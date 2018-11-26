Chồng nhậu nhẹt, đi đêm hôm chưa về thì đừng gọi điện, cũng đừng chờ cửa. Cơm anh ta không ăn thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi chờ đến khi nguội lạnh. Hãy cứ mặc xác anh ta, còn phần mình hãy cứ lên giường và đi ngủ.

Chỉ những người đàn bà có chồng vô tâm mới thấu hiểu những nỗi muộn phiền, cô đơn khi có một người chồng như vậy. Đàn bà lấy chồng, đâu mong điều to tát, lớn lao. Chỉ cần chồng yêu thương, ghé vai chia sẻ vui buồn là đàn bà đã cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, đàn bà có chồng vô tâm lại chịu những nỗi cô đơn và buồn tủi khủng khiếp. Sống với chồng vô tâm, đàn bà chịu rất nhiều cô đơn và buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vô tâm bất chấp địa vị, giàu nghèo. Khi cái Tâm không đặt nơi vợ thì trong hoàn cảnh nào cũng chỉ khiến vợ mình đau lòng. Nhiều gã đàn ông giàu có, mỗi tháng đem về cho vợ một số tiền đã nghĩ mình quá cao siêu, tốt đẹp. Còn những vui buồn, sướng khổ của vợ thì mặc nhiên không cần biết và không cần quan tâm đến. Còn những người đàn ông bất tài, vô dụng một tháng chẳng góp đồng nào nuôi con còn lười biếng, ích kỉ, nhậu nhẹt đêm ngày…

Đàn bà có chồng khổ sở bởi gồng gánh trên vai quá nhiều thứ. Trong một ngôi nhà mà người đàn ông quên đi trách nhiệm của mình thì lẽ dĩ nhiên đàn bà phải gánh luôn phần ấy. Chồng vô tâm, có cũng như không. Cô đơn, buồn tủi mà chẳng biết ai sẻ chia. Bỏ không được mà tiếp tục sống như vậy thì đàn bà lại chịu quá nhiều thiệt thòi. Vậy đàn bà phải làm gì khi sống với một người chồng vô tâm? Cam chịu và chấp nhận sống như thế bởi lẽ bản chất của đàn ông thì chẳng thể thay đổi được? Hay là phụ nữ phải mạnh mẽ buông tay chồng để tìm kiếm một cuộc sống bình yên hơn? Câu trả lời là: Hãy đối xử vô tâm gấp bội phần những gì chồng đã gây ra. Trước khi nghĩ đến chuyện buông tay thì hãy thử một lần thay đổi chồng.

Mãi hi sinh và vun vén, chính đàn bà đang tiếp tay cho thói vô tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet Đối với đàn ông vô tâm, khóc lóc và than vãn không có tác dụng với anh ta. Điều đó chỉ khiến anh ta càng chán nản, muốn rời khỏi nhà và tìm kiếm những thú vui khác. Bao nhiêu người phụ nữ đã khóc, đã than vãn, trách móc mà đàn ông vẫn chứng nào tật ấy và thậm chí là càng ngày càng vô tâm? Vô tâm là một căn bệnh, một phần xuất phát từ chính sự cam chịu, nhẫn nại của người vợ. Bao nhiêu người phụ nữ khi chồng vô tâm vẫn đóng vai bao dung, nhẫn nhịn đợi chồng về bên mâm cơm nguội lạnh? Bao nhiêu người chồng đi nhậu nhẹt đến nửa đêm vẫn đợi cửa? Bao nhiêu người dù chồng có đối xử lạnh nhạt bao nhiêu thì ngày hôm sau vẫn cố gắng nói cười như chưa từng có những tổn thương? Đàn ông vô tâm bởi anh ta biết rằng, dẫu mình có làm điều gì đi chăng nữa thì người vợ vẫn cứ ở đó, lo lắng và cung phụng anh ta. Đàn ông vô tâm bởi đàn bà luôn sợ mất hạnh phúc, sợ mất chồng. Bởi vậy, nhiều khi chính đàn bà đã tiếp tay cho sự vô tâm của đàn ông mà mình chẳng hề hay biết. Nếu sống với một người chồng vô tâm thì đàn bà khôn ngoan phải vô tâm gấp đôi. Chồng nhậu nhẹt, đi đêm hôm chưa về thì đừng gọi, cũng đừng chờ cửa. Cơm anh ta không ăn thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi chờ đến khi nguội lạnh. Hãy cứ mặc xác anh ta, còn phần mình hãy cứ lên giường và đi ngủ. Nếu người đàn ông còn biết quý trọng gia đình, anh ta sẽ nhận ra sự thay đổi của vợ - Ảnh minh họa: Internet Chồng đối đãi với mình như người dưng nước lã thì hãy đối đãi lại y như thế. Thay vì cứ than vãn, trách mắng thì giành thời gian chăm sóc sắc đẹp, vóc dáng của mình. Hãy cho người chồng biết rằng, mình chẳng phải là người vui buồn hay hạnh phúc đều chờ người chồng ban phát. Nếu người đàn ông còn yêu vợ, thấy gia đình quan trọng thì dĩ nhiên sẽ quan tâm đến sự thay đổi của đàn bà. Còn những gã đàn ông, vợ như thế nào cũng mặc kệ thì đã đến lúc buông tay người chồng tệ bạc đó được rồi!

Đàn bà khôn ngoan đừng cưới những gã đàn ông chưa thật sự trưởng thành Đàn ông trưởng thành chẳng phải được đo bằng tuổi tác. Có những người đã quá cái tuổi dựng vợ gả chồng nhưng cũng chỉ là gã đàn ông lớn xác, chứ không thực sự trưởng thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doc-chieu-doi-pho-voi-chong-vo-tam-chinh-la-dan-ba-phai-vo-tam-gap-doi-305383.html