Vợ tôi tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng cuộc sống gia đình không thể trở về như trước được nữa. Khi có mặt các con, vợ tôi làm ra vẻ bình thản nhưng khi chỉ có 2 chúng tôi, cô ấy trở nên câm lặng, bất cần.

Đàn ông ngoại tình thường nghĩ rằng những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chỉ như những cuộc chơi. Đàn ông ăn chơi vài ba cuộc rồi cũng quay về, chứ có ai vì một bông hoa ngoài đường mà bỏ luôn cả gia đình của mình bao giờ? Tôi cũng đã nghĩ thế khi lén lút ăn vụng bên ngoài. Thế nhưng, khi tôi quay trở về thì gia đình tôi đã không còn như trước. Từ hạnh phúc, ấm êm bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo. Từ yêu thương bây giờ chẳng khác gì người dưng nước lã. Đàn ông ngoại tình rồi cũng quay về, có ai vì một bông hoa ngoài đường mà bỏ luôn gia đình? - Ảnh minh họa: Internet Tôi năm nay 40, vợ kém tôi 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng như bao nhiêu gia đình khác, cũng có lúc cãi vã, mâu thuẫn. Chung quy lại thì cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt chứ chẳng có gì to tát cả. Vợ tôi tuy không quá sắc sảo, giỏi giang nhưng cũng luôn biết chăm lo gia đình, vun vén nhà cửa. Tôi có 2 đứa con đang học trung học. Cuộc sống ổn định của tôi có lẽ là mơ ước của nhiều người. Thế nhưng khi con người ta bình yên quá lại nghĩ nó nhàm chán và tâm lý luôn muốn thay đổi, tìm những điều mới lạ.

Ở công ty tôi có người phụ nữ ly hôn chồng nhiều năm. Cô ta có tình cảm với tôi và chẳng ngại ngần bày tỏ. Ban đầu tôi lịch sự từ chối nhưng dần dần thấy cô ấy quan tâm mình nhiều quá cũng có chút cảm động. Thú thật với vợ, tôi đã quá nhàm chán thân hình mập mạp, chiếc bụng đầy những vết rạn. Thâm tâm tôi nghĩ mình với cô đồng nghiệp chỉ là vui chơi qua đường, cũng chẳng mất mát gì. Chúng tôi vụng trộm với nhau cả năm trời mà vợ cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Cô ấy đau đớn khi biết tôi có nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, giấu kĩ đến mấy cũng có những sơ hở. Tôi không hề biết rằng vợ đã bắt đầu để ý những lần tôi nhắn tin khuya, những lần ăn mặc chải chuốt ra đường và cả những lần từ chối chuyện chăn gối. Người ta nói giác quan của phụ nữ rất nhạy cảm, ngẫm ra thật đúng. Từ sự nghi ngờ đó, cô ấy tìm hiểu và đau đớn phát hiện chồng ngoại tình.

Tôi xin lỗi, giải thích, van lơn. Tôi nói rằng chỉ vì sinh lý chứ chẳng có tình cảm với nhân tình. Vợ tôi chết lặng. Nếu như những người phụ nữ khác khóc lóc, than vãn, trách móc thì vợ tôi lại trở nên câm lặng. Dường như nỗi đau đến quá bất ngờ khiến cô ấy chẳng thể mở miệng mà nói được lời nào. Những ngày sau đó cũng như thế. Nhìn vợ như vậy, tôi thấy sợ hơn là khi cô ấy khóc lóc. Một tuần sau, cô ấy yêu cầu tôi cắt đứt với nhân tình. Cô ấy bảo rằng sẽ tha thứ cho chồng ngoại tình và xem như chưa từng có chuyện tôi phản bội. Cô ấy yêu cầu tôi không được hé răng cho 2 đứa con được biết. Tôi hí hửng vui mừng vì không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tôi đã dự định đến việc vợ bỏ về nhà mẹ ruột hay dọa nạt ly hôn. Vui mừng chưa bao lâu tôi đã nhận ra rằng vợ chỉ cố giữ cuộc hôn nhân này vì con chứ tình cảm dành cho tôi đã chết rồi. Cô ấy không còn là người phụ nữ vui vẻ, hay cười như trước. Khi có mặt các con, vợ tôi làm ra vẻ bình thản nhưng khi chỉ có 2 chúng tôi cô ấy trở nên câm lặng, bất cần. Vui buồn hay gặp chuyện gì cũng không chia sẻ với tôi như trước. Cô ấy né tránh những cái đụng chạm của tôi… Khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau thì cô ấy câm lặng, bất cần - Ảnh minh họa: Internet Khoảng cách của vợ chồng tôi ngày càng xa mặc dù tôi đã làm mọi cách để cứu vãn. Vợ tôi bảo rằng không có hối hận nào bù đắp được nỗi đau mà cô ấy đã chịu đựng. Cô ấy ở lại vì con, là cần cha cho con chứ chẳng cần một người chồng như tôi nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây để vợ hiểu rằng mình đã thật sự hối hận?

Tâm sự đàn bà ly hôn: Chồng cũ muốn hàn gắn nhưng tôi cương quyết cự tuyệt Một vài lần chồng cũ ngọt nhạt xin tôi hàn gắn. Anh ta nói rằng đã biết mình sai, muốn vợ chồng con cái đoàn tụ. Anh đem con ra để khiến tôi mềm lòng. Nhưng đàn bà ly hôn như tôi, một lần đau là đã quá đủ rồi!

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