Tâm sự người đàn ông tham lam: Muốn có nhân tình nhưng vẫn cần vợ

Tâm sự gia đình 30/03/2019 10:10

Nhân tình cho tôi những cảm giác mới lạ, còn vợ thì lo từng bữa cơm, từng bộ quần áo, vì vậy mà tôi dùng dằng chẳng nỡ buông tay.

Vợ tôi là một người phụ nữ có đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Tôi thương vợ vì tính tình hiền lành, gọi dạ bảo vâng. Cô ấy còn quán xuyến chuyện nhà cửa rất giỏi.

Tôi bận công việc nên lúc nào cũng về nhà khi trời đã tối mịt. Nhờ có cô ấy mà nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp khiến tôi vô cùng thoải mái. Bước chân về nhà là có cơm canh nóng hổi, nước ấm để tắm, quần áo sạch thì đã treo sẵn.

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Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội vợ... 

Quả thật, nhiều lần tôi cũng tự nhủ bản thân mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời, vì vậy tuyệt đối không được phản bội vợ. Nhưng mà đời không ai đoán trước được chữ ngờ. Tôi gặp em trong một buổi tri ân đối tác của công ty.

Em là một cô gái cá tính, ăn nói khéo léo, có chút ngông nghênh của tuổi trẻ. Chính em là người bắt chuyện với tôi trước. Cách nói chuyện của em rất thu hút khiến tôi cứ muốn ở bên cạnh nghe hết những lời em nói. Và rồi tôi chủ động xin số điện thoại của em.

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... cho đến khi gặp em - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là bạn bè bình thường, lâu lâu mời cà phê tám chuyện cho vui. Nhưng những lần gặp sau, em đưa tôi đi gặp bạn bè và giới thiệu tôi là người yêu của em. Em còn chủ động mời tôi đến nhà và rồi chúng tôi đã vượt rào.

Sau một đêm say đắm bên em, tôi choàng tỉnh, mặc vội quần áo rồi về nhà. Vừa đến cửa, vợ tôi đã dò hỏi. Tôi giả vờ cáu giận nói phải đi tiếp đối tác nhưng thật sự trong lòng của tôi vô cùng cảm thấy có lỗi.

Tâm sự người đàn ông tham lam: Muốn có nhân tình nhưng vẫn cần vợ - Ảnh 3
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với cô ấy nhưng tôi không dám nhìn thẳng mặt, chỉ nhìn chỗ khác rồi viện cớ vào phòng tắm rửa. Làn nước mát giúp tôi tỉnh táo hơn, men rượu trong người cũng dần tan biến. Tôi bắt đầu nghĩ đến những giây phút nồng nhiệt đêm qua. Bỗng dưng tôi lại nhớ em, nhớ đến sự cuồng nhiệt của em. 

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Tôi không thể bỏ nhân tình và cũng chẳng thể nào buông tay vợ - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên em, tôi luôn được trải nghiệm những cảm giác mới lạ. Còn khi ở với vợ, tôi lại chẳng cần phải lo toan bất cứ việc gì. Tôi quả thật là một người ích kỷ, tham lam. Nhưng thật sự tôi chưa có ý định chấm dứt mối quan hệ ngang trái này.

Tôi vẫn còn muốn gặp em mỗi ngày, mỗi giờ. Không gặp được em, tôi có cảm giác như mình chẳng còn chút sức sống nào. Thế nhưng tôi cũng chẳng thể nào bỏ được vợ. Giờ tôi phải làm sao đây?

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