Chúng tôi đã từng là tất cả của nhau. Nhưng giờ đây anh lại là tất cả của người khác. Tôi như kẻ đứng ngoài cuộc, bơ vơ đến đau lòng. Chúng tôi nhiều lần cãi nhau về chuyện anh ngoại tình .

Đêm đó, anh xoay mặt vào tường. Tôi nhìn bóng lưng vững chãi của chồng từ đằng sau rồi chợt nghĩ người phụ nữ kia đã tựa đầu vào đó để thủ thỉ vào tai anh bao nhiêu lời ngọt ngào. Nghĩ đến vòng tay anh đã ôm người khác ngoài tôi, lòng chợt nhói đau, nghẹn ngào đến rơi lệ.

Nhưng với đàn bà thì lại khác. Việc chồng ngoại tình như một tấm gương bị đập vỡ. Dù có cố gắng hàn gắn lại nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi dấu vết. Mỗi khi nhìn vào, chỉ có người đàn bà là cảm thấy đau hơn bao giờ hết.

Anh bảo đàn ông giao tiếp rộng rãi, việc có nhiều mối quan hệ cũng là lẽ thường tình. Có lẽ tất cả đàn ông đều có suy nghĩ rất phóng khoáng. Họ nghĩ ngoại tình là chuyện gì đó rất bình thường. Miễn là họ quay về, sau đó gia đình có thể hạnh phúc như xưa.

Với đàn ông, chuyện phản bội chẳng có gì đáng nói. Nhưng với đàn bà, một khi đàn ông đã bước chân đến ngưỡng cửa ngoại tình xem như họ đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình. Họ đã tự tay đập vỡ bức tường kiên cố của gia đình này và đã nhẫn tâm chà đạp lên lòng dạ của người phụ nữ.

Không ít đàn ông nghĩ ngoại tình là chuyện bình thường...

Sự phản bội như một ly nước đổ đi không bao giờ có thể hốt đầy lại như xưa. Ngoại tình trong hôn nhân là điều khiến phụ nữ ám ảnh nhất. Nỗi đau bị phản bội thì khó mà lành được, nếu có lành cũng sẽ để lại những vết sẹo mang theo đến hết đời.

Cuối cùng, tôi chọn cách ly hôn vì nghĩ nếu có sống chung cũng không thể nào hòa hợp được. Sau 2 tháng, anh nhiều lần gọi điện muốn tái hợp. Anh nói sẽ sửa đổi và đã chính thức chia tay người phụ nữ kia.

... còn phụ nữ, ngoại tình lại là nỗi đau vô cùng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó tôi chỉ cười nhẹ rồi cúp máy. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này nữa. Với anh, việc hàn gắn có thể dễ dàng. Nhưng với tôi, một khi lòng tin đã đổ vỡ thì khó có thể nào cứu vãn được.

Cuộc hôn nhân của mỗi người giống như một tấm gương, càng lau, càng để tâm đến sẽ càng sáng chói, đẹp đẽ. Nhưng một khi đã đập vỡ rồi thì có cố hàn gắn lại cũng vô ích.

Có những thứ đã vỡ rồi thì đừng mong lành lặn như xưa, nhất là lòng tin và sự yêu thương. Vì vậy, nếu đàn ông không biết trân trọng, đến khi mất rồi thì hối hận cũng đã muộn.