Chồng lấy cớ về nhà ngủ để bỏ mặc vợ con, 1 giờ sáng cuộc gọi từ chị hàng xóm vạch trần sự thật

Tâm sự 25/04/2026 21:30

Tôi mới sinh con đầu lòng được mấy ngày. Trời thương nên con sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng tôi đang có nỗi khổ tâm chẳng biết nói cùng ai.

Ngày vợ sinh con ở bệnh viện, ai cũng có chồng ở bên túc trục ngày đêm. Tôi ban đầu nghĩ chắc chồng mình cũng như thế, vì xúc động khi có con đầu lòng nên sẽ ở bên suốt để chăm sóc vợ con. Nào ngờ, ngày tôi mới sinh nằm viện, chồng tôi đã bỏ đi đòi về nhà ngủ cho bằng được.

Anh lấy cớ công ty có việc đột xuất, phải làm xuyên đêm nên không thể ở lại với. Tôi mới sinh nên muốn chồng ở bên, nài nỉ anh ở lại với mẹ con tôi. Nhưng chồng tôi nói có mẹ chồng và mẹ vợ ở đây rồi, anh ở lại cũng chẳng giúp thêm được gì. Anh còn nói ở bệnh viện khó ngủ, anh thấy mệt mỏi.

Tôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm. Đến khuya hôm đó, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị hàng xóm. Tôi và chị vốn thân thiết với nhau, nên chị hỏi han tôi và con vài câu. Sau đó, chị nói một tin khiến tôi choáng váng muốn ngất. Chị nói lúc nãy nhìn thấy chồng tôi dẫn về nhà một người phụ nữ lạ. 

Tôi trong lòng như có lửa đốt, gọi điện về cho chồng thì không ai bắt máy. Chồng tôi đến trưa hôm sau mới đi thăm vợ con. Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định sẽ ly hôn chồng nếu anh thật sự phản bội vợ. Tôi hỏi anh về người phụ nữ đêm qua anh dẫn về nhà. Chồng tôi ban đầu chối bay chối biến. Tôi muốn ép anh phải nói ra sự thật nên nói có người chụp được hình của anh và nhân tình, anh có muốn tôi up lên mạng không? Chồng tôi nghe thế thì hoảng hồn, đành phải nói hết sự thật.

Anh kể người phụ nữ kia là cô bạn thân ngày trước, tôi cũng chẳng biết mặt huống hồ là chị hàng xóm. Dạo trước, cô ta bị thất tình nên tìm đến chồng tôi than thở. Chồng tôi mủi lòng nên nhiều lần nói chuyện, thậm chí là hẹn nhau đi chơi. Đến đêm tôi sinh thì cô ta bất ngờ gọi cho chồng tôi nói là vừa bị người ta đánh ghen, giờ không biết đi đâu vì rất sợ hãi. Chồng tôi thấy thế bèn đưa cô ta về nhà để ở tạm. Đến sáng ra thì anh dẫn cô ta về nhà. Anh thề thốt rằng không hề làm gì có lỗi với vợ.

Tôi thật sự không thể cho qua chuyện này dễ dàng. Chồng đưa một cô bạn thân về nhà ở, bỏ vợ con ở bệnh viện. Chồng tôi chẳng xem tôi là gì, chắc chắn mối quan hệ giữa anh và cô bạn kia có gì đó mờ ám! Dù tôi muốn ly hôn chồng nhưng tôi mới sinh con, nhìn con mới đẻ đã không có cha bên cạnh, tôi thật sự rất đau lòng. Giờ tôi phải làm sao đây?

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật linh đình tại nhà hàng, vừa thấy nhân vật này, cả nhà đã "sốc ngất"

Ngày tổ chức sinh nhật cho bố chồng trong nhà hàng sang trọng, chúng tôi ai nấy hào hứng vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng chẳng ngờ khi mọi người đông đủ thì bố chồng tôi nắm tay một cô gái trẻ bước vào.

