Nhưng bây giờ con lớn rồi, con sẽ làm mọi cách để bảo vệ và cho mẹ cuộc sống bình yên nhất. Cha hãy ký vào đơn ly hôn và buông tha cho mẹ con. Bà ấy đã phải chịu đựng khổ sở suốt ngần ấy năm chỉ vì con còn quá nhỏ.

Con nay đã lớn, cũng hiểu chuyện hơn nhiều. Con cũng biết hết những điều đang xảy ra với gia đình của mình. Ngày bé, con đã phải chứng kiến nhiều trận đòn cha trút lên người mẹ. Khi đó con còn nhỏ không có khả năng bảo vệ mẹ.

Suốt bao năm trời, mẹ đã sống trong phập phồng lo sợ. Mỗi ngày đều phải dò trước đoán sau hôm nay tâm trạng của cha như thế nào. Phải lo lắng không biết bản thân có bị đánh đập vô cớ nữa hay không.

Nhưng nay con lớn rồi, cha hãy để mọi chuyện chấm dứt và trả lại cuộc sống bình yên, tự do cho mẹ con. Cha đừng mang sự bực dọc khó chịu của mình về nhà trút lên mẹ nữa. Hết thương mẹ con rồi thì hãy để bà ấy rời đi. Con sẽ không trách cha, chỉ xin cha hãy tha cho mẹ con.

Nếu còn là một người đàn ông, cha hãy mở lối thoát cho mẹ đi, đừng giày vò bà ấy thêm nữa. Cha hãy đến bên người phụ nữ kia. Còn con và mẹ cũng sẽ rời đi để tìm bình yên cho mình. Con đủ lớn để có thể lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy. Con đủ lớn để bảo vệ mẹ trước những sóng gió ngoài kia rồi.

Mẹ con bấy lâu nay đã chịu nhiều khổ cực rồi, cha hãy buông tay đi - Ảnh minh họa: Internet

Con không muốn mẹ ở lại ngôi nhà đầy đau thương này nữa. Con sẽ đưa mẹ đi, cha cũng nên ký vào đơn ly hôn. Đã không còn yêu thương và trân trọng nhau thì hãy làm những điều nên làm.

Cha đừng lo lắng rằng con sẽ oán hận cha. Cũng đừng sợ con sẽ không nhìn mặt cha. Bởi con đâu có đủ tư cách để làm điều đó. Thế nên hãy buông tay để con đưa mẹ đi, để mẹ có thể sống tốt hơn ở phần đời còn lại của mình.

Cha hãy đến với người đàn bà kia và buông tha cho mẹ con - Ảnh minh họa: Internet

Con không muốn mẹ cứ sống mệt mỏi bên một người đàn ông vừa tệ bạc, vừa vũ phu. Con không muốn nhìn mẹ phải nước mắt ngắn dài hàng đêm, nằm co ro ở một góc phòng. Cuộc đời của mẹ đã khổ cực nhiều rồi, vì vậy hãy để nửa đời còn lại của bà được sống hạnh phúc, được mỉm cười mỗi ngày.

Mẹ đã rất vất vả vì gia đình mà không một lần oán than. Bà ấy đã rất khổ sở để giấu giếm những chuyện sai trái mà cha làm với mọi người. Bà ấy cũng đã chịu nhiều trận đòi roi vô tội vạ từ cha rồi. Vì vậy hãy ly hôn để cả hai có một cuộc sống mới tốt hơn.

Sống bên nhau không còn hạnh phúc thì đừng giày vò nhau nữa - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để mẹ con sống yên ổn, đừng làm bà ấy tổn thương thêm nữa. Mẹ con chỉ muốn sống bình yên thôi, của cải, tài sản còn lại bà ấy chẳng lấy gì đâu. Bởi cuộc đời bà giờ đây còn mong gì ngoài hai chữ an yên.