Đàn bà lấy chồng giàu chưa chắc hạnh phúc, nhưng lấy chồng có tâm chắc chắn bình yên

Phụ nữ yêu 06/12/2019 14:16

Cái phúc của phụ nữ lấy chồng không phải là cưới được chồng giàu mà chính là có một người chồng có tâm.

Khi phụ nữ lấy chồng, ai chẳng mong muốn lấy được một người đàn ông vừa giàu có, vừa đẹp trai, lại biết quan tâm và chiều chuộng mình. Thế nhưng, một người đàn ông hoàn hảo như thế trên đời này thật hiếm. Và nếu có, không phải ai cũng đủ duyên để gặp gỡ. Bởi thế, muốn hạnh phúc, phụ nữ đừng cố công đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Hãy yêu và kết hôn với một người đàn ông có tâm.

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Phụ nữ đừng cố đi tìm một người đàn ông hoàn hảo -  Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều người phụ nữ cho rằng, tiền có thể lấp đầy mọi nhược điểm và khiếm khuyết của một người đàn ông. Khi có một chiếc ví dày cộm, đàn ông cao lớn, mập xấu đều không là vấn đề. Khi tiền bạc rủng rỉnh, mọi lỗi lầm, thói xấu chẳng có gì to tát. Làm vợ một người đàn ông giàu có, dẫu có cô đơn cũng là cô đơn trong nhung lụa, dẫu có khóc cũng là khóc trên xe hơi. Chồng giàu có, phụ nữ mặc nhiên sung sướng cả đời.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những cô gái chưa hiểu hết hôn nhân là gì. Bước vào hôn nhân mới thấy, đàn bà cô đơn, lạnh lẽo vô cùng không phải bởi vì thiếu thốn vật chất mà chính là sự ghẻ lạnh, vô tâm của chồng. Có những giai đoạn mà đàn bà cần chồng nhất như mang thai, sinh con, chăm con, bệnh tật… mà bị đối đãi không ra gì, đàn bà sẽ nhận ra tiền nhiều cũng chẳng lấp được những nỗi khổ tâm đó.

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Tiền bạc không lấp đầy được những nỗi cô đơn và khổ tâm khi có một cuộc hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà lấy chồng, đừng chạy theo tiền bạc, những hào nhoáng vây bọc. Một dung mạo đẹp đẽ, theo thời gian cũng sẽ mất đi. Những phù phiếm, hư ảo cũng chẳng làm nên hạnh phúc của một người đàn bà. Đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng nhất là người đàn ông đó tốt, yêu thương mình thật lòng thật dạ. Giàu hay chưa có gì trong tay cũng chẳng phải là điều gì quan trọng, miễn là anh ấy có bản lĩnh, có ý chí, luôn cố gắng hết mình để người đàn bà của mình không phải chịu khổ sở.

Nên nhớ hạnh phúc của đàn bà trong cuộc đời không phải là lấy chồng giàu mà chính là có một người chồng có tâm. Đàn ông có tâm, luôn trân trọng người đàn bà bên cạnh mình. Luôn thấu hiểu và biết ơn những cố gắng và hy sinh mà người vợ đã bỏ ra cho gia đình. Luôn đặt vợ con lên trên tất cả những gì mà anh ta có và sẽ làm mọi thứ để gia đình của mình được hạnh phúc.

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Đàn bà khôn ngoan chọn chồng không nhìn vào túi tiền - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông giàu chưa chắc là một người chồng tốt nhưng một người đàn ông có tâm chắc chắn sẽ làm được điều đó. Anh ta có thể không đem đến nhung lụa, sự xa hoa nhưng sẽ đem đến sự bình yên và tình yêu cho vợ con của mình. Vì thế, đàn bà khôn ngoan chọn chồng, đừng nhìn vào túi tiền mà hãy nhìn vào chân tâm.

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