Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’

Tâm sự gia đình 29/03/2019 16:27

Đàn ông luôn có một người đàn bà rất “xịn” ở bên cạnh. Cô ấy có thể vì anh mà hy sinh tất cả, có thể cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ những buồn vui, ngang trái trong cuộc đời này.

Đàn ông thường tìm kiếm kiểu phụ nữ hoàn hảo. Vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại phải có tài ăn nói khéo léo, biết chiều chuộng. Họ nghĩ những người phụ nữ ngoài kia sẽ đáp ứng hết yêu cầu của mình.

Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’ - Ảnh 1
Ở bên người đàn ông luôn có một người phụ nữ tốt, đó là vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đàn ông lại không biết người phụ nữ “xịn” thật sự đang ở bên cạnh mình. Người phụ nữ thật sự tốt đang bị mình bỏ rơi và làm tổn thương mỗi ngày. Đó là người vợ đầu ấp tay gối, là người đã đánh đổi cả tuổi xuân để vun vén gia đình, để chăm lo chồng con.

Đàn ông có rất nhiều người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời. Người đầu tiên là mẹ. Đó là người đồng hành cùng họ từ những bước đi chập chững đầu đời đến khi có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Mẹ giữ vai trò quan trọng và thiêng liêng nhất trong cuộc đời của họ. Mẹ có thể đánh đổi cả tuổi xuân của mình để con cái có một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’ - Ảnh 2
Vợ là người phụ nữ cao cả, có thể đánh đổi tuổi xuân vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ hai cũng quan trọng không kém đó là vợ. Đó là người không có máu mủ ruột rà nhưng vẫn nguyện ở bên cạnh họ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chứng kiến những thời khắc bế tắc, thất bại của họ nhưng vẫn không rời đi, không đòi hỏi. Đến khi giàu sang, vợ lại chọn cách lùi về sau để chồng tự do thực hiện những hoài bão của mình.

Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’ - Ảnh 3
Vợ là người ở bên cạnh cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí còn đánh đổi cả mạng sống để sinh cho chồng những đứa con đáng yêu. Rồi dùng cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi nấng, dạy dỗ con nên người, để vun vén gia đình hạnh phúc. Vợ còn phải cam chịu những thói hư tật xấu của chồng, không đành lòng rời bỏ.

Khi trưởng thành, bạn sẽ rời khỏi vòng tay mẹ để tự bay nhảy. Chỉ có vợ là người đồng hành cùng bạn đến suốt cuộc đời. Làm vợ là một nghề cao cả, không phải ai cũng làm được. Nếu không đủ tận tâm, không đủ hy sinh, khó lòng mà vun vén một gia đình tròn đầy. Vì vậy vợ là người phụ nữ “xịn” nhất, khó ai có thể sánh bằng. 

Đàn ông nên nhớ, với bạn, vợ có thể chỉ là một người bình thường. Nhưng đối với người khác, cô ấy lại là “cực phẩm”, sơ hở là có thể bị mất bất cứ lúc nào. Vợ có thể chẳng là gì trong mắt chồng, nhưng lại khiến nhiều người khác thèm muốn. 

Tìm kiếm đâu xa xôi, bên cạnh đàn ông lúc nào cũng có một người đàn bà rất ‘xịn’ - Ảnh 4
Đàn ông hãy yêu thương vợ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn ông ơi, đừng mãi loay hoay tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo mà hãy trân trọng chính người đang ở bên cạnh mình. Người lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ. Người đã cùng mình trải qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời.

Chẳng cần tìm kiếm đâu xa xôi, ở bên cạnh bạn đang có một người phụ nữ rất tốt, rất “xịn”. Hãy ôm cô ấy vào lòng, hãy chở che và bảo vệ cô ấy khỏi những giông bão ngoài kia. Hãy tôn trọng và yêu thương cô ấy khi còn có thể.

Đàn ông ơi, phụ nữ ngoài kia có thể đẹp nhưng chẳng ai tốt bằng vợ của anh

Đàn ông ơi, phụ nữ ngoài kia có thể đẹp nhưng chẳng ai tốt bằng vợ của anh

Ngoài kia đi vài bước đã thấy một người phụ nữ đẹp, nhưng có mấy ai tốt như vợ của anh? Có mấy ai sớm hôm chăm chồng, chăm con không ngại mệt nhọc? Mấy ai chấp nhận hết thảy những thói hư tật xấu của chồng?

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