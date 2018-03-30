Đàn ông có vợ là trái cấm, phụ nữ chớ dại đụng vào

Bông hoa dù đẹp cách mấy nhưng khi đã ở trong vườn người khác thì không nên hái. Đàn ông dù đep trai, giàu có đến đâu mà đã có vợ thì phụ nữ nên tạo cho mình một ranh giới an toàn. Bởi chỉ cần một lần lạc lối ngã vào vòng tay họ, đàn bà sẽ chẳng có kết thúc có hậu cho mối quan hệ sai trái này.

Ở đời thật lạ, những gì đã có chủ thì càng được người khác mong muốn chinh phục và chiếm hữu. Điều này đúng với cả những người đàn ông đã có vợ. Ở họ có sự cuốn hút của sự từng trải, trưởng thành, tâm lý sâu sắc và đặc biệt là giỏi chuyện chăn gối. Nhưng đàn ông đã có vợ không khác nào trái cấm, đàn bà lỡ dại đụng vào chắc chắn sẽ có ngày bỏng tay. Đàn ông đã có vợ luôn có sức hút lớn đối với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người phụ nữ biết người ta đã có vợ lại tìm mọi cách giành giật cho bằng được. Họ đang mong chờ điều gì ở mối quan hệ vô cùng sai trái này? Người đàn ông sẽ bỏ vợ và cưới mình? Nhân tình sẽ được nâng niu, cưng chiều hơn vợ? Những ai đang làm người thứ ba hãy thôi mơ mộng bởi: “Đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người...”.

Lòng dạ đàn ông tham lam lắm, chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt. Hơn nữa, khi đàn bà lả lơi, tự nguyện ngã vào lòng mình đàn ông nào không thích? Bởi vậy, đàn ông có nhân tình, đến với người thứ ba chỉ là muốn được thỏa mãn trên giường. Đàn ông khi ôm nhân tình trong tay dĩ nhiên lúc ấy nhân tình là nhất, là tình yêu duy nhất của họ. Nhiều người phụ nữ ngây thơ xem chuyện mình yêu đàn ông đã có vợ là tình yêu chân chính. Không có một tình yêu đích thực nào được xây dựng trên nỗi đau của một người phụ nữ khác. Người đàn ông sẽ hứa: “Anh sẽ bỏ vợ và cưới em”. Nhìn rộng ra, đàn ông ngoại tình có mấy người bỏ vợ? Anh ta sẽ vẫn yêu thương nhân tình cho đến khi bị phát giác. Lúc ấy, anh ta lại tỏ ra ăn năn mà quay về với vợ. Coi nhân tình như cuộc chơi qua đường, mặc quần áo vào coi như xong trách nhiệm. Người đau đớn và tổn thương vẫn là những cô gái ngây thơ.

Yêu đàn ông có vợ, sẽ chẳng có kết thúc có hậu - Ảnh minh họa: Internet Còn có một dạng đàn bà, biết người khác đã có vợ vẫn tìm cách mồi chài, mời gọi đàn ông ôm họ vào lòng. So với những cô gái ngây thơ tin vào tình yêu của đàn ông có vợ, thì họ sành sõi và ma mãnh hơn rất nhiều. Nhưng rồi, ngoài những giây phút hân hoan của thể xác rồi còn lại gì ngoài điều tiếng nhục nhã ở đời: Kẻ thứ ba, kẻ cướp chồng người... Xưa nay, với một người phụ nữ người đời vẫn trọng nhất đức hạnh. Cặp với đàn ông có vợ là cú tát lớn nhất vào chính đức hạnh của mình. Đạp đổ hạnh phúc của một người đàn bà khác, làm gia đình họ tan cửa nát nhà. Và rồi, thanh xuân trôi theo mối quan hệ không có hồi kết, đàn bà có được gì sau cuộc chơi của đàn ông? Phụ nữ khôn ngoan luôn giữ khoảng cách với đàn ông có vợ - Ảnh minh họa: Internet Bông hoa dù đẹp cách mấy nhưng khi đã ở trong vườn người khác thì không nên hái. Đàn ông dù đep trai, giàu có đến đâu mà đã có vợ thì phụ nữ nên tạo cho mình một ranh giới an toàn. Bởi chỉ cần một lần lạc lối ngã vào vòng tay họ, đàn bà sẽ chẳng có kết thúc nào có hậu cho mối quan hệ sai trái này. Đàn bà khôn ngoan phải tỉnh táo để không bị vướng vào bẫy tình của những gã đàn ông tham lam giăng ra. Phụ nữ thông xinh, xinh đẹp đâu khó để tìm cho mình một người đàn ông xứng đáng mà phải giành giật với đời. Đàn ông có vợ là trái cấm, đàn bà khôn ngoan sẽ không thèm đụng tay vào!

Lời mẹ dặn con gái trước khi về nhà chồng: ‘Chỉ có cha mẹ nuôi con mới không kể công lao' Con yêu chồng nhưng đùng mù quáng đặt tất cả cuộc đời mình vào canh bạc hôn nhân. Đàn bà lấy chồng đừng sống như tầm gửi. Con kí thác cả cuộc đời con cho chồng, đến lúc chồng bạc lòng con không còn chỗ tựa nương.

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