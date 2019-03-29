Đàn ông không vô tâm, chẳng qua là đàn bà quá để tâm

Tâm sự gia đình 29/03/2019 16:22

Chỉ là khi quá để tâm, đàn bà mới cảm nhận được sự vô tâm đáng sợ của đàn ông. Vì vậy chỉ cần buông bỏ những chấp niệm, bạn sẽ thấy nhẹ lòng và dễ thở hơn rất nhiều.

Đàn bà có nhất thiết phải làm khổ mình như vậy không? Việc gì cứ phải cần đến chồng, việc gì cứ phải xem chồng là cả thế giới? Có câu mắt không thấy thì tâm không phiền. Đừng đặt ra cho mình những chuẩn mực về một người chồng hoàn hảo.

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Phụ nữ đừng để tâm đến sự vô tâm của người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nhìn người khác được chồng quan tâm, chăm sóc thì tủi thân trách móc chồng mình không được như người ta. Có những chuyện bản thân không để tâm thì chẳng ai có thể làm bạn tổn thương được. Không được chồng quan tâm, chăm lo từng chút một như người khác thì bạn hãy tự thương lấy mình. Việc yêu thương bản thân có gì khó đâu, đúng không?

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Phụ nữ hãy biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đó còn là cách hiệu quả hơn là việc cứ đòi hỏi chồng phải để tâm đến mình. Thay vì cứ nặng hơi mỏi cổ, tốn nhiều nước mắt trách chồng vô tâm thì hãy tự thương mình trước đã. 

Đàn ông vốn chẳng ai vô tâm. Bởi khi yêu, anh ấy vẫn đối xử với bạn rất tốt. Bạn muốn mua gì, anh ấy đều sẽ đáp ứng. Nhưng càng về sau, khi đã quá quen thuộc, anh ấy nên sẽ đâm ra chán và chẳng còn để tâm đến những điều vụn vặt nữa. Đó là chuyện thường tình, chẳng qua là bạn chưa quen với cuộc sống như vậy mà thôi.

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Đàn ông không quan tâm, bạn cũng đừng bạc đãi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Không ít người đã quen với việc được yêu thương chiều chuộng nên không thể chấp nhận được sự vô tâm nơi đàn ông. Chỉ cần tập làm quen với cảm giác này thì chẳng có gì là đáng sợ cả. Đôi khi bạn còn cảm thấy thoải mái vì có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn.

Cứ mãi chạy theo người khác cũng mệt, có lúc bạn phải dừng lại và tự nuông chiều mình một chút. Chẳng cần để tâm đến lòng dạ của người khác đã thay đổi nhiều đến dường nào. Chỉ cần biết sống vì mình, những nút thắt trong lòng bạn sẽ tự được tháo bỏ.

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Dành thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trách mình yêu và lấy nhầm người, chỉ nên trách bản thân khi yêu chưa nhìn rõ lòng người. Chỉ nên trách bản thân chưa có đủ thời gian để thấu hiểu người đó. Vì vậy nếu đang sống chung với người vô tâm, bạn cũng đừng lo lắng.

Đừng nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt mà hãy mạnh mẽ vượt qua. Hãy tìm niềm vui bên con cái, bên những mối quan hệ của riêng mình. Còn về phần chồng, cứ mặc kệ đi, cứ để anh ấy vô tâm, cứ để anh ấy sống với cuộc đời của riêng mình.

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Chồng đã vô tâm, bạn cũng đừng để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Chồng đã vô tâm thì đàn bà cũng đừng nên để tâm đến nữa. Bởi càng để tâm, càng khiến bạn bị cuốn vào nhiều điều mệt mỏi. Càng để tâm, càng buồn phiền, càng suy nghĩ nhiều chứ chẳng được ích lợi gì. Buông bỏ những đố kỵ hờn ghen trong lòng để có thể sống vui hơn mỗi ngày, không được sao, đàn bà ơi?

Đàn ông ơi, phụ nữ ngoài kia có thể đẹp nhưng chẳng ai tốt bằng vợ của anh

Đàn ông ơi, phụ nữ ngoài kia có thể đẹp nhưng chẳng ai tốt bằng vợ của anh

Ngoài kia đi vài bước đã thấy một người phụ nữ đẹp, nhưng có mấy ai tốt như vợ của anh? Có mấy ai sớm hôm chăm chồng, chăm con không ngại mệt nhọc? Mấy ai chấp nhận hết thảy những thói hư tật xấu của chồng?

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