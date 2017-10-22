Vợ về nhà ngoại, chồng dẫn bồ về ngủ cùng nhưng lúc đang sục sạo khắp người thì sờ thấy thứ quen quen khiến anh chết ngất

Tâm sự gia đình 22/10/2017 10:56

Đàn ông hầu như ai cũng như ai, có mới nới cũ, có cơm lại thèm phở. Vì vậy, để làm 1 người vợ thông minh thì không thể suốt ngày đi theo đánh ghen mà phải biết “mềm nắn rắn buông”. Có thế thì mới mong có được một gia đình hạnh phúc.

Sau khi sinh 2 đứa con, Nga không còn xinh đẹp, thon thả như xưa nữa, mà thay vào đó là những ngấn mỡ, những đường rạn nứt và cả bộ ngực sập xệ. Làm phụ nữ là thiệt thòi như thế, bắt buộc phải hy sinh bản thân mình vì chồng vì con. Thế nhưng đâu phải người chồng nào cũng hiểu và thông cảm cho vợ.

Lúc đầu, Tuấn rất yêu vợ, đi đến đâu bạn bè đều trầm trồ khen ngợi Tuấn có cô vợ xinh đẹp, mặn mòi. Nhưng giờ đây anh không bao giờ dẫn vợ đến nơi đông người vì xấu hổ.

Biết như vậy, Nga cũng ý thức được việc phải giảm cân, chăm sóc sắc đẹp. Thế nhưng, việc ở cơ quan, việc gia đình rồi chăm lo cho 2 đứa con đã ngốn hết sạch thời gian của cô, thậm chí cô còn không có thời gian để tâm đến chồng để khi anh có bồ bên ngoài lúc nào cũng không hay.

1 lần vô tình đọc được tin nhắn điện thoại, Nga mới tá hỏa nhận ra cô bồ của chồng chính là người đàn bà góa bụa vừa chuyển đến khu này được mấy tháng.

Không như những người vợ khác vừa phát hiện chồng ngoại tình thì liền lồng lên đánh ghen, Nga lẳng lặng theo dõi động thái của anh để chờ đến thời cơ thích hợp.

Hôm đó, Nga dắt 2 con ra thì gặp chồng đi làm về, cô nói:

- 20/10 mẹ bảo đưa 2 cháu sang với bà, đằng nào vợ chồng mình cũng chả có lễ lạt gì nên em và con sang đó ngủ 1 đêm mai về nhé.

Tuấn gật đầu ngay không chần chừ:

- Ừ, đi vui vẻ nhé 3 mẹ con.

Thấy thái độ hí hửng của chồng như vậy, Nga thừa biết anh sắp làm gì, nhưng cô vẫn dẫn con đi. Quả thực 1 lúc sau, Tuấn tắm xong liền gọi bồ sang:

- Em ơi, hôm nay con vợ anh về ngoại rồi, sang đây chúng ta làm vài nháy nhé.

Đương nhiên cô bồ đồng ý:

- Anh mở sẵn cửa rồi nằm trong phòng tắt điện chờ em, không thì hàng xóm nhìn thấy lại nghi ngờ. Em sang liền.

Vợ về nhà ngoại, chồng dẫn bồ về ngủ cùng nhưng lúc đang sục sạo khắp người thì sờ thấy thứ quen quen khiến anh chết ngất - Ảnh 1
Vợ về nhà ngoại, chồng dẫn bồ về - Ảnh minh họa: Internet

Tuấn háo hức làm theo, chỉ 10 phút sau đã thấy cô bồ mở cửa phòng đi vào lao ngay lên người mình khi điện còn chưa kịp bật. Tuấn cười nói:

- Hôm nay em máu thế. Được rồi, cho em tới bến luôn.

Nói rồi anh vật cô nằm dưới và điên cuồng lao vào. Nhưng lúc đang sục sạo khắp người bồ thì bỗng sờ thấy thứ quen quen đó khiến Tuấn chững lại. Anh chạy vội ra cửa bật đèn lên thì ôi thôi xong..:

- Em..em…là em sao?

Thấy chồng lắp bắp nói không nên lời, Nga cười khẩy:

- Là tôi, anh sờ thấy cái bụng mỡ của tôi nên nhận ra hả? Không ngờ anh cũng quan tâm tôi gớm nhỉ.

Tuấn còn chưa hết choáng thì vợ anh nói:

- Có phải anh định hỏi tại sao tôi lại có mặt ở đây không? Anh cứ nghĩ tôi ngu ngốc không biết gì à? Tôi biết anh và cô ta qua lại với nhau từ lâu rồi nhưng cứ giả vờ để xem anh có hối cải hay không? Nhưng càng ngày anh càng quá đáng. 2 đứa con tôi đang để bên nhà cô ta đó, anh sang đón chúng về đi.

Tuấn trợn măt:

- Em…đã làm gì cô ấy?

Nghe chồng hỏi, Nga cười đau đớn:

- Anh yên tâm, tôi không giật tóc móc mắt cô ta đâu, chỉ nhờ cô ta làm 1 vài việc theo lệnh thôi, ví dụ như hẹn anh đêm nay đó.

Thấy chồng không trả lời cũng không hối cải, lại còn lo lắng cho cô nhân tình kia, Nga biết mình tuyệt vọng hoàn toàn, có lẽ cô phải viết đơn ly dị thôi.

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...

Anh hất tay vợ ra khỏi người mình ra khỏi phòng. Ném túi thuốc vừa mua về lên giường, anh hối hận quá.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình vợ cao tay ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới