Tâm sự của đàn bà có chồng ngoại tình: Gương vỡ rồi sao có thể lành

Tâm sự gia đình 28/03/2019 16:49

Tấm gương đã vỡ rồi, dù cố hàn gắn cũng sẽ để lại dấu vết, nhìn vào sẽ đau hoài. Cũng giống như cuộc hôn nhân đã đổ vỡ rồi sao có thể lành lại, sao có thể dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đêm đó, anh xoay mặt vào tường. Tôi nhìn bóng lưng vững chãi của chồng từ đằng sau rồi chợt nghĩ người phụ nữ kia đã tựa đầu vào đó để thủ thỉ vào tai anh bao nhiêu lời ngọt ngào. Nghĩ đến vòng tay anh đã ôm người khác ngoài tôi, lòng chợt nhói đau, nghẹn ngào đến rơi lệ.

Tâm sự của đàn bà có chồng ngoại tình: Gương vỡ rồi sao có thể lành - Ảnh 1
Mọi sự tin tưởng trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi đã từng là tất cả của nhau. Nhưng giờ đây anh lại là tất cả của người khác. Tôi như kẻ đứng ngoài cuộc, bơ vơ đến đau lòng. Chúng tôi nhiều lần cãi nhau về chuyện anh ngoại tình.

Anh bảo đàn ông giao tiếp rộng rãi, việc có nhiều mối quan hệ cũng là lẽ thường tình. Có lẽ tất cả đàn ông đều có suy nghĩ rất phóng khoáng. Họ nghĩ ngoại tình là chuyện gì đó rất bình thường. Miễn là họ quay về, sau đó gia đình có thể hạnh phúc như xưa.

Tâm sự của đàn bà có chồng ngoại tình: Gương vỡ rồi sao có thể lành - Ảnh 2
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi biết anh phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng với đàn bà thì lại khác. Việc chồng ngoại tình như một tấm gương bị đập vỡ. Dù có cố gắng hàn gắn lại nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi dấu vết. Mỗi khi nhìn vào, chỉ có người đàn bà là cảm thấy đau hơn bao giờ hết.

Với đàn ông, chuyện phản bội chẳng có gì đáng nói. Nhưng với đàn bà, một khi đàn ông đã bước chân đến ngưỡng cửa ngoại tình xem như họ đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình. Họ đã tự tay đập vỡ bức tường kiên cố của gia đình này và đã nhẫn tâm chà đạp lên lòng dạ của người phụ nữ.

Tâm sự của đàn bà có chồng ngoại tình: Gương vỡ rồi sao có thể lành - Ảnh 3
Không ít đàn ông nghĩ ngoại tình là chuyện bình thường...

Sự phản bội như một ly nước đổ đi không bao giờ có thể hốt đầy lại như xưa. Ngoại tình trong hôn nhân là điều khiến phụ nữ ám ảnh nhất. Nỗi đau bị phản bội thì khó mà lành được, nếu có lành cũng sẽ để lại những vết sẹo mang theo đến hết đời.

Cuối cùng, tôi chọn cách ly hôn vì nghĩ nếu có sống chung cũng không thể nào hòa hợp được. Sau 2 tháng, anh nhiều lần gọi điện muốn tái hợp. Anh nói sẽ sửa đổi và đã chính thức chia tay người phụ nữ kia.

Tâm sự của đàn bà có chồng ngoại tình: Gương vỡ rồi sao có thể lành - Ảnh 4
... còn phụ nữ, ngoại tình lại là nỗi đau vô cùng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó tôi chỉ cười nhẹ rồi cúp máy. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này nữa. Với anh, việc hàn gắn có thể dễ dàng. Nhưng với tôi, một khi lòng tin đã đổ vỡ thì khó có thể nào cứu vãn được.

Cuộc hôn nhân của mỗi người giống như một tấm gương, càng lau, càng để tâm đến sẽ càng sáng chói, đẹp đẽ. Nhưng một khi đã đập vỡ rồi thì có cố hàn gắn lại cũng vô ích.

Có những thứ đã vỡ rồi thì đừng mong lành lặn như xưa, nhất là lòng tin và sự yêu thương. Vì vậy, nếu đàn ông không biết trân trọng, đến khi mất rồi thì hối hận cũng đã muộn.

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội

Có rất nhiều cách để trả thù người chồng phản bội. Với những cách sau đây, chắc chắn đàn ông sẽ tởn đến già.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ngoại tình tâm sự gia đình ngoại tình chồng ngoại tình đàn ông ngoại tình ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 26 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động