Đàn ông ơi, phụ nữ ngoài kia có thể đẹp nhưng chẳng ai tốt bằng vợ của anh

Mỗi lần đi làm về là lại nghe những câu càm ràm, trống không của chị. Anh giận lắm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không nói. Nhưng lần này, anh không thể chịu đựng được nữa.

Anh đi làm về, tháo chiếc cà vạt trên cổ, mệt mỏi thả người xuống ghế sofa. Một lúc sau, chị ra giục chồng vào rửa tay ăn cơm. Lời nói của chị khiến anh khó chịu. Đã lâu lắm rồi, chị chưa dành cho anh lời ngọt ngào nào.

- Cô không nói được những lời dễ nghe hay sao. Phụ nữ các cô đều như vậy, hèn chi đàn ông đều thích ngoại tình . Những người phụ nữ bên ngoài vừa xinh lại ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương. Ai như những bà vợ, khó chịu, cứ càm ràm suốt ngày.

- Anh có thể ngoại tình, cũng có thể đưa người đàn bà nào đó về đây sống chung. Mẹ con tôi sẽ dọn ra ngoài ở mà không một lời than trách. Để xem cô ấy có chịu được cảnh quần quật suốt ngày trong bếp. Có chịu được cảnh cơm bưng nước rót hàng ngày cho anh. Có chịu được những lời chỉ trích thậm tệ của mẹ anh hay không.

Vợ là người đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này - Ảnh minh họa: Internet

Chị rơm rớm nước mắt rồi nói tiếp.

- Ngoài kia có rất nhiều người đẹp. Bởi vì họ được đi làm đẹp, đi spa mỗi ngày, họ có tiền mua những loại mỹ phẩm tốt. Họ có tiền mua những bộ quần áo đẹp. Nếu thời gian qua, anh đưa tôi nhiều tiền thì những việc làm đó tôi cũng sẽ làm được. Còn đằng này, tiền lương của anh tôi phải chắt chiu từng đồng. Vun vén miếng ăn cho gia đình đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, anh biết không?

Phụ nữ đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Anh lặng im. Chị mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, nước mắt không ngừng rơi. Đàn ông ai cũng mê gái đẹp, khen cô này xinh, cô kia đẹp. Nhưng họ không biết rằng, gái đẹp thì đầy rẫy ngoài kia, còn người tốt như vợ có kiếm mòn mắt cũng chẳng có. Người đẹp thì nhiều, nhưng mấy ai có đủ can đảm để chọn cuộc sống làm mẹ, làm vợ cực khổ như vậy.

Nhân tình chỉ là những người qua đường, vốn chẳng bao giờ biết những lo toan mà vợ đang gánh vác - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, đàn ông ơi, phụ nữ đẹp hay không đều nhờ vào sự yêu thương của các anh. Chỉ cần các anh có tâm một chút, vợ nào mà không xinh đẹp, không tươi cười mỗi ngày. Đừng mãi trách vợ cộc cằn, càm ràm nhiều mà hãy nhìn lại bản thân mình. Xem mình đã làm được những gì cho vợ, xem mình đã cho vợ những điều cô ấy cần hay chưa.

Ngoài kia đi vài bước đã thấy một người phụ nữ đẹp, nhưng có mấy ai tốt như vợ của các anh? Có mấy ai sớm hôm chăm chồng, chăm con không ngại mệt nhọc? Mấy ai chấp nhận hết thảy những thói hư tật xấu của chồng?

Vợ có thể không xinh nhưng chắc chắn sẽ vì các anh mà hy sinh tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tỉnh lại đi, người có thể làm được những điều đó chỉ có vợ các anh mà thôi. Nhân tình sớm muộn sẽ bỏ các anh mà đi. Còn vợ, họ sẽ ở lại bên cạnh anh khi anh thất bại, vấp ngã.