không làm được. Bạn cứ bắt tay vào làm đi, không có chuyện gì là không thể. Hãy kiếm cho mình một công việc để sống tự lập.

Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông - Ảnh 1
Đàn bà tự kiếm tiền, tự kiêu hãnh với cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để đồng tiền của người khác chi phối và bị lệ thuộc. Là phụ nữ nhất định phải tìm cho mình một công việc đàng hoàng. Dù đang độc thân hay đã lấy chồng, bạn cũng phải tự mình kiếm ra tiền. Nếu có buồn, cũng phải buồn ở Paris, Canada, Mỹ, Hàn… hay những địa danh nổi tiếng khác.

Nếu có khóc cũng phải khóc trong căn nhà rộng lớn, trên chiếc giường êm ái. Có khóc cũng phải khóc với đầy tiền trong túi, chứ đừng khiến bản thân trở thành kẻ đáng thương trong mắt người khác. 

Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông - Ảnh 2
Đừng sống dựa vào những đồng tiền của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Để có thể làm được những điều đó, cách duy nhất là tự kiếm tiền. Cuộc đời phụ nữ chỉ khi có tiền mới hạnh phúc. Biết đâu sau này người đàn ông bên cạnh không còn chung thủy nữa, bạn cũng có thể rời đi với số tài khoản cao ngất ngưỡng trong ngân hàng. Hay chiếc ví đầy tiền mà chẳng cần phải lo ba bữa cơm mỗi ngày, chẳng cần lo đến cuộc sống mưu sinh vất vả.

Đặc biệt phụ nữ phải có tiền để phòng khi chồng ngoại tình, bạn cũng có điều kiện để khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Phụ nữ khôn ngoan sẽ dùng tiền mình kiếm được để dạy cho đàn ông một bài học về sự phản bội và chung thủy.

Phụ nữ kiếm được tiền chắc chắn sẽ có sự thủy chung của đàn ông

Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông - Ảnh 3
Phụ nữ khôn ngoan sẽ tự biết cách để đàn ông chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ chẳng có người đàn ông nào thủy chung tuyệt đối. Điều bạn nên làm đó là làm sao để người đàn ông đó phải theo ý mình. Phải biến một người đàn ông không thủy chung thành một người chỉ có mình bạn trong tim. Đó mới là người phụ nữ bản lĩnh.

Một bài học dành cho phụ nữ để không bị tổn thương trong tình yêu và hôn nhân đó là kiếm thật nhiều tiền. Nhiều người thường nói khi có tiền, bạn có thể mua được tất cả, kể cả sự thủy chung của đàn ông.

Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông - Ảnh 4
Dùng tiền mình kiếm được để chăm sóc bản thân sẽ khiến bạn có được trái tim của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi có tiền bạn sẽ trở nên xinh đẹp và đàn ông sẽ tiếc hùi hụi quay về xin bạn tha thứ. Và ngay lúc đó, bạn có thể dạy cho anh ấy một bài học thế nào là thủy chung trong tình yêu, thế nào là đạo nghĩa vợ chồng.

Cuộc đời phụ nữ dù có bị phản bội cũng nhất định phải bị bội bạc trong xinh đẹp. Lúc nào cũng phải khiến bản thân tươi tắn và trẻ trung nhất có thể. Nếu lỡ người này không nhận ra được giá trị của bạn, thì bạn cũng có cơ hội để đến với một người khác tốt hơn.

Phụ nữ có tiền trong tay mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, kể cả sự chung thủy của đàn ông - Ảnh 5
Hãy sống cuộc đời mình mơ ước, đừng vì những lời nói của người khác mà nản lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan phải để cho đàn ông tiếc nuối về lỗi lầm của mình. Và bạn hãy nhớ kỹ một điều chỉ cần có tiền trong tay, mọi thứ ắt sẽ thuộc về mình, sự chung thủy của đàn ông cũng không ngoại lệ. 

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