Đàn ông còn thương yêu, đàn bà còn gắn bó

Đàn ông thường cho rằng người đàn bà quá tham lam, quá ích kỉ khi đòi hỏi ở chồng những quan tâm, chia sẻ. Nhưng đàn ông không biết rằng, những nỗi cô đơn trong lòng còn lớn gấp vạn lần những lời họ nói.

Tôi nghe tin vợ chồng bạn tôi vừa ly hôn. Cái tin gây sốc cho những ai từng quen biết họ bởi trong mắt mọi người họ vô cùng hạnh phúc. Đang băn khoăn tự hỏi tại sao họ lại ly hôn thì anh chồng gọi tôi đi nhậu. Bạn tôi uống rất nhiều, liên tục nốc hết cốc này đến cốc khác. Rồi bạn tôi bảo: “Đàn bà thật tham lam, họ không bao giờ biết đủ. Mình đã cố gắng rất nhiều, làm việc rộc cả người cũng chỉ mong đem lại cuộc sống đủ đầy cho cô ấy. Thế nhưng cô ấy cứ liên tục trách móc, dỗi hờn. Người chủ động ly hôn cũng là cô ấy. Vợ mình bảo, mình không đem lại cuộc sống hạnh phúc như cô ấy mong”.

Nhiều người đàn ông không biết rằng vợ mình rất cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Là bạn chung của hai người, quen biết đã lâu nên vợ chồng họ rất thân với tôi. Anh bạn tôi là người của công việc, suốt ngày cắm cúi vào máy tính làm việc đến quên ăn quên ngủ. Một vài lần đi cà phê với cô vợ, cũng thấy bạn bảo buồn vì cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Chồng bạn và bạn tuy sống chung nhà nhưng cả hai đang mong ước những điều quá khác nhau. Trong đầu chồng bạn luôn suy nghĩ cho công việc, làm cách nào để kiếm tiền mua nhà, mua xe. Còn bạn, luôn thèm khát một cuộc sống giản dị đầy tiếng cười. Chồng bạn không có thời gian cho gia đình. Anh Đi công tác biền biệt, vài ba tháng mới về một lần. Có năm thời gian bên vợ gom lại chỉ được hai tuần. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày càng xa, những rạn nứt cũng đổ vỡ âm thầm. Nhưng cay đắng nhất là khi bạn cô đơn, bạn cố gắng thay đổi mọi thứ thì chồng bạn vẫn nghĩ họ đang hạnh phúc. Chồng không hề biết rằng bạn cảm thấy trống trải ra sao trong căn nhà luôn vắng bóng chồng. Khi đau ốm bệnh tật, khi vất vả sinh con anh cũng mãi bận công việc.

Đàn bà lấy chồng ai cũng mong được hạnh phúc, bình yên - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông như bạn tôi trên đời này nhiều lắm. Họ cứ nghĩ rằng họ đã cho, đã cố gắng vì người đàn bà của mình rất nhiều nhưng họ không mảy may suy nghĩ một lần: Điều người đàn bà cần nhất trong cuộc hôn nhân là gì? Nhà cao cửa rộng, xe cộ sang trọng ai cũng muốn nhưng quan trọng nhất điều người đàn bà cần vẫn là một nơi để hiểu và san sẻ. Đàn bà lấy chồng, không chỉ mong yên ấm tấm thân mà những lúc giông gió cuộc đời có người cho họ một bờ vai, người có thể lau nước mắt cho họ. Đàn ông cứ nghĩ mình cho quá nhiều mà không hề biết rằng điều đàn bà muốn nhận đơn giản lắm. Khi ở hai đối cực khác nhau, ranh giới vợ chồng cứ xa dần dần. Đàn ông thường cho rằng người đàn bà quá tham lam, quá ích kỉ khi đòi hỏi ở chồng những quan tâm, chia sẻ. Nhưng đàn ông không biết rằng, những nỗi cô đơn trong lòng còn lớn gấp vạn lần những lời họ nói. Khi nào người đàn ông còn thương yêu, lúc đó người đàn bà còn gắn bó - Ảnh minh họa: Internet Khi nắm lấy tay người đàn ông của mình bước vào lễ đường, ai cũng tin rồi họ sẽ hạnh phúc. Rồi người đàn ông sẽ ở bên họ, quan tâm chia sẻ những vụn vặt đời thường. Đàn bà sẽ nguyện ở bên mà gắn bó với người đàn ông suốt đời khi họ cảm nhận được rằng tình yêu thương vẫn còn đó. Đàn bà đơn giản lắm, những thay đổi nhỏ nhặt, những vô tâm hàng ngày dần dần giết đi niềm tin trong họ. Đàn bà chủ động rời đi trước thì tim họ đã quá đau, họ đã quá cô đơn và tuyệt vọng với cuộc hôn nhân của mình. Đàn ông à, để làm một người đàn bà hạnh phúc vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm cho họ tin rằng mình được yêu, mình còn được quan tâm, mình vẫn là điều quan trọng. Hãy san sẻ khi cô ấy mệt mỏi, lau nước mắt khi cô ấy khóc, là bờ vai cho cô ấy mỗi khi sóng gió. Ngày nào đàn ông còn thương yêu, ngày đó người đàn bà còn gắn bó.

Đàn ông à, sau bao nhiêu cám dỗ người bên cạnh vẫn là vợ Nửa đêm, chị nhấn chuông. Trong đầu chị vẽ ra viễn cảnh chồng mở cửa, há hốc mồm ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy chị vui sướng. Nhưng không, khi anh mở cửa chị còn thấy trong phòng có người đàn bà khác đang quấn chăn nằm ngủ.

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