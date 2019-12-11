Đàn ông sau ly hôn: Hối hận vì mất đi hạnh phúc đích thực

Tâm sự gia đình 11/12/2019 14:32

Nhưng rồi, cuộc sống của người đàn ông sau ly hôn không phải là tự do, là giải thoát như bạn nghĩ. Những cuộc vui, chơi mãi rồi cũng có lúc tàn. Tỉnh dậy sau những cơn say là lúc bạn thấy trống vắng và cô đơn nhất.

Đàn ông sẽ không biết giá trị của người vợ cho đến khi cô ấy rời xa. Họ sẽ không biết giá trị thực sự của gia đình, của tình thân cho đến hạnh phúc đổ vỡ, vợ chồng con cái chia lìa. Và rất nhiều đàn ông sau ly hôn đã hối hận ngập tràn mà thốt lên rằng: “Giá như mình đối đãi với vợ con tốt một chút thì đã không mất đi hạnh phúc đích thực rồi!".

dan ong sau ly hon 1
Nhiều người đàn ông chỉ nhận ra giá trị của vợ khi cô ấy đã rời xa - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của bạn thân tôi giống y như vậy. Chơi thân với nhau từ nhỏ, tôi biết rất rõ về gia đình cũng như tính cách của bạn. Tôi từng ghen tị mà nghĩ rằng tại sao cuộc sống lại ưu ái cho bạn rất nhiều thứ: Sinh ra trong gia đình giàu có, có ngoại hình đẹp, ra trường ba mẹ lo cho một chỗ làm với thu nhập rất khá… Khi bạn cưới vợ, đó là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương và hiền lành. 4 năm kết hôn, bạn có một thằng nhóc lên 2 giống bạn như đúc. Một cuộc sống như vậy là mơ ước của biết bao nhiêu người.

Đôi khi người ta có mọi thứ quá dễ dàng lại không biết trân trọng. Có vợ đẹp, có con ngoan nhưng bạn tôi lại thờ ơ và rất ít quan tâm gia đình của mình. Từ hồi độc thân, bạn đã nổi tiếng sống phóng khoáng, ăn chơi nên kết hôn rồi bạn vẫn như vậy. Thậm chí, ngay trong ngày vợ sinh con, đêm ấy vẫn thấy bạn đi ăn nhậu. Tôi hỏi thì bạn trả lời: “Có ba mẹ 2 bên trong đó lo hết rồi. Tao có biết gì về chuyện sinh đẻ của phụ nữ đâu. Vả lại, tới những chỗ đó tao thấy dơ dơ thế nào…”.

Tôi cũng biết vợ bạn. Nửa đêm, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những cuộc gọi cô ấy hỏi rằng có biết chồng đi đâu không? Cô ấy còn nhờ tôi khuyên bảo chồng bớt ăn nhậu, bớt chơi bời lại… Không hiểu quá nhiều về cuộc sống hôn nhân của bạn nhưng tôi cũng đoán được những khổ tâm, mệt mỏi của vợ bạn. Và sau 4 năm kết hôn, vợ bạn chủ động viết đơn ly hôn.

dan ong sau ly hon 2
Sau 4 năm kết hôn, vợ bạn quá chán chường nên chấp nhận ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày ra tòa, bạn tôi tổ chức một bữa ăn nhậu và bảo rằng mừng vì mình sắp được giải thoát, sắp được tự do rồi. Bạn tôi bảo: “Chỉ có cha mẹ là không thể bỏ. Còn vợ thì không cô này thì cũng có cô khác thôi”. Thật tâm mà nói, tôi thấy bạn mình quá đáng. Người vợ của bạn đã chịu đựng, đã hy sinh quá nhiều. Đến mức đưa nhau ra tòa bạn vẫn không hề nhận ra sai lầm của mình.

Sau khi vợ chồng ly hôn, cuộc sống của bạn không phải là tự do, là giải thoát như bạn nghĩ. Những cuộc vui, chơi mãi rồi cũng có lúc tàn. Tỉnh dậy sau những cơn say là lúc bạn thấy trống vắng và cô đơn nhất. Bạn có qua lại với vài cô gái nhưng những người đó đến cũng chỉ vì ví tiền của bạn mà thôi. Bạn bắt đầu nhớ những quan tâm, chăm sóc của vợ khi mình say xỉn, bệnh tật. Nhớ tiếng cười sằng sặc của thằng con. Nhớ những bữa cơm ngon, những lúc gia đình vui vẻ…

dan ong sau ly hon 3
Chính sự vô tâm của bạn đã đẩy vợ con ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đến nhà bạn chơi. Căn nhà rộng rãi, sang trọng bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường. Nhà bếp thì đầy vỏ mì tôm vung vãi, quần áo bẩn thì vứt lung tung… Ly hôn 4 tháng, bạn tôi như già thêm cả chục tuổi. Bạn bảo rằng quá hối hận vì những gì mình đã gây ra cho vợ con. Chính sự vô tâm, vô tình của mình đã đẩy vợ con ra đường. Nhưng sự hối hận của bạn bây giờ, có thay đổi được gì nữa không?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Lấy chồng là một sự chọn lựa, nếu sai thì chọn lại

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Lấy chồng là một sự chọn lựa, nếu sai thì chọn lại

Nhiều người khuyên, đàn bà một đời chồng đừng nên tái hôn mà hãy sống như vậy sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhưng riêng tôi thì suy nghĩ khác, tôi vẫn sẽ chọn kết hôn nếu gặp một người đàn ông phù hợp với mình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng ly hôn chồng vô tâm hạnh phúc đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 5 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại