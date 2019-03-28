Phụ nữ phải có những bí kíp “lận lưng” để sống thoải mái hơn trong hôn nhân. Thay vì cứ lo sợ chồng phản bội thì bạn nên dùng những tuyệt chiêu này để chồng không bao giờ rời xa.

Đừng nói những lời khiến anh ấy chán ghét. Đừng hành xử thô lỗ đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng. Bạn nên nhớ trong hôn nhân nếu muốn hạnh phúc, nhất định phải tôn trọng lẫn nhau.

Đàn ông có sĩ diện cao vì vậy mà họ không thể chấp nhận bất cứ người nào làm tổn thương lòng tự tôn của mình. Vì vậy phụ nữ phải khôn khéo trong việc nói năng và hành xử trước mặt chồng.

Khi thấy người vợ luôn dành cho mình sự tôn trọng nhất định, anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bước về nhà. Chồng bạn sẽ chẳng cần tìm đến người khác để được trân trọng nữa. Anh ấy sẽ ngoan ngoãn ở nhà bên cạnh người vợ của mình.

Hạn chế những câu nói dài dòng, càm ràm

Phụ nữ thường có thói quen nói nhiều và nói mãi về một chuyện. Nhưng đàn ông lại vô cùng ghét điều này. Một ngày làm việc mệt mỏi, anh ấy chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi thư giãn chứ không phải gánh chịu những lời càm ràm của vợ.

Hạn chế nói nhiều là cách khôn ngoan nhất phụ nữ nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng tạo áp lực cho chồng. Muốn nói gì cũng nên hạn chế, đừng dài dòng, đừng càm ràm quá nhiều. Hãy tạo cho chồng không gian thoải mái để trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Đừng để anh ấy phải sợ hãi mỗi khi bước chân về nhà. Đừng để giọng nói của vợ trở thành nỗi ám ảnh khiến anh ấy chỉ muốn lê la hàng quán bên ngoài. Đàn ông không thích phụ nữ nói nhiều. Vì vậy bạn hãy hạn chế điều này, chuyện gì nên nói thì nói, chuyện gì không nên thì thôi.

Nói ít để chồng tôn trọng còn hơn nói nhiều chỉ chuốc buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Quan tâm chồng là tốt nhưng đôi khi im lặng, phớt lờ cũng là cách giúp chồng bạn nhận ra những lỗi sai của bản thân.

Tạo bất ngờ

Tạo cho nhau nhiều điều bất ngờ cũng là cách hâm nóng hôn nhân. Đừng để gia đình mình như bát canh nguội lạnh. Lâu lâu nên dành cho nhau nhiều điều bất ngờ như một bữa tiệc nhỏ, một món quà chính tay bạn làm.

Lâu lâu phải tạo bất ngờ để chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó đàn ông sẽ cảm nhận được sự yêu thương từ vợ của mình. Anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đồng thời anh ấy sẽ biết được vị trí của mình trong lòng vợ.

Phụ nữ lúc nào cũng phải xinh đẹp

Dù có bận rộn chuyện gì, phụ nữ cũng phải xinh đẹp. Xinh đẹp để tự tin hơn, xinh đẹp để chồng cảm thấy tự hào khi đi bên cạnh bạn. Và xinh đẹp để giữ gìn cuộc hôn nhân của chính mình.

Phụ nữ phải xinh đẹp để tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ phải làm đẹp mỗi ngày, phải chăm sóc bản thân để cuộc sống thoải mái hơn. Không chỉ để chồng tự hào mà bạn còn đủ tự tin mỗi khi bước đi bên cạnh anh ấy.