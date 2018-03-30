Điều quý nhất của đàn bà sau ly hôn là sự tự do

Tâm sự gia đình 30/03/2018 14:21

Như giọt nước tràn ly, chồng dắt nhân tình về nhà ngủ ngay trên chiếc giường của chị. Chị thấy mình ngu si. Chị đang cố gắng vì điều gì? Cố đứng im cho người ta giẫm đạp dưới chân để mong níu kéo một gia đình mà vốn từ lâu đã sụp đổ.

Đàn bà nào trải qua biến cố ly hôn trong trái tim cũng mang đầy vết xước. Những nỗi đau, sự tổn thương mà đàn bà phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân bất hạnh không thể nào kể hết được. Khi bước vào hôn nhân, ai chẳng mong được trọn vẹn suốt đời. Thế nhưng, khi ở với chồng những nỗi đau càng ngày càng nhân lên thì cố gắng chịu đựng người cuối cùng thương tổn vẫn là đàn bà.

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Đàn bà trải qua biến cố ly hôn đều chịu rất nhiều tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sau ly hôn như mầm cây sau cơn bão, nghĩ về tương lai phía trước đã thấy đầy sóng gió. Và từ đây họ biết, sau cú vấp ngã đầy đau đớn trong hôn nhân họ không thể nghĩ về cuộc đời trọn vẹn như trước. Nhiều người chịu tổn thương đến mức chết đi sống lại mới kí vào lá đơn ly hôn nhưng rồi vẫn dằn vặt: “Liệu rằng điều mình làm đã đúng hay chưa?", “nếu níu kéo biết đâu cuộc đời sau này sẽ khác, con mình sẽ trọn vẹn hơn”.

Suy cho cùng hạnh phúc của đàn bà vẫn rất giản đơn. Dù là ai đi chăng nữa, chẳng mưu cầu nhà thật rộng, xe thật cao, chỉ cầu một cuộc sống thật an yên và hạnh phúc. Ngày lấy chồng, có ai mảy may suy nghĩ rồi có vợ chồng đem nhau ra tòa ly hôn. Có thể nói, “đường ai nấy đi” là phương án cuối cùng khi người phụ nữ không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa.

Ly hôn dĩ nhiên đàn bà mất mát quá nhiều. Mất thanh xuân, mất hạnh phúc nhưng cái quý giá nhất mà đàn bà có được chính là sự tự do. Rũ bỏ muộn phiền đang đè nặng lên vai, đàn bà trở lại mình của những năm tháng trước. Tự do làm những điều mình muốn, sống không còn nhìn mặt người khác, đêm đã không còn băn khoăn, đau đớn giữa việc bỏ buông hay tiếp tục níu kéo người chồng.

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Buông bỏ người đàn ông mình từng thương yêu là chuyện rất khó - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã có hơn 3 năm dằn vặt với câu hỏi có nên ly hôn hay không? Chồng chị rất tệ, chị biết. Chồng chị có nhân tình ở ngoài, chị cũng biết. Chồng nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin của chị để cặp bồ hết người này đến người khác, chị cũng biết. Hơn ai hết, chị biết mình đang sống bất hạnh như thế nào với người chồng như thế. Nhưng mỗi lần cứ nghĩ đến việc phải ly hôn, chị lại khóc.

Ly hôn đồng nghĩa bao nhiêu năm nay mọi cố gắng, hi sinh của chị vì cái nhà này là vô nghĩa. Chị ra đi là chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, tự dâng thành quả của mình cho nhân tình của chồng. Căn nhà này nơi đâu cũng là mồ hôi nước mắt của chị. Rồi cha mẹ ly hôn, con chị sẽ sống như thế nào đây? Cứ trăn trở như thế đến ba năm, nằm bên chồng mà chị khóc ướt gối.

Như giọt nước tràn ly, chồng chị dắt nhân tình về nhà ngủ ngay trên chiếc giường của chị. Chị thấy mình ngu si. Chị đang cố gắng vì điều gì? Cố đứng im cho người ta giẫm đạp dưới chân để mong níu kéo một gia đình mà vốn từ lâu nó đã sụp đổ. Ba năm chịu đựng, chị ăn cơm trong nước mắt. Chưa đêm nào ngủ trọn vẹn, những mong tất cả những chịu đựng đó chồng sẽ thấy mà hối lỗi quay về. Nhưng không, đàn ông mà đã ngoại tình thì lòng dạ bạc lắm.

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Sau ly hôn đàn bà sẽ có được một cuộc sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị ly hôn. Sau phiên tòa kết thúc, chị thẫn thờ như kẻ mất phương hướng. Nhưng rồi chị hiểu, ôm mãi rồi nỗi đau đớn càng ngày càng nhân lên. Chi bằng cắt nó đi, như cắt bỏ một khối u nhọt nhức nhối trong người. Chị trở về với cuộc sống giản dị trước kia, tìm những niềm vui khác bên bạn bè. Chị nhận thấy mình thanh thản. Lẽ ra chị phải ly hôn từ cách đây ba năm rồi.

Đàn bà à, nếu cuộc hôn nhân chỉ đem đến bất hạnh thì ly hôn không phải là kết thúc mà là sự giải thoát. Con đường đó không chắc sẽ bằng phẳng nhưng chắc chắn đàn bà sẽ thanh thản. Rũ bỏ được nỗi đau để tìm lấy sự tự do trong tâm hồn. Đàn bà sẽ nhận ra rằng, cuộc đời ngoài kia có bao nhiêu niềm vui sao cứ mãi khổ sở chôn mình trong căn nhà đầy nước mắt.

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Con yêu chồng nhưng đùng mù quáng đặt tất cả cuộc đời mình vào canh bạc hôn nhân. Đàn bà lấy chồng đừng sống như tầm gửi. Con kí thác cả cuộc đời con cho chồng, đến lúc chồng bạc lòng con không còn chỗ tựa nương.

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