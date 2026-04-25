Tâm sự gia đình 25/04/2026 21:15

Từ nay về sau sẽ là người dưng, tách biệt cuộc sống với nhau. Cực chẳng đã vì chịu đựng cảnh làm dâu bị ức hiếp mới ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn trở về cùng chồng để cho con một gia đình đủ đầy. 

Tôi sống rất tủi khổ và ấm ức trong gia đình anh. Chồng tôi không muốn ở riêng, nhưng cũng chẳng bảo vệ được vợ của mình. Chịu đựng không thấu, tôi quyết định ra tòa ly hôn với chồng. Vì nếu cứ tiếp tục sống thế này, tôi sợ có ngày mình sẽ bệnh trầm cảm vì quá đau buồn và ấm ức. 

Hôm đó tôi và chồng ra tòa lần cuối để nhận phán quyết ly hôn. Từ nay về sau sẽ là người dưng, tách biệt cuộc sống với nhau. Cực chẳng đã vì chịu đựng cảnh làm dâu bị ức hiếp mới ly hôn, nhưng tôi vẫn muốn trở về cùng chồng để cho con một gia đình đủ đầy. 

Bước ra khỏi tòa án với phán quyết ly hôn, tôi thấy chồng ngần ngừ chưa chịu đi, như đang đợi tôi đi tới. Sau đó tôi bất ngờ khi thấy chồng bước đến nắm chặt lấy tay tôi. Quả thật lúc đó tôi đã có suy nghĩ chắc là chồng đã hồi tâm chuyển ý, muốn trở về với mẹ con tôi sao? Nhưng câu nói của anh sau đó khiến tôi nghiến răng oán hận anh hơn. 

Điếng người trước hành động của chồng sau khi ký giấy ly hôn: Một lời nói của anh khiến tôi lặng người vì sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi nhớ hồi trước lúc yêu nhau tôi có tặng cô bộ trang sức, tính ra cũng lắm tiền. Mẹ tôi nói ly hôn rồi thì cô trả lại cho tôi, tôi thấy vậy cũng đúng”.

Tôi ngẩn người nhớ lại bộ trang sức ngày trước chồng tặng mình. Quả thực giá trị của nó cũng không quá lớn, nhưng vì tôi quý nên giữ rất kỹ, chưa từng mang ra đeo trên người. Sau khi quyết định ra khỏi nhà, tôi bỏ lại hết đồ vật từng sắm sửa sau khi lấy chồng. Tôi ra đi tay trắng để gia đình chồng không nói ra nói vào. Tôi không thể ngờ được chồng còn muốn đòi lại bộ trang sức kia. Anh còn nói là mẹ anh bảo đến lấy, đúng là con trai ngoan của mẹ không bao giờ thay đổi mà.

Tôi nghiến răng nói với chồng sẽ gửi về nhà cho anh ta, vì giờ tôi không mang theo trong người. Chồng tôi thấy tôi chắc chắn sẽ trả lại đồ thì quay đi không thèm ngoảnh lại. Tôi đứng ngoài hành lang tòa án mà thấy chua xót cho tháng năm mình bỏ ra cùng người đàn ông tệ bạc này. Chắc từ nay về sau, tôi cũng không dám lấy chồng nữa, một lần là quá mệt mỏi rồi!

Thấy chồng giấu giếm mang que thử thai 2 vạch về nhà, tôi gào khóc đòi ly hôn thì một người bước ra khiến tôi "câm nín"

Thấy chồng giấu giếm mang que thử thai 2 vạch về nhà, tôi gào khóc đòi ly hôn thì một người bước ra khiến tôi "câm nín"

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bí mật sau những lần chồng đưa tiền khiến người vợ cay đắng nhận ra sự thật

Tâm sự 13 phút trước
Điếng người nghe tiếng cô giúp việc bên giường con lúc nửa đêm: Sự thật rùng mình về người đàn bà tôi từng hết lòng tin tưởng

Tâm sự 16 phút trước
Con sinh ra mang gương mặt của tôi, nhưng bí mật vợ cũ giấu kín mới là điều đáng sợ

Tâm sự 23 phút trước
Không muốn đi xem mắt, nhưng gặp rồi lại bối rối đến lạ

Tâm sự 25 phút trước
Nghe tiếng động lạ của chồng trong phòng chị dâu, tôi lao vào bắt quả tang để rồi phải "chết sững" vì sự thật

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Chồng lấy cớ về nhà ngủ để bỏ mặc vợ con, 1 giờ sáng cuộc gọi từ chị hàng xóm vạch trần sự thật

Tâm sự 46 phút trước
Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Cưới 1 tháng vợ nhất quyết không cho "động phòng", vừa viết đơn ly hôn thì vợ đưa ra 1 tờ giấy khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng lén lút qua đêm tại nhà vợ cũ với lý do chăm con, lời giải thích sau đó của anh khiến tôi sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đám cưới náo loạn: Cô gái bất ngờ tát chú rể, sự thật phía sau gây chấn động

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng lén lút qua đêm tại nhà vợ cũ với lý do chăm con, lời giải thích sau đó của anh khiến tôi sốc

Đang hạnh phúc bên vợ thì đống sách đổ ào, nhìn "vật chứng" rơi trên đất mà tôi "chết lặng", muốn ly hôn ngay lập tức

Chồng mất chưa đầy tuần, nửa đêm nghe tiếng động lạ phòng giúp việc, tôi "ngã quỵ" khi thấy cảnh tượng bên trong

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ bị đứa trẻ chạy té vào người, tôi "ngã quỵ" khi nhìn rõ khuôn mặt ấy

Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Đêm cuối trước khi ký đơn ly hôn, chồng ngỡ tôi đã ngủ liền thì thầm 1 câu, tôi "ngã quỵ" khóc nức nở ôm chặt lấy anh

