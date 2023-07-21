Dù không thừa nhận cũng chẳng muốn ly hôn nhưng chỉ nhìn những dấu hiệu này là biết ngay hôn nhân đã nhạt, tình đã cạn khô

Tuy nhiên, khi làm "chuyện ấy", anh ta sẽ dùng những chiêu trò để dụ ngọt, vỗ về bạn. Nhưng sau khi kết thúc cuộc vui, anh ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, cộc cằn và thô lỗ. Điều này cho thấy, anh ấy không còn xem bạn là người để yêu thương, che chở nữa mà bây giờ đã trở thành công cụ để giải tỏa nhu cầu của bản thân.

Anh ấy dễ cáu giận với bạn chỉ vì những chuyện lặt vặt. Mặc dù bạn sai hay đúng, anh ấy cũng tỏ ra khó chịu, không còn muốn tin tưởng hay quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa. Thậm chí, anh ta còn sẵn sàng buông những lời cay nghiệt để làm tổn thương lòng tự trọng của bạn.

Đổ hết lỗi lầm lên vợ

Không biết bạn đúng hay sai, chồng vẫn thản nhiên đổ hết mọi lỗi lầm cho bạn. Bạn vô tình trở thành nguyên nhân gây ra những rắc rối mà anh ta vướng phải. Mọi thất bại của anh ta đều do cô vợ này mà ra. Anh ấy sẽ không còn công tâm nhìn nhận mọi việc như trước đây nữa mà thay vào đó là bạn luôn sai, anh ấy luôn đúng. Đây là một trong những dấu hiệu anh ấy đã không còn yêu thương bạn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Chán ghét mọi thứ của vợ

Khi yêu, anh ấy sẽ nói “anh yêu tất cả con người em, từ ánh mắt đến bờ môi hay đôi gò má hồng hào kia nữa”. Nhưng hiện thực phũ phàng, khi không còn yêu, anh ấy chán ghét những thứ thuộc về bạn. Anh ấy xem những thứ đó như là cái gai trong mắt, nhìn sao cũng không hài lòng. Thậm chí, anh ta còn chê bai vợ trước mặt người khác, không còn muốn giữ sĩ diện của bạn nữa.

Không còn nhận quà trong ngày đặc biệt, dịp lễ tết

Những món quà, cái ôm hay nụ hôn vào ngày đặc biệt, dịp lễ tết đã không còn là điều anh ấy muốn dành cho bạn. Tuy trong tình yêu không nên đặt nặng vấn đề vật chất nhưng chí ít phải có một lời nói để phụ nữ còn cảm nhận được sự quan trọng của họ. Nếu anh ấy không có động tĩnh gì, thậm chí còn quên luôn những ngày đặc biệt thì xác định cuộc hôn nhân của bạn đang đứng trước bờ vực thẳm.

Ảnh minh họa: Internet

Không ý thức xây dựng và bảo vệ tổ ấm

Anh ấy bỏ bê việc quan tâm con cái và cự tuyệt những lời nhờ vả của bạn. Mặc dù bạn nói như thế nào anh ấy cũng không quan tâm và thậm chí còn mắng bạn lắm lời. Anh ấy không còn hứng thú với những kế hoạch trong tương lai với bạn nữa. Dù bạn có ốm đau, bệnh tật, anh ấy cũng chẳng buồn quan tâm bạn đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa.