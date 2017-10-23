Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế'

Tâm sự gia đình 23/10/2017 07:30

Hối hận muộn màng của một người đàn ông đã có gia đình chính là khi tự tay đánh mất hạnh phúc mà mình đang có chỉ vì một phút ham vui nhất thời.

Câu chuyện nào cũng như câu chuyện nào, tình yêu rồi  hôn nhân, c mẹ chồng nàng dâu hay cả  ngoại tình. Nhưng trong mỗi trường hợp đều có lý do riêng của nó. Cũng bởi thế nên chuyện tình cảm của con người khiến chúng ta khó có thể kiểm soát được nhất.

Anh cũng từng yêu thương vợ mình suốt 7 năm rồi mới kết hôn. Vậy mà về làm vợ làm chồng còn chưa được 4 năm anh đã chán vợ, ghét vợ lắm rồi. Chuyện thì cũng vẫn vậy, ngày anh được lên chức bố anh đã vui, hạnh phúc và hãnh diện đến thế nào. Nhưng chỉ nhanh chóng sau đó chị đã khiến anh vô cùng chán nản với cái thân hình sồ sề, xấu xí của mình.

Chị biết chứ, biết mình béo lên quá nhiều. Việc tăng cân nhanh đến nỗi người chị nặng lên cả chục cân. Trước kia thon gọn được bao nhiêu thì bây giờ lại béo lên bấy nhiêu. Sao anh quen mắt cho được. Đàn ông vốn yêu cái đẹp mà.

Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế' - Ảnh 1
Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc con cái, chị chẳng còn có thời gian dành cho bản thân. Đợi con 1 tuổi để cố gắng tập tành lấy lại người cũng không có. Càng ngày chị càng phát tướng lên rồi anh ngoại tình sau đó. Năm đó con gái của anh chị cũng mới hơn 2 tuổi. Có lẽ chị đã không bao giờ biết chuyện vì anh giấu kín lắm.

Có chê bai chuyện vợ mình xấu xí sau sinh nhưng cũng không đến mức anh có ý định bỏ vợ. Dạo gần đây chị lại tăng cân nữa rồi, hình như cơ thể chị hấp thụ dễ dàng quá. Ngày hôm đó, anh nhìn chị rồi miệt thị khi chị chì chiết anh chuyện ngoại tình:

-Cô nhìn lại mình đi, nếu cô không thế này thì đâu đến nỗi tôi phải đi ngoại tình cơ chứ?

- Anh.. anh nói vậy sao? Trước kia chẳng phải anh cũng từng thương yêu em tại sao giờ lại như thế?

- Tại sao à, cô đứng trước gương mà ngắm đi, trèo lên cân mà cân xem. Người lùn 1 mẩu mà nặng cả tạ cô xem có ai chấp nhận nổi không?

Anh nói đoạn rồi bỏ đi, chị chỉ biết khóc. Từ hôm đó trở đi chị có chế độ ăn riêng, chị giảm cân, nhất định phải giảm cân mới được. Chị quyết tâm lắm, con lớn hơn rồi chị gửi con đi nhà trẻ. Thời gian của chị là tập luyện, chạy bộ, chạy ở phòng tập, chạy ở ven hồ. Chị chăm chỉ như 1 con ong cần mẫn rồi ăn uống cũng ít đi. Chế độ ăn của chị không cung cấp đủ dinh dưỡng đến nỗi chị thường xuyên thấy chóng mặt và đói.

Cố gắng của chị cũng được đền đáp khi tuần đầu tiên luyện tập chị giảm những 5 cân liền. Thấy cơ thể gầy hơn 1 chút chị càng có động lực tập nhiều hơn, ăn ít đi. Nhưng rồi 1 tháng sau, cơ thể chị yếu quá.

Ham vui với bồ đến sáng mới về nhà thì chết điếng khi nghe tiếng con gái nức nở: 'Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế' - Ảnh 2
Chết điếng khi thấy vợ ngất - Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó anh chẳng về nhà. Chị đón con ở trường về đến nhà, cho con ăn xong thì chị cùng con đi ngủ. Nhưng rồi chị mệt quá, cứ thế chị thiếp đi mê man. Chị ngất rồi, con gái chị dậy sớm thấy mẹ chưa dậy nên gọi. Bình thường gọi là mẹ liền chơi với cô bé, nhưng giờ mẹ chẳng hề động đậy. Cô bé nấc lên nức nở:

- Mẹ ơi, mẹ dậy đi sao mẹ cứ nhắm mắt mãi thế? – lúc này anh mới về, anh đến bên chị thấy mặt chị tái mét lập tức hét lên:

- Hà, em bị sao thế này? Em tỉnh lại đi.

Tiếng thở của chị yếu quá, cơ thể chị vẫn ấm nhưng nóng ran. Đến viện bác sĩ nhìn anh ngao ngán:

-Thiếu chút nữa là anh mất vợ rồi.  Vợ anh tập luyện kiểu gì mà ăn uống không đầy đủ. Trong dạ dày cô ấy có lẽ phải 3 ngày không có một thứ gì rồi.

- Tôi, tôi... thật sự tôi...

- Thôi đi mà chăm vợ đi, các anh chồng thời nay chán quá. Vợ sinh xong có béo có xấu thì cũng phải thương vợ chứ để vợ thế này thật vô lương tâm.

Anh nhìn vợ nằm trên giường bệnh, tay cầm chặt lấy bàn tay vợ anh thấy tay vợ gầy đi nhiều quá. Là tại anh, chỉ vì anh quá đam mê chuyện ngoại tình. Anh chỉ cầu mong vợ sớm khỏe lại. Lúc vợ tỉnh lại anh hứa sẽ xin lỗi cô ấy, sẽ không gặp lại nhân tình và quan tâm vợ nhiều hơn.

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...

Anh hất tay vợ ra khỏi người mình ra khỏi phòng. Ném túi thuốc vừa mua về lên giường, anh hối hận quá.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm vợ sau sinh hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới