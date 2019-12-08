Không phải số tiền trong ngân hàng, vợ mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời đàn ông

Đàn ông khôn ngoan coi vợ là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình. Họ hiểu rằng, nếu không có vợ cuộc đời mình sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, phức tạp.

Với nhiều người đàn ông, tiền bạc, sự nghiệp, những của cải tích lũy được chính là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Không nói ra, nhưng đàn ông vẫn đặt lên bàn cân để so sánh mình với những người đàn ông khác trong cuộc chiến tiền bạc. Vô hình, họ đặt mình vào một cuộc đua tranh mệt nhoài. Đàn ông à, không phải chiếc ví dày cộm, vợ mới chính là điều quý giá nhất trong cuộc đời đàn ông. Thay vì chạy theo những thứ phù phiếm thì hãy quan tâm và yêu thương hơn người vợ của mình. Người vợ chính là hậu phương vững chắc cho chồng - Ảnh minh họa: Internet Bill Gates khi được hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của ông: Làm từ thiện, trở thành tỷ phú hay việc gì khác? Ông ấy đã trả lời đại ý rằng: Điều quan trọng nhất chính là lấy vợ. Và ông may mắn khi cưới được một người phụ nữ như vợ của mình. Người vợ đã giúp ông thay đổi tư duy, từ một người khô cứng chỉ biết đến công việc trở nên cởi mở, kiên nhẫn và giàu lòng trắc ẩn.

Đúng vậy, không ai có “quyền năng” lớn trong cuộc đời của đàn ông giống như vợ. Bởi một người vợ tốt có thể khiến cuộc đời đàn ông như nở hoa. Những lúc mỏi mệt, cuộc đời bế tắc lại có người tâm sự, giãi bày. Người vợ ấy âm thầm cổ vũ, chăm sóc gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng con cái để đàn ông yên tâm gây dựng sự nghiệp. Ngược lại, một người vợ xấu có thể biến cuộc đời đàn ông rơi vào bi kịch. Một người vợ phung phí, có thể đốt hết tài sản của đàn ông trong phút chốc. Một người vợ không biết vun vén, không biết chu toàn sẽ khiến đàn ông mệt mỏi, chán chường. Đàn ông khôn ngoan chính là người coi vợ là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Những người đàn ông khôn ngoan nhất coi vợ là ưu tiên số 1 cho cuộc đời mình. Họ hiểu rằng, nếu không có vợ cuộc đời mình sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, phức tạp. Đàn ông dù giỏi giang đến mấy nhưng họ chỉ giỏi 1 việc, họ không biết sắp xếp cuộc sống, chu toàn nhà cửa. Vợ chính là người giúp đàn ông làm được tất cả những chuyện đó. Họ hiểu rõ quan tâm và yêu thương vợ cũng chính là giúp cho bản thân mình có được một chỗ dựa vững chắc. Đàn ông sẽ không bao giờ “lỗ vốn” khi yêu thương và chăm sóc gia đình. Bởi vì cho phụ nữ yêu thương thì đàn ông nhận về được nhiều hơn thế.

Không có vợ, cuộc đời của đàn ông chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet Có rất nhiều người đàn ông có chút ít tiền thì liền gạt vợ con sang một bên. Đàn ông càng nhiều tiền thì càng muốn có nhiều người đàn bà bên mình. Họ nghĩ bản thân mình xứng đáng được hưởng thụ, được cung phụng… Họ bỏ bê gia đình, sa vào những cuộc chơi và khiến người vợ rơi vào nỗi cô đơn thăm thẳm. Để rồi, một ngày người vợ chán chường mà buông tay. Đàn ông thành công ngoài xã hội, có vô vàn các mối quan hệ, cực kỳ thành công trong sự nghiệp nhưng để vợ con phải khóc thì cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.

Đàn bà lấy chồng giàu chưa chắc hạnh phúc, nhưng lấy chồng có tâm chắc chắn bình yên Cái phúc của phụ nữ lấy chồng không phải là cưới được chồng giàu mà chính là có một người chồng có tâm.

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