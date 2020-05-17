Tâm sự đàn bà ngoại tình: Một phút yếu lòng, tôi đã khiến 2 gia đình tan nát

Tâm sự gia đình 17/05/2020 09:44

Bây giờ, tôi mới thấm thía hậu quả của ngoại tình đắng chát đến mức nào. Chỉ vì một phút yếu lòng, người đàn bà ngoại tình như tôi đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của hai gia đình, đã để lại vết thương lớn trong lòng các con.

Kết hôn 12 năm nhưng tôi đã phản bội chồng để trở thành người đàn bà ngoại tình. Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, không hạnh phúc, rất nhiều mâu thuẫn đã khiến tôi lấy đó làm lí do để phản bội chồng. Nhưng ngoại tình đâu phải chỉ là chuyện giữa tôi với nhân tình. Khi mọi chuyện đổ vỡ, bao nhiêu con người đau khổ, tuyệt vọng. Tôi hối hận vô cùng chỉ vì một phút yếu lòng đã khiến gia đình tan nát.

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Tôi sống với chồng nhưng không thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi kết hôn rất sớm, nhờ vào mai mối. Tôi đồng ý lấy chồng vì nhà anh rất giàu chứ chẳng phải vì tình yêu. Sống cạnh chồng, dù cuộc sống yên ổn nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn. Đàn bà sống không có tình yêu với người đàn ông bên cạnh thì lòng lúc nào cũng thấy thiếu thốn. Chồng tôi là người rất đơn giản, đi làm về ăn cơm xong là nằm lăn ra ngủ. Nhiều lúc có tâm sự, có những nỗi muộn phiền tôi không biết nói cùng ai. Nhiều lần tôi đã cố gắng, lúc có hai vợ chồng tôi cũng cố tâm sự cho chồng hiểu những khúc mắc trong lòng nhưng chồng tôi lại hỏi: “Cuộc sống như vậy em còn mong điều gì?”.

Với tôi, cuộc sống đâu đơn giản là tiền bạc. Có những điều tôi không thể tâm sự cùng bạn bè, cha mẹ, tìm đến chồng thì chồng lại quá hời hợt và khô khan không hiểu. Khi những nỗi muộn phiền chất chứa trong lòng không được giải tỏa tôi càng cảm thấy mình cô đơn. Và rồi, lúc ấy tôi vô tình gặp được người đàn ông đó.

Anh làm chung công ty cũ với tôi. Anh cũng đã có vợ, có con. So với chồng tôi, anh là người đàn ông cực kì tâm lí và hiểu chuyện. Những lúc nói chuyện với anh tôi thấy mình rất thoải mái, được sống như chính con người mình. Tôi nhận ra rằng không gặp anh, tôi rất nhớ. Lâu ngày không gặp, nỗi nhớ ấy càng cồn cào. Cảm xúc này tôi chưa bao giờ có với chồng tôi.

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Tôi đến với người đàn ông khác để giải tỏa cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Anh ta thú nhận rằng có tình cảm với tôi. Lòng tôi hân hoan, sung sướng. Tôi quên mất rằng mình là gái có chồng, quên mất rằng anh ta cũng có vợ con ở nhà. Chúng tôi lao vào nhau mà bất chấp tất cả. Tình cảm sai trái mà tôi cứ tự ru ngủ mình rằng là tình yêu đích thực. Con người sống với tình cảm đích thực, sống thật với lòng mình thì có gì là sai?

Nhưng khi tôi ăn nằm với người đàn ông đó, tôi không chỉ phá nát hạnh phúc của chính mình mà còn làm khổ một người đàn bà khác. Tôi thật sự sốc khi bạn bè bảo rằng chị vợ của anh phát hiện chồng ngoại tình đã đau khổ đến mức tự vẫn, may mà không chết. Họ đâu biết rằng tôi chính là người đàn bà trắc nết, không biết xấu hổ trong câu chuyện mà họ đang bàn. 

Rồi chồng tôi biết, họ hàng chồng rồi cả ba mẹ tôi nữa. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Chồng tôi yêu cầu ly hôn, tôi dọn đồ về nhà mẹ ruột sống. Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là thái độ của hai đứa con. Con tôi lảng tránh, xa lánh mẹ và bảo rằng muốn ở với ba. Tôi đến trường đón thì con bảo rằng không muốn gặp một người mẹ xấu xa, ngoại tình như tôi. Tôi nghe lòng mình như xát muối vậy. Về nhà mẹ sống nhưng tôi luôn bị những ánh mắt soi mói, những lời lẽ bóng gió miệt thị sau lưng. Những lời lẽ đó đến tai ba mẹ tôi khiến họ phiền muộn, đau lòng. Chẳng còn cách nào khác, tôi chuyển đi nơi khác sống như trốn chạy tội lỗi của mình.

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Hậu quả của ngoại tình đắng chát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ, tôi mới thấm thía hậu quả của ngoại tình đắng chát đến mức nào. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ nông cạn rằng mình cần một bờ vai, một chỗ dựa. Nhưng nào ngờ, chỉ vì một phút yếu lòng tôi đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của hai gia đình, đã để lại vết thương lớn trong lòng các con. Tôi phải làm gì để xóa được tội lỗi của mình?

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