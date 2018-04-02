Gửi những người đàn ông quá dễ dãi ăn nằm cùng người khác

Tâm sự gia đình 02/04/2018 11:12

Bất kể đã có gia đình, đàn ông chỉ cần ngồi trước một người đàn bà gợi cảm sẽ lập tức quên ngay người vợ ở nhà. Họ tự nhủ: “Mặc quần áo vào là xong, mình không nói thì chỉ có trời mới biết”.

Khi bị phát hiện ngoại tình, đàn ông thường rất giỏi ngụy biện. Họ thường lấy rất nhiều lí do để lấp liếm chuyện ăn vụng của mình. Đa số đàn ông khi mong vợ tha thứ thường nói rằng: “Đó chỉ là cuộc chơi qua đường, anh đến với cô ta để giải quyết sinh lí mà thôi”.

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Đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình thường ngụy biện rằng chỉ tìm một nơi để giải quyết sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

Nói như vậy, nghĩa là đàn ông đa phần ngoại tình là vì nhu cầu sinh lí, muốn tìm nơi thỏa mãn ham muốn xác thịt của mình. Đàn ông cứ nghĩ nói như vậy người vợ sẽ phần nào cảm thông mà mau chóng quên đi tội lỗi “tày trời “ của mình. Nhưng họ không biết rằng khi thừa nhận tìm một nơi để giải quyết "nhu cầu" họ đang gián tiếp thừa nhận mình là một kẻ chỉ biết sống theo bản năng, nuông chiều cảm xúc xác thịt.

Anh đồng nghiệp của tôi đã có vợ. Vợ anh rất xinh đẹp, giỏi giang. Có vợ đẹp như thế nhưng anh ta vẫn "mèo mỡ" ở ngoài. Ngồi giữa những bữa nhậu anh ta không giấu giếm mà còn khoe khoang chiến tích sát gái của mình. Anh ta còn mở điện thoại, mở hình những em tươi mát cho những anh đồng nghiệp xem rồi cười khoái trá. Dĩ nhiên, đó chỉ là ở ngoài đường. Về nhà với vợ, anh lúc nào cũng tỏ ra mình rất chung thủy, yêu vợ vô cùng.

Rồi vợ anh ta cũng biết. Trái với trước kia, bây giờ anh rầu rĩ, vò đầu bứt tai vì vợ dọa li hôn. Anh ta bảo, các em đó chỉ là vui chơi qua đường thôi chứ ngu gì mà bỏ vợ. Một lần sơ ý để quên điện thoại, vợ đọc được tin nhắn. Bây giờ biết phải làm sao khi vợ đã dọn về nhà mẹ đẻ. Anh đã năn nỉ, đã cầu xin nhưng chị vợ không tha thứ. Anh bảo nếu biết trước thế này hồi trước có cho tiền cũng không dám “bẻ hoa bắt bướm”.

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Trước một người đàn bà đẹp, họ quên ngay người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn bà, họ chỉ lên giường với người đàn ông họ thực sự yêu và tin tưởng. Còn đàn ông thì ngược lại, bất kể đã có gia đình, chỉ cần ngồi trước một người đàn bà gợi cảm sẽ lập tức quên ngay người vợ ở nhà. Họ tự nhủ: “Mặc quần áo vào là xong, không nói thì chỉ có trời mới biết”. Bởi vậy, đàn ông khi chưa bị phát hiện ngoại tình thì họ vẫn nghiễm nhiên được xem là chung thủy, tử tế.

Đàn ông không cần tử tế với tất cả thế gian, chỉ cần tử tế với người đàn bà của mình là đủ. Nuông chiều cảm xác thịt, ngỡ rằng “ma không biết quỷ không hay” nhưng tự đạp lên nghĩa vợ chồng, sự tin tưởng của vợ. Đàn ông thường nghĩ rằng, bản lĩnh đàn ông chính là ở giường chiếu. Càng nhiều người đàn bà bên ngoài càng chứng tỏ sự đào hoa, bản lĩnh của họ. Thế nhưng, điều đó chỉ chứng minh một điều họ chỉ là những người quá dễ dãi, chỉ cần đàn bà đáp ứng nhu cầu giường chiếu họ sẵn sàng ăn nằm.

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Đàn ông ở đời hơn nhau ở sự tử tế với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ở đời hơn nhau chính là ở bản lĩnh biết kiềm chế. Sẽ là nói dối nếu nói rằng, trước một người đàn bà gợi cảm, đàn ông có vợ không hề thèm muốn. Nhưng thèm muốn là một chuyện, đàn ông khôn ngoan sẽ giữ điều đó trong lòng. Họ biết mình là ai, biết ranh giới nào cho những cuộc chơi, biết dừng lại đúng lúc. Đó mới chính là bản lĩnh của một người đàn ông thực sự ở đời. Phúc cho người đàn bà nào có được một người chồng như thế.

Lời thú tội của người đàn ông ngoại tình: Tôi yêu vợ nhưng không muốn rời xa nhân tình

Lời thú tội của người đàn ông ngoại tình: Tôi yêu vợ nhưng không muốn rời xa nhân tình

Vợ cho tôi một mái nhà yên ấm, một chỗ dựa vững chắc. Còn nhân tình lại cho tôi những xúc cảm ái ân trên giường. Ai nói tôi tham lam cũng được, nhưng tôi mong muốn có hai người đàn bà đó bên mình mãi mãi.

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Từ khóa:   ngoại tình đàn ông ngoại tình

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