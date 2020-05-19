Gửi đàn ông ngoại tình: Đừng để về già phải cúi đầu xin lỗi con

Tâm sự gia đình 19/05/2020 10:44

Tuổi thơ của bạn chấm dứt từ ngày biết ba là người đàn ông ngoại tình. Căn nhà của bạn dẫu có làm cách nào cũng chẳng thể xua được không khí ảm đạm, buồn tẻ. Mẹ bạn luôn tỏ ra mọi thứ vẫn rất ổn, nhưng bạn biết rằng vết thương trong lòng mẹ vẫn luôn âm ỉ.

Đằng sau một người đàn ông ngoại tình là nỗi đau của biết bao nhiêu con người. Là vết thương của người vợ cả đời không lành, là nỗi muộn phiền của bậc cha mẹ, là vết hằn lên tuổi thơ con….Đàn ông quay lưng với gia đình có ai nghĩ đến hậu quả của ngoại tình? Nghĩ rằng khi về già cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Sức khỏe cạn kiệt, ở cái dốc bên kia của cuộc đời đàn ông còn gì để huênh hoang và tự hào? Đừng để tuổi già ập đến mới biết hối hận vì đã sống sai với con.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình có bao giờ nghĩ đến nỗi đau của con cái? - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi kể rằng cha mẹ ly hôn khi bạn đang học cấp 2. Nguyên nhân là do ba bạn ngoại tình. Dù mẹ đã giấu nhưng bạn phát hiện chuyện cha ngoại tình trước kì thi học sinh giỏi quan trọng. Ngay trong buổi thi bạn đã nộp giấy trắng trong sự sững sờ của giám thị. Bạn về nhà, thấy mẹ câm lặng, còn ba đã dọn đồ ra ngoài sống với người phụ nữ kia. Mẹ ôm bạn vào lòng rồi bảo rằng: “Từ bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình nương dựa vào nhau mà sống”.

Tuổi thơ của bạn chấm dứt từ ngày đó. Căn nhà của bạn dẫu có làm cách nào cũng chẳng thể xua được không khí ảm đạm, buồn tẻ. Mẹ bạn luôn tỏ ra mọi thứ vẫn rất ổn, nhưng bạn biết rằng vết thương trong lòng mẹ vẫn luôn âm ỉ. Bao nhiêu đêm mẹ không ngủ, cứ ngồi câm lặng. Những bữa cơm hai mẹ con ngồi với nhau cũng gượng gạo vô cùng. Mẹ vất vả, bươn chải làm lụng nuôi bạn.

dan ong ngoai tinh 2
Mẹ vượt qua nỗi đau, bươn chải nuôi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ba bạn có một gia đình khác, sống với một người vợ hờ. Bạn vẫn hay thấy ba chở cô ta tình tứ ngoài đường. Mỗi lần thấy ba, bạn cố tình lảng tránh, tìm một con đường khác để đi. Bạn giận cha mình đã phản bội mẹ, đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh tan nát. Bạn giận ba vì đã để mình mang tiếng, bị bạn bè trêu chọc vì có cha ngoại tình. Thương mẹ, bạn cố gắng học hành với suy nghĩ rằng sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ, cho mẹ bớt khổ.

Bây giờ thì bạn đã thực hiện được ước mơ của mình. Bạn đã xây cho mẹ mình căn nhà mới. Hôm ăn tân gia, tôi thấy mắt mẹ bạn rưng rưng, hạnh phúc. Tôi nhìn trong nhà, tuyệt nhiên chẳng có tấm hình người đàn ông nào trong nhà. Bạn bảo với tôi rằng những dịp quan trọng như tốt nghiệp cấp ba, đỗ thủ khoa, nhận bằng đại học… đều không muốn thông báo cho ba mình biết. Bao nhiêu năm đã qua đi nhưng bạn vẫn không hề tha thứ cho ba. Với bạn, người cha đó coi như không tồn tại. 

dan ong ngoai tinh 3
Bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho ba vì nỗi đau đã gây ra cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn kể bây giờ ba bạn sống một mình. Người vợ hờ sống chung vài năm, sau khi tiêu hết tiền bạc cũng dứt áo ra đi. Ông sống một mình hiu quạnh, đi ra đi vào trong căn nhà lạnh lẽo. Ông bây giờ đã rất hối hận về những chuyện ngày xưa mình đã làm. Ông nhiều lần muốn gặp con nhưng bạn không muốn gặp. Bạn nói rằng cái ngày ba đi với nhân tình, bỏ mẹ con bạn ở lại không một xu dính túi bạn sẽ không bao giờ quên được. Chính ba đã khiến tuổi thơ của bạn đầy nước mắt và tủi hổ.

Đàn ông à, hãy sống làm sao để sau này đừng để về già phải cúi đầu xin lỗi con!

Đàn bà hy sinh hay đang làm khổ chính mình?

Đàn bà hy sinh hay đang làm khổ chính mình?

Đừng làm một người đàn bà hy sinh, đừng vắt kiệt sức lực mình để làm việc, để vun vén trong khi chồng lại ung dung, đủng đỉnh. Như thế không gọi là hy sinh mà là đang tự làm khổ chính mình!

Xem thêm
Từ khóa:   cha ngoại tình hậu quả của ngoại tình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 22 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 52 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 54 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 11 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?