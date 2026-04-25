Đi bắt gian cùng bạn thân, tôi ngã quỵ khi thấy người này đang chễm chệ trong phòng khách sạn

Ngoại tình 25/04/2026 22:15

Chúng tôi vào khách sạn làm lớn chuyện, hăm dọa nếu không đưa chìa khóa thì chúng tôi sẽ quay hình đăng lên mạng xã hội.

Tôi có một chị gái. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị. Anh rể là giám đốc công ty xây dựng, cao ráo điển trai. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất yêu chiều vợ. Không chỉ vậy, anh rể còn giúp đỡ gia đình vợ rất nhiều, cho tiền bố mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa. Bởi thế, bố mẹ tôi rất quý người con rể này.

Nhưng cũng vì anh rể quá ưu tú nên chồng tôi nhiều lúc thấy tự ti, vì anh không giỏi như anh rể. Chồng tôi cũng không có lương cao để giúp đỡ bố mẹ vợ. Do đó, ông bà nhiều khi thiên vị anh rể, làm chồng tôi buồn. Nhưng rõ ràng vợ chồng chị gái ở một tầng lớp khác vợ chồng tôi, có muốn đố kị cũng không được.

Nhưng vợ chồng chị gái tôi ở với nhau đã 4 năm vẫn chưa có con. Chị gái tôi nói đã đi khám, bác sĩ nói bình thường nên anh chị cũng để tự nhiên. Sau đó, chị gái tôi có mang thai một lần nhưng không giữ được. Thời gian đó, anh rể rất thương vợ, chỉ quanh quẩn ở nhà an ủi vợ.

Tôi cứ nghĩ chị gái mình may mắn quá, nào ngờ được còn có sự thật phũ phàng chưa được phơi bày. 

Đi bắt gian cùng bạn thân, tôi ngã quỵ khi thấy người này đang chễm chệ trong phòng khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô bạn thân, vì thương bạn khóc lóc cả tuần vì nghi chồng phản bội. Tôi và bạn chạy xe đến địa chỉ khách sạn theo định vị trong điện thoại của chồng cô ấy.

Chúng tôi vào khách sạn làm lớn chuyện, hăm dọa nếu không đưa chìa khóa thì chúng tôi sẽ quay hình đăng lên mạng xã hội. Lễ tân hoảng sợ đưa chìa khóa cho chúng tôi. Dù vậy tôi vẫn khuyên bạn khi gặp chồng thì đừng đánh nhau xô xát, cố gắng về nhà rồi giải quyết.

Cửa phòng khách sạn được mở ra, tôi và cô bạn choáng váng khi thấy khuôn mặt của một trong hai thì tôi càng muốn ngất tại chỗ. Đó là anh rể mẫu mực của tôi.

Anh rể của tôi và chồng của cô bạn thân lén lút qua lại với nhau. Cả hai hoảng sợ vì có người xông vào nên luống cuống tìm quần áo mặc. Cô bạn của tôi quá bất ngờ nên lao vào mắng chửi chồng. Tôi không thể ở lại được nữa, thất thần đi ra ngoài. Tôi không thể tin người chồng tốt đẹp của chị gái mình lại trở nên như thế. Có phải chị gái tôi cũng biết chuyện này nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để có tiền lo cho bố mẹ? Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái của mình đây?

Hùng hổ đạp cửa bắt quả tang chồng nằm với bồ, vừa nhìn rõ mặt ả ta tôi bỗng cười lớn khiến cả hai tái mặt

3 ngày sau đó, chồng tôi lại đi vào khách sạn đó. Tôi lại hỏi chồng nhưng anh vẫn nói ra ngoài ăn uống với đồng nghiệp. Tôi đã cho anh cơ hội, quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi muốn dụ chồng dẫn bồ về tận nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp đón nhận 'cơn mưa may mắn', tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Chồng đùng đùng đòi ly hôn, đêm cuối cùng tôi đưa cho anh một thứ khiến anh giật mình, hối hận ôm mặt khóc

Tâm sự 47 phút trước
Nghe mùi hương trầm thoang thoảng, tôi bèn đi tìm vợ rồi lặng người khi thấy cảnh tượng

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Điếng người nhìn bộ đồ ngủ chồng mang về: Tôi "sốc ngất" khi biết người đứng sau chỉ điểm cho anh mua món đồ này

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chết đứng nhìn que thử thai trong cặp của chồng, tôi đang định đánh ghen thì danh tính người xuất hiện khiến tôi bất ngờ

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Từ người vợ bình thường đến trụ cột gia đình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đêm tân hôn, hai vợ chồng đang gần gũi thì có điện thoại, vậy mà chồng em khựng lại rồi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà hàng xóm lắp camera, tôi sang hỏi chuyện thì rụng rời phát hiện bộ mặt thật của người vợ hiền thục

Tôi ngã quỵ phát hiện bộ mặt thật của chồng và bí mật 700 ngày lừa dối sau lưng vợ

Điếng người nhìn vật chứng thợ sửa bồn cầu đưa cho: Tôi chết lặng phát hiện bộ mặt thật của người chồng "mẫu mực"

Lột bao gối mẹ chồng đi giặt, tôi "ngã quỵ" thấy tập giấy vạch trần bí mật

Giận chồng bỏ sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi "ngã quỵ" khi nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

