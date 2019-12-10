Đàn bà lấy nhầm chồng chẳng khác gì mầm xanh mọc trên mảnh đất khô cằn

Phụ nữ yêu 10/12/2019 11:08

Hôn nhân cũng như bất kỳ mối quan hệ nào trên đời cũng đều có nhân quả, có qua lại. Đàn ông muốn vợ ngoan thì trước tiên phải là người chồng tốt. Người đàn bà lấy nhầm chồng như mầm xanh mọc trên mảnh đất khô cằn.

Người đời thường ví von mối quan hệ tương quan giữa chồng và vợ giống như đất với cây vậy. Đất tốt, cây vươn mình trổ sinh hoa trái. Đất cằn cỗi, cây héo hon, chết yểu. Những người đàn bà lấy nhầm chồng, rồi cũng như mầm xanh mọc nhầm mảnh đất khô cằn, sớm hay muộn rồi cũng sẽ lụi tàn.

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Mối quan hệ tương quan giữa vợ và chồng giống như cây và đất vậy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lấy vợ, ai cũng mong lấy được một người phụ nữ vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa biết quan tâm chu đáo gia đình. Ngày rước dâu, cô gái nào cũng rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc, trái tim đầy kỳ vọng vào cuộc hôn nhân của mình. Nhưng sống chung 1 thời gian, vẻ rực rỡ biến mất, sự dịu dàng cũng không còn nữa, thay vào đó là những nỗi buồn trên mắt, những giọt nước mắt hàng đêm. Thậm chí nhiều phụ nữ đã trở nên chua ngoa, cay nghiệt.

Trước và sau khi cưới, phụ nữ giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Thấy vợ than vãn, nhàu nhĩ, đàn ông quay ra chê bai, nhàm chán. Không ít người còn so sánh vợ với những người đàn bà ngoài kia. Thậm chí, họ không ngại ngần thốt ra những câu hết sức đau lòng: “Vợ người ta lúc nào cũng ngọt ngào, xinh đẹp. Nhìn vợ mình thì chán ngấy lên được!”.

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Đàn ông chê bai vợ hãy nhớ lại rằng trước khi kết hôn cô ấy là người thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Những gã đàn ông vô tâm à, trước khi thốt lên những câu đó hãy nhớ lại trước khi kết hôn vợ mình là người phụ nữ như thế nào? Chẳng phải anh từng mê mẩn vóc dáng, nụ cười ấy? Chẳng phải, ngày trước anh từng rất khó khăn khi cạnh tranh với những chàng trai khác để có được cái gật đầu hò hẹn? Chẳng phải anh đã sung sướng vô cùng khi nhận được cái gật đầu đồng ý kết hôn? Nhưng tại sao cô ấy lại trở thay đổi nhiều như vậy? Câu trả lời chính là vì có một người chồng không tốt như anh đấy!

Cưới vợ rất dễ nhưng có mấy người đàn ông biết làm chồng? Bao nhiêu người đàn ông, sau đám cưới rình rang ấy đã chẳng thể hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của một người chồng. Bao nhiêu gánh nặng, lo toan đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của vợ. Việc nhà cửa, cơm nước, con cái…cũng chẳng bao giờ đụng tay vào. Đến bữa thì ngồi vào mâm, về nhà thì yêu cầu nhà cửa sạch sẽ như lau mà có bao giờ biết đến những giọt mồ hôi và nước mắt của vợ.

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Đàn ông muốn vợ ngoan thì bản thân mình phải là người chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hình ảnh của người vợ chính là sự phản ánh chính xác nhất những gì họ nhận được từ người đàn ông. Đừng so sánh vợ với những người phụ nữ ngoài kia mà hãy tự hỏi những người đàn ông đó đã cho vợ điều gì? Phụ nữ thảnh thơi, xinh đẹp hay nhàu nhĩ, tàn tạ chính là do cách đối xử của chồng mà ra cả. Chồng tệ bạc, vô tâm thì làm sao cô ấy có thể dịu dàng và xinh đẹp mãi được.

Hôn nhân cũng như bất kỳ mối quan hệ nào trên đời cũng đều có nhân quả, có qua lại. Đàn ông muốn vợ ngoan thì trước tiên phải là người chồng tốt. Bằng không, đối xử vô tâm, vô tình thì chỉ nhận về một cuộc hôn nhân đầy mệt mỏi, chán chường.

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