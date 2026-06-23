Đêm tân hôn rụng rời thấy bụng vợ chằng chịt vết rạn, tôi gặng hỏi rồi gục ngã trước bí mật cô ấy che giấu

Tâm sự gia đình 23/06/2026 19:15

Tôi bất ngờ khi thấy trên bụng của vợ mình có chằng chịt những vết rạn, hai bên đùi của cô ấy cũng có. Tôi bần thần nghĩ đến việc vợ mình đã từng mang thai mới có dấu vết này trên cơ thể. Tôi cũng từng thấy những hình ảnh này trên mạng.

Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

Tôi không ngại chuyện giữ gìn trước đêm tân hôn, vì tôi thật lòng yêu thương vợ nên tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy. Rồi chúng tôi lấy nhau, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau. Tiệc cưới đã tàn, tôi cùng vợ lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của vợ dần dần lộ ra trước mắt.

Tôi bất ngờ khi thấy trên bụng của vợ mình có chằng chịt những vết rạn, hai bên đùi của cô ấy cũng có. Tôi bần thần nghĩ đến việc vợ mình đã từng mang thai mới có dấu vết này trên cơ thể. Tôi cũng từng thấy những hình ảnh này trên mạng. Tôi giật mình hiểu ra, vợ tôi đã từng mang thai sao?

Đêm tân hôn rụng rời thấy bụng vợ chằng chịt vết rạn, tôi gặng hỏi rồi gục ngã trước bí mật cô ấy che giấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi nghe vợ tôi thú thật đã từng sinh con. Cô ấy bị người yêu phản bội nên quyết định nuôi con một mình. Nhưng không may, cái thai bị chết lưu, cô ấy không đón được con chào đời.

 

Vợ tôi còn nói cô ấy không để tôi biết là vì nghĩ mình không hề làm gì có lỗi với tôi. Đó là quá khứ đã qua, không liên quan tới hiện tại của chúng tôi. Và cô ấy không hề có con riêng, nếu có thì đã nói rõ với tôi. Cô ấy nói muốn giữ mình đến đêm tân hôn là vì muốn chứng thực sự chân thành của tôi, hoàn toàn không có ý giấu giếm.

Tôi quá bất ngờ nên chỉ im lặng. Tôi yêu vợ là thật nhưng tôi vẫn có cảm giác bị cô ấy lừa. Huống hồ, khi nhìn vào những vết rạn trên người vợ, tôi thấy rất khó chịu. Sau đêm tân hôn đó, cả tuần sau đó tôi vẫn chưa chạm vào người của vợ. Tôi có đề nghị vợ đi thẩm mỹ viện để xóa những vết rạn kia đi. Nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy nói đó là một phần quá khứ của mình, cô ấy còn chất vấn tôi sao không thể chấp nhận vợ mình như thế?

Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ yêu cầu của tôi quá đáng với vợ hay sao?

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Mẹ ruột trao 15 cây vàng cho chị họ ngày cưới, tôi đùng đùng nổi giận để rồi sững sờ khi biết sự thật đau lòng

Trước khi mẹ tôi lấy bố tôi, bà có sinh một bé gái rồi gửi cho người chị ruột không chồng nuôi giúp. Những năm sau này, mẹ âm thầm gửi tiền cho chị ruột để nuôi cô con gái đó. Ngày chị họ cưới, mẹ muốn dùng 15 cây vàng để bù đắp cho chị thiếu hụt tình cảm gia đình từ nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trốn khỏi lò mổ, bò "điên" hung hãn lao nhanh trên đường, hất tung người đi bộ lên không trung

Trốn khỏi lò mổ, bò "điên" hung hãn lao nhanh trên đường, hất tung người đi bộ lên không trung

Video 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Sau ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sau khi mở chiếc túi ra kiểm tra, người dân vô cùng sốc khi phát hiện bên trong có một em bé sơ sinh

Sau khi mở chiếc túi ra kiểm tra, người dân vô cùng sốc khi phát hiện bên trong có một em bé sơ sinh

Video 1 giờ 4 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng báo hoa mai rình rập, ngoạm cổ bắt trộm chó trong đêm

Kinh hoàng cảnh tượng báo hoa mai rình rập, ngoạm cổ bắt trộm chó trong đêm

Video 1 giờ 34 phút trước
3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ sau ly hôn, tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng xé lòng này

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ sau ly hôn, tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng xé lòng này

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Thấy con trai cầm rắn sống trong tay vung vẩy như đồ chơi, mẹ hoảng sợ la hét

Thấy con trai cầm rắn sống trong tay vung vẩy như đồ chơi, mẹ hoảng sợ la hét

Video 2 giờ 4 phút trước
Đêm tân hôn rụng rời thấy bụng vợ chằng chịt vết rạn, tôi gặng hỏi rồi gục ngã trước bí mật cô ấy che giấu

Đêm tân hôn rụng rời thấy bụng vợ chằng chịt vết rạn, tôi gặng hỏi rồi gục ngã trước bí mật cô ấy che giấu

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội, 14 người tử vong thương tâm

Tai nạn kinh hoàng: Nhà 3 tầng bốc cháy dữ dội, 14 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 34 phút trước
Bỏ đi biệt tích khi biết chồng ung thư, 3 tháng sau vợ quay về béo tốt cùng tờ giấy khiến cả nhà chồng bật khóc

Bỏ đi biệt tích khi biết chồng ung thư, 3 tháng sau vợ quay về béo tốt cùng tờ giấy khiến cả nhà chồng bật khóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài lẫn Chính Ấn rực sáng, 3 con giáp sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 24/6/2026, Thần Tài lẫn Chính Ấn rực sáng, 3 con giáp sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

NÓNG: Công an thông báo khẩn, ai từng mua 2 loại thuốc này cần gọi ngay điều tra viên

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới hóa ra bán đầy ở chợ Việt với giá rẻ bèo!

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/6/20206: Bật tăng trở lại, thị trường trong nước biến động không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ sau ly hôn, tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng xé lòng này

3 năm âm thầm dõi theo vợ cũ sau ly hôn, tôi chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng xé lòng này

Bỏ đi biệt tích khi biết chồng ung thư, 3 tháng sau vợ quay về béo tốt cùng tờ giấy khiến cả nhà chồng bật khóc

Bỏ đi biệt tích khi biết chồng ung thư, 3 tháng sau vợ quay về béo tốt cùng tờ giấy khiến cả nhà chồng bật khóc

Chồng cũ bất ngờ sang nhà dúi vào tay 5 cây vàng sau 3 năm ly hôn, tôi chết lặng khi nghe điều kiện đi kèm

Chồng cũ bất ngờ sang nhà dúi vào tay 5 cây vàng sau 3 năm ly hôn, tôi chết lặng khi nghe điều kiện đi kèm

Xót ruột nghe cháu mới sinh khóc ngằn ngặt, tôi chết lặng khi rình thấy việc làm của chị dâu trong phòng kín

Xót ruột nghe cháu mới sinh khóc ngằn ngặt, tôi chết lặng khi rình thấy việc làm của chị dâu trong phòng kín

Đám cưới tiền tỷ đang diễn ra hoàng tráng, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía sau

Đám cưới tiền tỷ đang diễn ra hoàng tráng, chú rể bỗng rụng rời đánh rơi nhẫn cưới vì một tiếng gọi từ phía sau

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ bằng rau luộc lạc rang, ngày cô ấy đi, thứ để lại làm tôi chết lặng vì xấu hổ

Cho em chồng ở nhờ cả năm chỉ bằng rau luộc lạc rang, ngày cô ấy đi, thứ để lại làm tôi chết lặng vì xấu hổ