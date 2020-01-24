Gửi cha ngoại tình: Từ khi cha phản bội mẹ, gia đình mình không còn Tết nữa

Tâm sự gia đình 24/01/2020 14:31

Tết sắp đến, nhìn gia đình người ta vui vẻ, sum vầy con buồn vô hạn. Chỉ năm ngoái đây thôi, chúng ta còn cùng nhau chuẩn bị Tết. Vậy mà tất cả đã vỡ tan khi cha ngoại tình.

Cha ngoại tình và có người đàn bà khác bên ngoài. Con nghe hàng xóm nói rằng cha còn có con với người đàn bà đó nữa. Con đau lòng và khổ tâm lắm. Mặc dù cha mẹ chưa ly hôn nhưng con hiểu rằng gia đình này đã thực sự đổ vỡ. Không còn hạnh phúc, không còn niềm vui, không bao giờ còn có thể có lại những ngày tháng vui vẻ như xưa.

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Cha ngoại tình và có con với một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ là nguời khổ tâm nhất khi có một người chồng ngoại tình. Mẹ không nói, không nhắc về lỗi lầm của cha. Thậm chí mẹ nói với con rằng thiên hạ nói gì mặc kệ, các con hãy tập trung học hành cho tốt là được rồi. Mẹ vẫn bình thản nấu những bữa cơm ngon cho tụi con, vẫn ân cần chăm sóc nhà cửa. Thế nhưng, con biết mẹ đau khổ vô cùng. Nhiều lần, con bắt gặp mẹ khóc, nhìn thấy con mẹ vội vã lau đi dòng nước mắt. Những đêm mẹ không ngủ, cứ ngồi suy nghĩ suốt đêm. Chỉ vài tháng thôi mà mẹ trông héo hon và tàn tạ vô cùng.

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Gia đình đang hạnh phúc của mình bỗng chốc vỡ tan - Ảnh minh họa: Internet

Con biết, mẹ chưa ly hôn vì còn thương 2 chị em con. Mẹ không muốn tụi con mang tiếng gia đình đổ vỡ, có một người cha tồi tệ, mẹ không muốn tương lai tụi con bị ảnh hưởng. Nhưng đâu có điều gì có thể thay đổi được sự thật rằng cha ngoại tình, đã không còn coi căn nhà này là gia đình, là mái ấm của mình nữa. Cha có một người đàn bà khác, có một đứa con khác. Cha vui vẻ, hạnh phúc. Còn sự đau khổ, chán chường thì dành phần cho mẹ con con.

Tết sắp đến, nhìn gia đình người ta vui vẻ, sum vầy con buồn vô hạn. Chỉ năm ngoái đây thôi, gia đình mình cùng nhau chuẩn bị Tết. Cha dọn nhà, trang trí nhà cửa. Mẹ tất bật chuẩn bị những món ăn ngon lành. Năm ngoái, cả gia đình mình còn cùng nhau đi xem pháo hoa, cùng nhau đi chúc Tết ông bà, cùng quay quần bên mâm cơm vui vẻ. Mọi sự thay đổi quá nhanh khiến con không thể thích nghi được. Con buồn lắm cha à.

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Sự ấm áp của một gia đình đã không còn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết, mẹ vẫn chuẩn bị Tết cho tụi con. Vẫn sắm sửa, vẫn chưng hoa, vẫn làm bánh mứt. Có tất cả nhưng lại thiếu đi sự ấm áp và hạnh phúc thật sự của một gia đình. Tết đâu phải chỉ là món ăn ngon, là bánh kẹo. Tụi con đâu cần những thứ đó. Thứ tụi con cần là một gia đình hạnh phúc thật sự. Vậy mà cha ai nỡ lòng nào giẫm đạp lên điều đó. Từ khi cha ngoại tình, căn nhà này không còn Tết nữa. Và có lẽ, mãi mãi sau này cũng sẽ chẳng còn có cái Tết nào thực sự trọn vẹn nữa.

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Ngày Tết cận kề, nhìn gia đình người ta sum vầy, vui vẻ còn căn nhà tôi chỉ có sự lạnh lẽo, cô độc. Chính một người đàn ông ngoại tình như tôi đã tự đạp đổ đi hạnh phúc của mình.

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