Chồng mất chưa đầy tuần, nửa đêm nghe tiếng động lạ phòng giúp việc, tôi 'ngã quỵ' khi thấy cảnh tượng bên trong

Tâm sự gia đình 25/04/2026 20:30

Tôi và chồng từng có khoảng thời gian hạnh phúc sống cùng nhau. Cuộc sống hôn nhân sung túc, viên mãn, tình tiền đều đủ đầy. Chẳng may, chồng qua đời đột ngột khiến tôi suy sụp đau khổ. Đó là người bạn đời, là chỗ dựa cho tôi, là người tôi muốn bên anh đến khi răng long đầu bạc…

Sau khi chồng qua đời chưa đến một tuần thì đến một đêm muộn, khi tôi và con đang ngủ thì tôi giật mình khi nghe tiếng rên la. Ở nhà không có đàn ông nên tôi khá hoảng sợ, nhưng vẫn lần theo âm thanh đó đi xuống lầu xem đang có chuyện gì. 

Khi đi xuống lầu, tôi phát hiện tiếng động lạ kia phát ra từ phòng ngủ của chị giúp việc. Khi mở cánh cửa phòng ra thì tôi bần thần khi thấy chị giúp việc đang nằm trên giường, hai tay ôm lấy bụng, quằn quại rên la. Tôi hoảng sợ hỏi chị bị làm sao thì nghe tiếng chị thì thào yếu ớt:

“Tôi muốn bỏ đứa trẻ này, tôi không thể giữ nó, ông ta chết rồi thì tại sao tôi phải sinh đứa trẻ này ra?”.

Tôi rụng rời tay chân, “ông ta” mà chị giúp việc nói là chồng tôi sao? Tôi định hỏi chị rõ ràng thêm nhưng thấy mặt chị ngày một tái xanh thì vội vàng gọi xe cấp cứu. Hóa ra chị giúp việc muốn phá thai nhưng không đi đến bệnh viện, lại nghe người ta uống thuốc phá thai bậy bạ. Vì đưa đến bệnh viện kịp thời nên đứa trẻ không bị ảnh hưởng. Sau đó, tôi mới nghe chị giúp việc kể hết ngọn nguồn câu chuyện.

Chị ấy muốn sinh con cho chồng tôi để về nhà có người cậy nhờ, được chồng tôi chu cấp tiền bạc. Chẳng ngờ được chồng tôi lại qua đời khiến chị suy sụp nghĩ quẩn muốn bỏ đứa trẻ. Cõi lòng tôi tan nát, tôi không ngờ được người chồng mẫu mực mình yêu thương bao lâu nay lại lén lút phản bội vợ.

Nhưng dù tôi có oán hận chồng thế nào cũng không muốn chị giúp việc bỏ đứa bé, nó không có tội, còn là máu mủ của chồng tôi để lại. Nhưng chị ấy không muốn sinh con ra không có bố. Giờ tôi phải làm sao để chị ấy nghĩ lại đây?

Tôi chết lặng nhìn bộ dạng hiện tại của anh, rụng rời thấy vật anh đang nâng niu như báu vật

Tôi chết lặng nhìn bộ dạng hiện tại của anh, rụng rời thấy vật anh đang nâng niu như báu vật

Một hôm, tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm chồng cũ. Thấy tình cảnh của anh hiện tại mà tôi thở dài xót xa.

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Nhận tiền từ chồng sau mỗi lần gần gũi, cái kết khiến người vợ sụp đổ

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Sốc: Vợ chồng quấn quýt 3 năm không có con, đưa vợ đi khám tôi "ngã quỵ" khi bác sĩ tiết lộ sự thật rúng động

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Thật trần đời tôi chưa thấy ai như chồng mình cả!

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau nhiều năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói chuyện rất nhiều, rằng cô ấu không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu

Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Nhân tình của chồng buông lời cay độc, cái kết khiến ai cũng hả hê

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ bị đứa trẻ chạy té vào người, tôi "ngã quỵ" khi nhìn rõ khuôn mặt ấy

Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ bị đứa trẻ chạy té vào người, tôi "ngã quỵ" khi nhìn rõ khuôn mặt ấy

Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Đến nhà sếp chơi, tôi "ngã quỵ" thấy con trai sếp giống con mình y đúc, hỏi ra mới biết sự thật về chồng

Đêm cuối trước khi ký đơn ly hôn, chồng ngỡ tôi đã ngủ liền thì thầm 1 câu, tôi "ngã quỵ" khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm cuối trước khi ký đơn ly hôn, chồng ngỡ tôi đã ngủ liền thì thầm 1 câu, tôi "ngã quỵ" khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đêm tân hôn bóc quà mà chúng tôi "ngã quỵ" khi thấy thứ bên trong

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đêm tân hôn bóc quà mà chúng tôi "ngã quỵ" khi thấy thứ bên trong

Tôi chết lặng nhìn bộ dạng hiện tại của anh, rụng rời thấy vật anh đang nâng niu như báu vật

Tôi chết lặng nhìn bộ dạng hiện tại của anh, rụng rời thấy vật anh đang nâng niu như báu vật

Lén đi theo tiếng hát ru của chị dâu, tôi "chết đứng" phát hiện bí mật phía sau cánh cửa

Lén đi theo tiếng hát ru của chị dâu, tôi "chết đứng" phát hiện bí mật phía sau cánh cửa