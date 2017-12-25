Đem đồ thừa khi đi ăn với bồ về cho vợ, vợ phát hiện chỉ nói 1 câu khiến chồng ôm mặt hối hận

Đổi lại cuộc sống nghèo khó chính là tình yêu thương của cả hai dành cho nhau. Những ngày cuối tháng chưa được nhận lương, anh chị nhường nhau từng miếng thịt. Người ngoài thì không biết nhìn chỉ thấy chị khổ. Nhưng người vợ như chị lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một người đàn ông như anh ở bên cạnh mình cho dù không được giàu có chỉ cần có tình cảm chân thành dành cho nhau là đã đủ.

Ngày mới kết hôn, cuộc sống của anh chị gặp vô cùng nhiều khó khăn. Anh chỉ là công nhân thời vụ, chỉ khi nào có việc mới có tiền. Còn chị là công nhân may, lương cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Ngày đó, anh đã cảm động trước người phụ nữ bên cạnh mình biết bao nhiêu. Trời không phụ lòng người khi anh có được chỗ đứng trong thương trường, việc kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Anh kiếm nhiều tiền hơn, công việc cũng bận hơn nên không còn nhiều thời gian cho chị.

Mỗi người có một cuộc sống riêng, một số phận riêng và cuộc đời của chị gắn liền với anh. Chị chỉ có suy nghĩ như vậy nên lúc nào cũng cố gắng vì tương lai của cả hai. Anh là người nhạy bén, học hành không cao tuy nhiên lại rất thích kinh doanh và có duyên với nó. Tích góp suốt 3 năm trời, chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà, sinh con cuối cùng chị đưa cho anh muốn anh thử lập nghiệp theo một con đường khác.

Chị muốn có bầu nhưng anh nói muốn công việc thật sự ổn định rồi hãy có con. Chị nghe theo miễn cưỡng đồng ý với ý nguyện của anh để anh chuyên tâm làm việc của mình. Vậy mà, chỉ sau đó 2 năm, anh đã dần thay đổi.

Chị chờ đợi anh sẽ quay về như trước kia, trở thành người đàn ông luôn yêu thương chị, chăm sóc cho chị - Ảnh: Internet

Bất cứ người phụ nữ nào cũng nhận ra sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh mình. Chỉ có điều cô ấy có nói ra hay không mà thôi. Chị chờ đợi anh sẽ quay về như trước kia, trở thành người đàn ông luôn yêu thương chị, chăm sóc cho chị.

Nào ngờ, anh ham vui, ham chơi với cô nhân tình trẻ của mình quên mất những lời hẹn thề dành cho chị. Anh đưa cho chị tiền để tiêu, chị từ chối nói rằng:

- Đây là công sức bao năm anh vất vả mới có được. Anh giữ lấy để tiếp tục làm vốn cho việc kinh doanh. Công việc của em thu nhập vẫn đủ để lo cho gia đình nên anh đừng lo.

Anh đã chẳng biết ơn người vợ như chị mà thản nhiên đem chiếc thẻ ngân hàng chứa đầy tiền đó cho bồ mình. Cô ta thậm chí còn cười chê anh:

- 200 triệu, bằng đó thì em tiêu được mấy ngày. Anh nghĩ anh có thể nuôi em với số tiền ít ỏi này sao?

- Anh, anh đang khó khăn nên là...

- Thôi, em không muốn nói với anh nữa. Em muốn đi ăn chút gì đó.

- Được, anh đưa em đi ăn đồ nướng nhé.

Nhân tình anh gật đầu theo anh đến quán nướng cùng ăn uống. Anh và cô ta không ăn nhiều nên bỏ lại rất nhiều thịt thừa. Anh liền nói:

- Để anh gói về nhé. Còn nhiều thịt thế này phí quá.

- Anh nhà quê thế, gói về anh tự ăn em không ăn đâu. Không thì đem về cho vợ anh ấy.

- Được rồi, đồ ngon cho em, còn đồ thừa anh đem về cho vợ có được không?

- Thế còn được. – cô nhân tình cười rồi cùng anh về phòng trọ.

Anh trở về nhà sau khi đưa cô bồ tới phòng xách theo túi thịt thừa từ quán ăn về. Nhìn thấy túi thịt, anh đưa vợ rồi nói:

Em biết thịt anh đi ăn với ai - Ảnh: Internet

- Em ăn đi, đây là thịt anh ăn ở cơ quan còn dư nhiều quá không đem về thì phí nên là...

- Em biết thịt anh đi ăn với ai. Em chỉ muốn nhắc anh một câu thôi.

- Em muốn nói gì?

- Chúng ta là vợ chồng đúng không anh? Khổ đau chúng ta cùng nhau chịu khổ, gánh vác. Sao đến khi cuộc sống khá hơn anh lại muốn tìm người phụ nữ khác hưởng phúc cùng anh chứ không phải em người đã đồng cam cộng khổ với anh suốt thời gian qua?

- Anh... anh xin lỗi vợ.

- Em chỉ muốn anh nên hiểu, mọi thứ đều có giá của nó. Em muốn anh hãy tôn trọng em, yêu thương em giống như việc em đã làm với anh vậy.

- Anh sai rồi vợ à, anh xin lỗi.

Anh quỳ xuống ôm lấy chân vợ xin lỗi. Anh sai, là anh sai thật rồi. Đến khi này anh mới nhận ra, chỉ có người phụ nữ đã ở bên cạnh mình, người đã cùng anh cố gắng phấn đấu suốt những năm qua mới xứng đáng được anh chăm sóc, được anh bảo vệ.