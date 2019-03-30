Gửi người đàn bà cũ: Hãy cho anh cơ hội được chở che em nửa đời bão giông còn lại

Mặc kệ lời đàm tiếu của thiên hạ, mặc kệ người ta nói về em như thế nào, anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh, chờ đợi cái gật đầu đồng ý từ em. Anh sẽ chờ đến khi vết thương của em lành lặn và sẵn lòng chấp nhận một mối quan hệ mới. Anh sẽ đợi, sẽ chờ đến khi nào em chịu mở lòng.

Dù em có cố đẩy anh ra khỏi cuộc đời của em, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại. Dù em có khước từ bao nhiêu lời tỏ tình, anh cũng sẽ nói đến khi nào không còn nói được nữa. Bởi em đáng được yêu thương, đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời này.

Yêu một người đàn bà cũ với anh quả thật rất khó khăn. Khó khăn khi phải đối mặt với những lời mỉa mai của bạn bè, những lời khuyên từ bỏ của gia đình. Nhưng những điều đó không khiến anh sợ hãi bằng sự lạnh nhạt nơi em.

Anh đã từng nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng chẳng thể nào làm được vì nỗi nhớ em cứ đeo bám dai dẳng. Hình ảnh về một người phụ nữ từng trải, từng tổn thương khiến anh chỉ muốn bảo vệ, muốn ở bên che chở nửa đời giông bão còn lại của em.

Anh sợ em từ chối hơn hết thảy những điều thị phi khác. Để buông tay em, quả thật anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng mãi cũng chẳng thể làm được. Vì vậy em đừng sợ tình cảm của anh chỉ là thoáng qua, hãy tin đó là vĩnh cửu.

Hãy mạnh dạn đón nhận tình yêu của anh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tin rằng anh đang chờ để được yêu thương em. Em đáng được yêu thương, trân trọng chứ không phải là bị người đời lên án, gièm pha.

Đàn bà cũ thì đã sao, em vẫn có quyền được hạnh phúc như người khác. Vẫn có quyền tìm cho mình một người yêu thương em thật lòng. Đừng sợ hãi gì cả, hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo.

Đừng sợ hãi, đừng trốn tránh anh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình và sẵn sàng gạt bỏ quá khứ khiến em đau lòng. Đừng sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bởi anh sẽ không để những chuyện trong quá khứ lặp lại với em. Đừng sợ người đời dè bỉu, vì anh sẽ chở che cho em những điều đó.

Những lần muốn buông tay, anh đã đau lòng biết bao. Có lẽ đó là duyên là nợ của chúng ta ở cuộc đời này. Thế nên anh đã chấp nhận sự an bài của tạo hóa. Anh hứa sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này.

Hãy để anh được yêu thương em vì anh không thể nào buông bỏ được em, người đàn bà cũ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi nếu rời bỏ em, anh không chắc mình sẽ yêu được một người nào khác. Anh không chắc cuộc sống của mình còn ý nghĩa khi không có em. Xin hãy chấp nhận cho anh được chở che cuộc đời em, người đàn bà cũ!