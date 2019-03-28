Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội

Phụ nữ yêu 28/03/2019 15:22

Có rất nhiều cách để trả thù người chồng phản bội. Với những cách sau đây, chắc chắn đàn ông sẽ tởn đến già.

Dưới đây là những chiêu trả thù vừa ngọt vừa cay khiến đàn ông chừa thói trăng hoa, có khi tởn tới già không bao giờ có ý định phản bội vợ nữa.

Tìm hiểu về người thứ ba

Phụ nữ khôn ngoan trước khi làm chuyện gì đó cũng phải tìm hiểu về đối thủ của mình. Có câu “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”. Biết về đối phương cũng là điều tốt giúp bạn chuẩn bị kế hoạch trả đũa tốt hơn.

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội - Ảnh 1
Phụ nữ hãy tìm hiểu về người thứ ba là người như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nếu "tiểu tam" trẻ trung hơn bạn, bạn hãy quan tâm bản thân nhiều hơn một chút. Hãy chứng tỏ mình là người phụ nữ càng lớn tuổi càng mặn mà. Càng lớn tuổi, càng giàu kinh nghiệm và từng trải.

Đàn ông thích những cô nàng ngây thơ, trẻ trung nhưng sẽ bị thu hút bởi những người mặn mà, sâu sắc. Còn nếu người phụ nữ đó chẳng có gì hơn bạn thì hãy tự tin hơn. Bởi chắc chắn một điều, cô ta sẽ không bao giờ cướp được chồng của bạn.

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội - Ảnh 2
Hãy thật tự tin khi gặp mặt nhân tình của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó hãy hẹn ả ta ra và nói chuyện lịch thiệp, nhẹ nhàng. Hãy diện quần áo sang trọng, trang điểm xinh đẹp và nói năng rành rọt, rõ ràng từng câu từng chữ để cô ta hiểu được những điều bạn muốn truyền tải.

Thờ ơ, phớt lờ

Sau khi tìm hiểu về người thứ ba, bạn hãy dùng chiêu phớt lờ chồng. Thay vì cứ dành thời gian theo dõi những động thái của chồng thì hãy quan tâm đến bản thân.

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội - Ảnh 3
Lạnh nhạt với chồng là chiêu giúp anh ấy thức tỉnh và quay về - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy bạn thờ ơ, lạnh nhạt, anh ấy sẽ giật mình. Đàn ông ngoại tình đôi khi để thể hiện bản lĩnh. Nếu vợ không quan tâm, anh ấy sẽ tự động trở về nhà chẳng cần vợ phải lôi kéo.

Thế nên phụ nữ hãy tỏ ra thản nhiên khi chồng ngoại tình. Giữ thái độ bình tĩnh nhất để đối xử với chồng là điều khôn ngoan mà bạn phải làm được để cho anh ấy biết bạn không hề sợ mất chồng.

Sắp xếp cuộc hẹn bất ngờ, lật tẩy tất cả

Sau những chuỗi ngày chuẩn bị kỹ càng, bạn hãy sắp xếp một cuộc hẹn bất ngờ giữa mình, chồng và ả nhân tình. Khi đó, chắc chắn anh ấy sẽ choáng váng, còn nhân tình sẽ cứng họng chẳng biết làm gì.

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội - Ảnh 4
Hãy sắp xếp một cuộc hẹn để lật tẩy tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần như vậy, chồng bạn sẽ vô cùng xấu hổ. Còn ả ta cũng sẽ nhanh chóng phải rút khỏi mối quan hệ ngang trái này.

Bớt tận tụy vì chồng, yêu thương bản thân hơn

Tuy đau đớn nhưng bạn vẫn phải giữ nỗi đau này trong lòng. Mỗi ngày hãy nhắc nhở bản thân về điều đó để không còn dễ dãi, cung phụng chồng như xưa. Thấy hành động của vợ, chắc chắn chồng bạn sẽ ý thức được sai lầm của mình.

Chiêu trả thù ‘ngọt như mía lùi’ của phụ nữ khi bị phản bội - Ảnh 5
Phụ nữ hãy giả vờ tha thứ cho êm nhà ấm cửa nhưng đừng bao giờ quên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng tha thứ dễ dàng cho chồng. Bởi bạn không biết được, sau này anh ấy có ngựa quen đường cũ nữa hay không.

Những bí kíp khiến đàn ông cả đời không bao giờ dám phản bội vợ

Những bí kíp khiến đàn ông cả đời không bao giờ dám phản bội vợ

Dưới đây là những bí kíp chuẩn nhất khiến đàn ông không bao giờ dám phản bội vợ. Chị em phụ nữ không cần giữ, chồng cũng sẽ tự khắc ngoan ngoãn ở nhà.

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