Đàn ông à, sau bao nhiêu cám dỗ người bên cạnh vẫn là vợ

Tâm sự gia đình 31/03/2018 10:28

Nửa đêm, chị nhấn chuông. Trong đầu chị vẽ ra viễn cảnh chồng mở cửa, há hốc mồm ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy chị vui sướng. Nhưng không, khi anh mở cửa chị còn thấy trong phòng có người đàn bà khác đang quấn chăn nằm ngủ.

Ngoại tình luôn là câu chuyện muôn thuở. Bởi cuộc đời chia làm hai giới, khi nào còn hấp dẫn tình dục khi đó chuyện phản bội vẫn còn xảy ra. Với đàn ông, khi họ đã có vợ việc lên giường, ngủ với một người khác không phải là một chuyện gì ghê gớm lắm. Thậm chí, nhiều người đàn ông ngồi với nhau còn đem những chuyện ấy ra khoe khoang.

Đàn ông à, sau bao nhiêu cám dỗ người bên cạnh vẫn là vợ - Ảnh 1
Đàn ông có vợ xem việc qua đêm với người khác là chuyện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Anh trai tôi yêu chị đến bảy năm mới cưới. Chị dâu tôi tài giỏi, xinh đẹp. Anh trai tôi rất đẹp trai, ga lăng. Họ đẹp đôi đến nỗi ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Về sống chung dưới một mái nhà, còn gì hạnh phúc hơn thế? Nhưng tình cờ, tôi biết được anh tôi trong lần đi công tác đã qua đêm với người đàn bà khác. May thay, chị dâu tôi không biết. Tôi phát hiện ra do vô tình mượn điện thoại anh chơi game và đọc được tin nhắn. Khó có thể tưởng tượng được nếu chị dâu tôi biết được mọi chuyện sẽ như thế nào?

Tôi kéo anh ra quán nước, hỏi anh vì sao phản bội chị. Anh nốc cạn cốc nước, nhìn tôi không hài lòng: “Là thằng đàn ông ai chẳng có những lần như thế. Có sao đâu, miễn là sau những lần ấy anh về với vợ. Chú yên tâm, không đời nào chị dâu chú biết được đâu”. Tôi trố mắt ngạc nhiên khi biết đây không phải lần đầu tiên anh ngủ với gái. Hầu như lần đi công tác nào anh cũng kiếm một cô gái thật xinh đẹp, chân dài để "đổi gió".

Tôi lặng người đi khi nghĩ tới chị. Khi anh đi công tác, trong những bữa cơm chị vẫn nhắc về anh. Sợ anh đi tới nơi lạ, khí hậu thức ăn không quen. Công việc anh hay đi, tôi biết chị nhớ anh nhiều. Đâu ngờ rằng, ở nơi đó chồng mình đang dang tay ôm ấp một người đàn bà khác. Với chị dâu, không có người đàn ông nào chung thủy như anh. Chị từng nói với tôi, trên đời này đàn ông tệ bạc nhiều lắm nhưng chị tin anh tôi không bao giờ phản bội.

Đàn ông à, sau bao nhiêu cám dỗ người bên cạnh vẫn là vợ - Ảnh 2
Mỗi lần đi công tác, anh vẫn tìm người đàn bà khác để qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông trên đời thật lạ. Rõ ràng họ rất yêu vợ, vẫn đặt vợ lên vị trí hàng đầu nhưng ra ngoài vẫn dòm trước ngó sau rồi lên giường với người đàn bà khác. Họ phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình dục nhưng có đâu ngờ, những lần như thế đã bóp nát trái tim người vợ. Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Chị tôi tính tạo bất ngờ cho anh nên đặt vé máy bay đến nơi anh công tác. Như những lần trước anh đều thông báo nơi anh ăn ở nên không khó để chị tìm đến khách sạn nơi anh ở. Nửa đêm, chị nhấn chuông. Trong đầu chị vẽ ra viễn cảnh chồng mở cửa, sẽ há hốc mồm ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy chị vui sướng. Nhưng không, khi anh mở cửa chị còn thấy trong phòng có người đàn bà khác đang quấn chăn nằm ngủ. Chị sốc và ngã quỵ.

Chị vội vã kêu xe đến sân bay. Anh tôi hốt hoảng lái xe máy chạy theo. Vì chạy quá nhanh nên anh bị tai nạn khi cố vượt lên một chiếc ô tô. Chị ra sân bay mà không hề biết anh nhập viện cấp cứu. Khi ngồi trong phòng chờ, bệnh viện gọi cho chị thông báo anh đang ở bệnh viện. Nước mắt chị ào ào chảy. Chị biết ở thành phố này anh không có ai là bạn bè, người thân. Hình ảnh người đàn bà trần truồng trên giường khiến chị căm hờn muốn bỏ mặc để anh sống chết ra sao thì ra. Nhưng tự sâu trong tâm chị vẫn lo lắng bởi đó là chồng chị. Không thể bỏ mặc anh lúc này được. Chị bỏ chuyến bay, vội vã vào bệnh viện.

Đàn ông à, sau bao nhiêu cám dỗ người bên cạnh vẫn là vợ - Ảnh 3
Đàn ông đừng vì những cuộc chơi qua đường mà làm đau người đàn bà của mình - Ảnh minh họa: Internet

May mắn là anh chỉ bị gãy chân và chấn thương phần mềm. Anh tỉnh dậy thấy chị ngồi bên nhìn anh với đôi mắt vừa buồn vừa tuyệt vọng. Chị hỏi: “Sao cô nhân tình không ở bên anh lúc này?” Anh câm nín, chỉ biết nói lí nhí: “Anh xin lỗi”.

Đàn ông à, đừng vì những cuộc vui chơi qua đường mà giẫm đạp lên niềm tin yêu của vợ. Nhân tình chỉ đến lúc anh khỏe mạnh, sung mãn, có tiền. Chỉ khi sóng gió, thậm chí đứng giữa lằn ranh sinh tử mới nhận ra vợ mình mới là người luôn ở bên cạnh. Đừng vì một cuộc chơi vô nghĩa mà đánh mất người vợ của cuộc đời mình.

Đàn ông có vợ là trái cấm, phụ nữ chớ dại đụng vào

Đàn ông có vợ là trái cấm, phụ nữ chớ dại đụng vào

Bông hoa dù đẹp cách mấy nhưng khi đã ở trong vườn người khác thì không nên hái. Đàn ông dù đep trai, giàu có đến đâu mà đã có vợ thì phụ nữ nên tạo cho mình một ranh giới an toàn. Bởi chỉ cần một lần lạc lối ngã vào vòng tay họ, đàn bà sẽ chẳng có kết thúc có hậu cho mối quan hệ sai trái này.

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