13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt

Phụ nữ yêu 27/03/2019 10:46

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan không làm để đàn ông tôn trọng, không bao giờ có ý nghĩ khinh thường.

Ngoài việc làm đẹp và kiếm tiền thì phụ nữ nhất định phải biết những điều này để đàn ông không dám xem thường. 

Không đặt người khác lên trước mình

13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt - Ảnh 1
Phụ nữ hãy nghĩ đến mình trước - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “người không vì mình trời tru đất diệt”. Vì vậy phụ nữ đừng mãi đặt lợi ích của người khác lên trước mình. Làm gì cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Sống ở đời cứ đặt người khác lên hàng đầu là dại. 

Không mỉa mai đàn ông khi họ lỡ vấp ngã

Muốn đàn ông tôn trọng, trước hết bạn phải tôn trọng họ. Dù họ có vấp ngã hay gặp thất bại, bạn cũng không nên dùng những lời mỉa mai công kích. Thay vì chê bai họ vô dụng, bạn hãy ở bên khuyên nhủ chân thành và cùng họ vượt qua khó khăn.

13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt - Ảnh 2
Phụ nữ đừng nói lời mỉa mai đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn mặc, trang điểm quá sặc sỡ

Đàn ông thích ngắm phụ nữ xinh đẹp nhưng là vẻ đẹp tự nhiên, không son phấn quá đà. Họ không thích đi bên cạnh một người như “tắc kè hoa” sặc sỡ đủ màu sắc. Vì vậy phụ nữ hãy bỏ túi những chiêu trang điểm sao cho tự nhiên và sang trọng nhất. Quần áo không nên mặc nhiều hơn ba màu. Cách trang điểm cũng nên nhẹ nhàng, đừng quá diêm dúa. 

Không khóc lóc

Phụ nữ muốn được tôn trọng thì đừng khóc lóc, van xin tình yêu của đàn ông. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng tốn nước mắt vì một người. Bạn phải thật mạnh mẽ để bảo vệ lòng tự tôn của bản thân.

Không ngủ với đàn ông để giành tình cảm

13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt - Ảnh 3
Không được ngủ với đàn ông nhằm chiếm tình cảm của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không ngủ với đàn ông để anh ấy yêu mình. Với đàn ông, thứ gì chiếm được dễ dàng, họ sẽ đâm ra khinh thường. Thế nên dù yêu đến mấy cũng đừng dùng cách này để trói chân đàn ông. Đừng khiến anh ấy xem bạn là công cụ để thỏa mãn sinh lý.

Không lấp liếm lỗi lầm của mình

Khi sai, hãy đứng ra nhận lỗi. Đừng bao giờ lấp liếm cho sai lầm của bản thân. Người biết nhận lỗi là người đáng được tôn trọng. Vì vậy phụ nữ hãy mạnh mẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm.

Không ăn mặc hở hang

13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt - Ảnh 4
Không ăn mặc quá hở hang để quyến rũ đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nửa kín nửa hở sẽ hấp dẫn hơn là cứ suốt ngày mặc hở hang. Hãy để đàn ông tìm hiểu và khám phá những điều bí ẩn của bạn, chứ đừng phô ra hết. Nếu không, đàn ông sẽ dễ chán và có ý nghĩ rằng bạn quá dễ dãi, chẳng có chút thú vị nào.

Không ăn vạ

Phụ nữ hãy bảo vệ lòng tự trọng của mình. Đừng trách móc đàn ông không làm điều này, điều kia cho bạn. Đừng vòi vĩnh quà, đừng đòi hỏi về sự tận tâm của đàn ông. Bởi đàn ông sẽ cảm thấy bạn thật sự phiền phức và không có chút lòng tự trọng nào khi đòi hỏi những điều đó.

Không la hét quát mắng người khác

13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt - Ảnh 5
Phụ nữ khôn ngoan không la hét bắt buộc người khác nghe lời mình - Ảnh minh họa: Internet

Muốn người khác phải nghe và hiểu mình thì hãy ăn nói nhẹ nhàng, đừng quát mắng, đừng la hét. Phụ nữ đừng trở nên kém duyên như vậy trong mắt người khác. Hãy biết giữ bình tĩnh để đàn ông không phải xem thường.

Không dùng con để níu kéo đàn ông

Phụ nữ đừng mang con ra để níu kéo một người đàn ông tệ bạc. Đừng dọa sẽ chết cùng con. Điều này chỉ khiến đàn ông càng xem thường bạn hơn mà thôi. Làm mẹ là điều thiêng liêng, vì vậy hãy biết trân trọng, đừng xem con mình là công cụ để giữ chân đàn ông.

Không so sánh bản thân mình với người khác

13 điều phụ nữ có cho tiền cũng đừng làm kẻo bị đàn ông khinh ra mặt - Ảnh 6
Không so sánh bản thân với bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người trên thế giới này đều có vai trò của riêng mình. Bạn không giống ai và cũng không ai giống bạn. Vì vậy hãy tự tin trân trọng những gì mình đang có. Hãy yêu thương bản thân mình, đừng so sánh với bất cứ ai.

Không hạ mình

Phụ nữ đừng cúi đầu kẻo vương miện sẽ rơi xuống. Mình không sai, đừng nhận lỗi bừa. Mình không sai, hãy đòi lại công bằng cho bản thân chứ đừng lặng lẽ cho qua. 

Không làm những chuyện người khác sai khiến

Phụ nữ hãy có chính kiến của riêng mình, đừng ai nói gì cũng dạ vâng. Bạn đừng biến bản thân trở thành cỗ máy để đàn ông sai khiến, đặt đâu ngồi đó.

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