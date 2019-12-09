Vì đàn ông vô tâm nên đàn bà buộc lòng phải mạnh mẽ

Phụ nữ yêu 09/12/2019 11:44

'Chẳng ai biết được rằng sau lưng những người đàn bà mạnh mẽ như chị đã phải chịu đựng điều gì. Khổ sở quá, đắng chát quá ngoài kiên cường thì còn cách nào khác nữa đâu!”.

Người ta thường ngưỡng mộ những người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường. Những người đàn bà ấy như cây xương rồng gai góc, không cần ai chở che, không cần nương dựa vào ai vẫn sống rất ổn. Nhưng thật tâm mà nói, không có người đàn bà nào muốn bản thân mình phải gồng mình lên để sống như một người đàn ông. Đàn bà mạnh mẽ bởi vì người đàn ông bên cạnh vô dụng và không đủ yêu thương.

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Đàn bà mạnh mẽ, không cần nương dựa ai vẫn sống rất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không nói ra, chắc hẳn không ai nghĩ rằng một người phụ nữ thành công và đầy nghị lực như chị lại từng có những tháng ngày sống trong nước mắt và cô đơn. Chị có một người chồng vô tâm và tệ hơn nữa là rất vô dụng. Một tuần 7 ngày, chồng chị nhậu hết cả 7. Rượu đã biến anh ta từ một người đàn ông hiền lành thành một kẻ bạc nhược, hèn kém. Lấy chồng gần 10 năm, chị chưa bao giờ biết đến đồng tiền do chồng làm ra. Chị một mình gồng mình lên nuôi 3 đứa con, nuôi luôn cả chồng.

Chị khóc hết nước mắt, khuyên nhủ, van lơn chồng hãy thay đổi. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Chị nhờ ba mẹ chồng khuyên nhủ, mong anh chí thú làm ăn, cùng chị nuôi con. Nhưng chồng chị ngày càng tệ hơn. Sống với một người chồng như vậy, chị héo hon như tàu lá. Nhiều lần chị tự hỏi, mình có chồng để làm gì? Chị chỉ có một ước mong rất đỗi giản đơn là vợ chồng con cái bình yên mà bên nhau vậy mà sao quá khó.

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Nhiều lần chị tự hỏi có chồng để làm gì? - Ảnh minh họa: Internet

Chị khổ sở lắm, xót xa lắm. Nhưng rồi chị nhận ra rằng, mình có khóc mãi, oán trách mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì. Con chị vẫn nheo nhóc, thua kém bạn bè và chị vẫn mãi chỉ là người đàn bà bị cô đơn nhấn chìm. Chị gạt nước mắt, viết đơn ly hôn và làm lại cuộc đời. Nhìn con, chị tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ để tương lai của con tươi sáng hơn.

Chị vay mượn bạn bè, họ hàng, bán đến món trang sức cuối cùng để lấy vốn mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nhờ trời thương, cộng với sự siêng năng tiệm của chị làm ăn khấm khá dần. Rời khỏi người chồng vô dụng, chị thấy cuộc sống mình vui vẻ, thanh thản hơn. Chiều chiều, mấy mẹ con ngồi sum vầy bên mâm cơm chứ chẳng phải cảnh cơm chan nước mắt khi sống với chồng cũ. Bây giờ, chị có tiền để lo cho các con được đầy đủ. Cuộc sống chẳng quá giàu sang nhưng với chị là đã đủ rồi.

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Khổ sở quá, ngoài mạnh mẽ thì còn cách nào khác nữa đâu! - Ảnh minh họa: Internet

Bước qua cuộc hôn nhân bất hạnh, chị trở nên đẹp hơn, mặn mà hơn. Tôi nói rằng mình rất ngưỡng mộ chị và chỉ ước có được 1 phần mạnh mẽ ấy. Chị cười chua chát: “Đâu phải mạnh mẽ là tốt đâu em. Chẳng có ai biết được rằng sau lưng những người phụ nữ mạnh mẽ như chị đã phải chịu đựng điều gì. Khổ sở quá, đắng chát quá ngoài mạnh mẽ thì còn cách nào khác nữa đâu!”.

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