Bí mật sau những lần chồng đưa tiền khiến người vợ cay đắng nhận ra sự thật

Bí mật sau những lần chồng đưa tiền khiến người vợ cay đắng nhận ra sự thật

Tâm sự 13 phút trước
Điếng người nghe tiếng cô giúp việc bên giường con lúc nửa đêm: Sự thật rùng mình về người đàn bà tôi từng hết lòng tin tưởng

Điếng người nghe tiếng cô giúp việc bên giường con lúc nửa đêm: Sự thật rùng mình về người đàn bà tôi từng hết lòng tin tưởng

Tâm sự 16 phút trước
Con sinh ra mang gương mặt của tôi, nhưng bí mật vợ cũ giấu kín mới là điều đáng sợ

Con sinh ra mang gương mặt của tôi, nhưng bí mật vợ cũ giấu kín mới là điều đáng sợ

Tâm sự 23 phút trước
Không muốn đi xem mắt, nhưng gặp rồi lại bối rối đến lạ

Không muốn đi xem mắt, nhưng gặp rồi lại bối rối đến lạ

Tâm sự 25 phút trước
Nghe tiếng động lạ của chồng trong phòng chị dâu, tôi lao vào bắt quả tang để rồi phải "chết sững" vì sự thật

Nghe tiếng động lạ của chồng trong phòng chị dâu, tôi lao vào bắt quả tang để rồi phải "chết sững" vì sự thật

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Chồng lấy cớ về nhà ngủ để bỏ mặc vợ con, 1 giờ sáng cuộc gọi từ chị hàng xóm vạch trần sự thật

Chồng lấy cớ về nhà ngủ để bỏ mặc vợ con, 1 giờ sáng cuộc gọi từ chị hàng xóm vạch trần sự thật

Tâm sự 46 phút trước
Điếng người trước hành động của chồng sau khi ký giấy ly hôn: Một lời nói của anh khiến tôi lặng người vì sốc

Điếng người trước hành động của chồng sau khi ký giấy ly hôn: Một lời nói của anh khiến tôi lặng người vì sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Cưới 1 tháng vợ nhất quyết không cho "động phòng", vừa viết đơn ly hôn thì vợ đưa ra 1 tờ giấy khiến tôi ngã ngửa

Cưới 1 tháng vợ nhất quyết không cho "động phòng", vừa viết đơn ly hôn thì vợ đưa ra 1 tờ giấy khiến tôi ngã ngửa

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng lén lút qua đêm tại nhà vợ cũ với lý do chăm con, lời giải thích sau đó của anh khiến tôi sốc

Chồng lén lút qua đêm tại nhà vợ cũ với lý do chăm con, lời giải thích sau đó của anh khiến tôi sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đám cưới náo loạn: Cô gái bất ngờ tát chú rể, sự thật phía sau gây chấn động

Đám cưới náo loạn: Cô gái bất ngờ tát chú rể, sự thật phía sau gây chấn động

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/4/2026, 3 con giáp đại Cát đại Lợi, hầu bao nặng trĩu, cầu Lộc được Lộc, làm gì cũng gặp may hơn người

Cưới 1 tháng vợ nhất quyết không cho "động phòng", vừa viết đơn ly hôn thì vợ đưa ra 1 tờ giấy khiến tôi ngã ngửa

Cưới 1 tháng vợ nhất quyết không cho "động phòng", vừa viết đơn ly hôn thì vợ đưa ra 1 tờ giấy khiến tôi ngã ngửa

Đám cưới náo loạn: Cô gái bất ngờ tát chú rể, sự thật phía sau gây chấn động

Đám cưới náo loạn: Cô gái bất ngờ tát chú rể, sự thật phía sau gây chấn động

Vừa biết vợ từng kết hôn, tôi muốn dừng lại nhưng mẹ khiến tôi sững sờ

Vừa biết vợ từng kết hôn, tôi muốn dừng lại nhưng mẹ khiến tôi sững sờ

Khi người vợ gánh cả gia đình: Bài học đắt giá từ cuộc hôn nhân sai lầm

Khi người vợ gánh cả gia đình: Bài học đắt giá từ cuộc hôn nhân sai lầm

Vợ đi công tác, chồng 'hí hửng' đưa nhân tình về mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Vợ đi công tác, chồng 'hí hửng' đưa nhân tình về mà không biết 1 que tăm đã tố cáo chuyện tày trời

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay

Được chồng chiều chuộng hết mực, nhưng nỗi đau phía sau không ai hay