Đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm để tân hôn

Tâm sự gia đình 22/10/2017 10:59

Đàn ông mà bất cứ gã đàn ông nào cũng mong muốn được chứng minh bản lĩnh của mình đối với người phụ nữ của họ. Bởi thế mà anh cũng vậy và cái kết bi hài cho chàng trai trẻ lần đầu làm chuyện ấy.

Không phải anh là chàng trai cổ hủ hay gì đâu. Nhưng anh cũng hơi có cái tính dị khác người. Anh không có ý định gần gũi với ai khi mình không chắc chắn về muối quan hệ của bản thân đối với đối phương.

Chắc hẳn không ai tin rằng chàng trai 25 tuổi như anh vẫn còn "tân" vì chưa từng có quan hệ nam nữ với bất kì cô gái nào. Anh chuẩn bị cưới vợ và cũng hồi hộp lắm khi vợ anh bằng tuổi. Anh sợ bản thân không có kinh nghiệm sẽ khiến vợ không hài lòng.

Yêu nhau cũng được hơn 1 năm thôi nhưng anh muốn cưới sớm, kẻo mất rồi hối không kịp. Bố mẹ anh cũng muốn có cháu bồng cháu bế rồi. Với cả anh thì ham hố rồi nên cưới luôn khi được cả bố mẹ hai bên gia đình đều nhiệt tình ủng hộ.

Ngày cưới diễn ra vô cùng êm đẹp, hạnh phúc. Mọi chuyện đúng như anh dự đoán chỉ có đêm tân hôn là chuyện bi hài đã xảy ra mà thôi. Vào phòng tân hôn được trang trí vô cùng lộng lẫy, anh cười vui lắm khi thấy vợ đón mình trên giường bằng 1 chiếc váy ngủ vô cùng quyến rũ. Nhưng rồi anh thấy mình lóng ngóng vô cùng. Lên giường anh làm gì cũng luống cuống bị vợ bắt bài luôn hỏi lại:

Đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm để tân hôn - Ảnh 1
Ngày cưới diễn ra vô cùng êm đẹp, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

- Đừng nói với vợ đây là lần đầu tiên của anh đấy nhé? – anh cà cuống phản bác:

- Bậy, lần đầu tiên thế nào được. Anh dày dặn kinh nghiệm lắm đấy nhé. – vợ anh cười khoái chí:

- Được rồi, em sẽ chờ xem cái kinh nghiệm của anh được đến đâu.

- Anh sẽ chứng minh cho vợ thấy.

Anh xem phim học hỏi kinh nghiệm rồi. Nhưng đến khi mà nhập cuộc thật thì mới lộ rõ mình là tân binh mà thôi. Anh thậm chí còn không tìm nổi của vợ ở đâu. Vợ anh cứ thấy anh mân mê càng cười nắc nẻ. Đang gần gũi vợ chuẩn bị đến đoạn cao trào thì thảm hơn nhiều khi đột ngột khu nhà anh bị mất điện. Đèn điện phụt tắt anh không biết làm thế nào được ngơ ngác vô cùng. Vợ tiếp tục cười anh thì anh hổn hển:

- Để anh chứng minh cho vợ thấy nhé. Anh sẽ chứng minh rằng anh giỏi đến thế nào.

Cô vợ nằm im ở dưới cho anh hì hục làm mọi chuyện, mãi một lúc sau anh mới có thể tiếp cận vợ mà chưa được 2 phút đã xong rồi. Vợ lại hỏi:

- Ơ thế đã xong rồi à?

- Anh... anh... anh cũng không biết.

- Ông xã của em thế này đấy. Thôi lần đầu em tha cho. Dù gì nay cũng mệt rồi em cũng mệt. Ai dè mất trinh thế này đây còn chưa kịp cảm giác gì đã xong mất rồi.

Đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện và cái kết đầy thú vị khi mò mẫm để tân hôn - Ảnh 2
Đang chứng minh bản lĩnh đàn ông thì nhà mất điện - Ảnh minh họa: Internet

- Anh xin lỗi vợ, sau anh bù cho vợ nhé.

Thế là đêm tân hôn chứng minh bản lĩnh đàn ông của anh hoàn toàn bị hủy hoại chỉ vì mất điện. Mò mẫm đêm tân hôn lần đầu có lẽ chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất. Mãi sau này vợ anh vẫn cứ kể lại chuyện đêm tân hôn cho mọi người nghe. Ai cũng cười nắc nẻ vì anh ngố tàu quá mức. Nhưng giờ thì thôi rồi khi anh đã là bố của 2 đứa trẻ.

Thỉnh thoảng nghĩ lại ngày ấy anh vẫn thấy không thể nào thôi cười vì chính bản thân mình được. Cuộc sống của vợ chồng anh vẫn luôn hạnh phúc cho dù đêm tân hôn có hơi hụt hẫng. Có lẽ đó cũng chính là kỉ niệm khiến cả vợ và anh cả đời không thể nào quên.

Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế'

Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế'

Hối hận muộn màng của một người đàn ông đã có gia đình chính là khi tự tay đánh mất hạnh phúc mà mình đang có chỉ vì một phút ham vui nhất thời.

Xem thêm
Từ khóa:   đêm tân hôn vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới