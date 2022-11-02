Đêm tân hôn đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm của cặp vợ chồng trẻ

Tâm sự gia đình 02/11/2022 08:02

Mãi sau này vợ anh vẫn cứ kể lại chuyện đêm tân hôn cho mọi người nghe. Ai cũng cười nắc nẻ vì anh ngố tàu quá mức. Nhưng giờ thì thôi rồi khi anh đã là bố của 2 đứa trẻ.

Không phải anh là chàng trai cổ hủ hay gì đâu. Nhưng anh cũng hơi có cái tính dị khác người. Anh không có ý định gần gũi với ai khi mình không chắc chắn về muối quan hệ của bản thân đối với đối phương.

Chắc hẳn không ai tin rằng chàng trai 25 tuổi như anh vẫn còn "tân" vì chưa từng có quan hệ nam nữ với bất kì cô gái nào. Anh chuẩn bị cưới vợ và cũng hồi hộp lắm khi vợ anh bằng tuổi. Anh sợ bản thân không có kinh nghiệm sẽ khiến vợ không hài lòng.

Yêu nhau cũng được hơn 1 năm thôi nhưng anh muốn cưới sớm, kẻo mất rồi hối không kịp. Bố mẹ anh cũng muốn có cháu bồng cháu bế rồi. Với cả anh thì ham hố rồi nên cưới luôn khi được cả bố mẹ hai bên gia đình đều nhiệt tình ủng hộ.

Đêm tân hôn đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm của cặp vợ chồng trẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cưới diễn ra vô cùng êm đẹp, hạnh phúc. Mọi chuyện đúng như anh dự đoán chỉ có đêm tân hôn là chuyện bi hài đã xảy ra mà thôi. Vào phòng tân hôn được trang trí vô cùng lộng lẫy, anh cười vui lắm khi thấy vợ đón mình trên giường bằng 1 chiếc váy ngủ vô cùng quyến rũ. Nhưng rồi anh thấy mình lóng ngóng vô cùng. Lên giường anh làm gì cũng luống cuống bị vợ bắt bài luôn hỏi lại:

- Đừng nói với vợ đây là lần đầu tiên của anh đấy nhé? – anh cà cuống phản bác:

- Bậy, lần đầu tiên thế nào được. Anh dày dặn kinh nghiệm lắm đấy nhé. – vợ anh cười khoái chí:

- Được rồi, em sẽ chờ xem cái kinh nghiệm của anh được đến đâu.

- Anh sẽ chứng minh cho vợ thấy.

Anh xem phim học hỏi kinh nghiệm rồi. Nhưng đến khi mà nhập cuộc thật thì mới lộ rõ mình là tân binh mà thôi. Đang gần gũi vợ chuẩn bị đến đoạn cao trào thì thảm hơn nhiều khi đột ngột khu nhà anh bị mất điện. Đèn điện phụt tắt anh không biết làm thế nào được ngơ ngác vô cùng. Vợ tiếp tục cười anh thì anh hổn hển:

Đêm tân hôn đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm của cặp vợ chồng trẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Anh xin lỗi vợ, sau anh bù cho vợ nhé.

Thế là đêm tân hôn chứng minh bản lĩnh đàn ông của anh hoàn toàn bị hủy hoại chỉ vì mất điện. Mò mẫm đêm tân hôn lần đầu có lẽ chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất. Mãi sau này vợ anh vẫn cứ kể lại chuyện đêm tân hôn cho mọi người nghe. Ai cũng cười nắc nẻ vì anh ngố tàu quá mức. Nhưng giờ thì thôi rồi khi anh đã là bố của 2 đứa trẻ.

Thỉnh thoảng nghĩ lại ngày ấy anh vẫn thấy không thể nào thôi cười vì chính bản thân mình được. Cuộc sống của vợ chồng anh vẫn luôn hạnh phúc cho dù đêm tân hôn có hơi hụt hẫng. Có lẽ đó cũng chính là kỉ niệm khiến cả vợ và anh cả đời không thể nào quên.

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